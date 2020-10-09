Зеленский 12 октября проведет переговоры с Дудой, вместе они посетят Одессу для участия в украинско-польском экономическом форуме, - ОП

12 октября Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

