Зеленский 12 октября проведет переговоры с Дудой, вместе они посетят Одессу для участия в украинско-польском экономическом форуме, - ОП
12 октября Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.
13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.
Топ комментарии
+1 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий09.10.2020 13:09 Ответить Ссылка
+1 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий09.10.2020 13:10 Ответить Ссылка
+1 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий09.10.2020 13:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И пора вообще построить нормальный автобан от границ ПРЯМОЙ без привязки к городам