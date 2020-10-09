РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4939 посетителей онлайн
Новости
812 10

Зеленский 12 октября проведет переговоры с Дудой, вместе они посетят Одессу для участия в украинско-польском экономическом форуме, - ОП

Зеленский 12 октября проведет переговоры с Дудой, вместе они посетят Одессу для участия в украинско-польском экономическом форуме, - ОП

12 октября Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Зеленский - все, надо искать что-то другое", - экс-премьер Гончарук. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) Польша (8844) Дуда Анджей (789)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
И вот БУБОЧКА , ты должен вспомнить ПРО АВТОБАН ОДЕССА - БРОДЫ. Чтобы повернуть потоки польских туристов, бизнесменов НА ЮГ УКРАИНЫ
показать весь комментарий
09.10.2020 13:09 Ответить
+1
Бо писать круги Львов- Ровно- Житомир - Киев - Одесса - ПРОСТО СМЕШНО
И пора вообще построить нормальный автобан от границ ПРЯМОЙ без привязки к городам
показать весь комментарий
09.10.2020 13:10 Ответить
+1
Як можливо згадати те, про що незнаєшь !!Як казав у нас завуч в школі--Не знав ,та забув !!!)))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И вот БУБОЧКА , ты должен вспомнить ПРО АВТОБАН ОДЕССА - БРОДЫ. Чтобы повернуть потоки польских туристов, бизнесменов НА ЮГ УКРАИНЫ
показать весь комментарий
09.10.2020 13:09 Ответить
Бо писать круги Львов- Ровно- Житомир - Киев - Одесса - ПРОСТО СМЕШНО
И пора вообще построить нормальный автобан от границ ПРЯМОЙ без привязки к городам
показать весь комментарий
09.10.2020 13:10 Ответить
Як можливо згадати те, про що незнаєшь !!Як казав у нас завуч в школі--Не знав ,та забув !!!)))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:10 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
09.10.2020 13:12 Ответить
Чекаємо на польську локшину від зеленої плісняви !!))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:09 Ответить
А экономический форум зачем? Поржать?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:19 Ответить
В нас не хочуть брати приклад з Польщі.Таких як новінський,там не має.Там би просто його посадили на пляшку.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:48 Ответить
Робоча віза на 7 років , карта тимчасового перебування - на 15-20 років . Якщо є діти і не маєш проблем з законом - щоб родину можна було перетягнути , нехай собі люди працюють і заробляють , Ось про що треба домовлятися . В Україні мільйони людей хочуть нормально жити і працювати , а не шастати через кордон туди-сюди .
показать весь комментарий
09.10.2020 14:06 Ответить
 
 