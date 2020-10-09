Посольство США о выговоре Рожковой и Сологубу: Независимый НБУ имеет критическое значение для дальнейшего развития Украины
В посольстве США в Украине разделяют обеспокоенность Международного валютного фонда по поводу того, что совет Национального банка Украины (НБУ) принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.
"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Твиттер в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде". Глава НБУ Шевченко объяснил выговоры Рожковой и Сологубу следующим образом: Нарушили политику "единого голоса".
Я так зрозумів,що уЗеленського якраз мріють про повернення 90-х..
так шо хай пробуют,дегенераты..
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey
Для тех, кто не понимает. И пока вежливо.
Дядя Сэм намекает Данилишину, Шапрану и Ко что им может не понравится каждый год отдыхать в Анапе и жить в Ростове.