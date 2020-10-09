РУС
Новости
Посольство США о выговоре Рожковой и Сологубу: Независимый НБУ имеет критическое значение для дальнейшего развития Украины

В посольстве США в Украине разделяют обеспокоенность Международного валютного фонда по поводу того, что совет Национального банка Украины (НБУ) принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Твиттер в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ о выговорах Сологубу и Рожковой: Призываем НБУ соблюдать принципы управления

Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде". Глава НБУ Шевченко объяснил выговоры Рожковой и Сологубу следующим образом: Нарушили политику "единого голоса".

Посольство США о выговоре Рожковой и Сологубу: Независимый НБУ имеет критическое значение для дальнейшего развития Украины 01

выговор (41) МВФ (3341) НБУ (4848) США (27960) Рожкова Екатерина (89) Сологуб Дмитрий (34)
Посольство США про догану Рожковій і Сологубу: Незалежний НБУ має критичне значення для подальшого розвитку України - Цензор.НЕТ 7177
09.10.2020 13:52 Ответить
Член Совета Шапран заявил-"В лихих 90-х гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана)."Источник: https://censor.net/ru/n3223114

Я так зрозумів,що уЗеленського якраз мріють про повернення 90-х..
09.10.2020 13:29 Ответить
Там же, в Телеграм, зеленые и возьмут кредиты.
09.10.2020 13:30 Ответить
В Твиттере?
Пишите в Телеграм!
09.10.2020 13:28 Ответить
09.10.2020 13:30 Ответить
09.10.2020 13:52 Ответить
09.10.2020 13:29 Ответить
вся прелесть 90-х в том,что в подъезде часто встречали и самих встречальщиков..
так шо хай пробуют,дегенераты..
09.10.2020 13:54 Ответить
Зеленому быдлу дальнейшее развитие Украины безразлично. Главное, чтоб Каломойский процветал.
09.10.2020 13:30 Ответить
Гола бародька послала МВФ вжопу. Які проблеми?
09.10.2020 13:31 Ответить
Омериканцi суют свою харю во все внутренние дела , как показывает практика . И так по всему Миру . Странно то , шо когда москали отжимали Крим , омериканцi как харанты Будапештского меморандума , скромно помалкивали в тряпочку в сторонке
09.10.2020 13:32 Ответить
09.10.2020 13:52 Ответить
ни добавить,ни отнять..
09.10.2020 13:55 Ответить
Крепкое и критически важное для Украины значение-быть самостоятельной страной. Не прогибаться нИ перед кем. Спасибо за советы, посольство США. А ЧТО там у вас, в НьюЙорке и прочих Сиетлах? Справились с беспорядками и погромами, советчики? Ваши ортодоксы с еврейский кварталов в вашем Ньюгороде бунтуют против ограничений, связанных с ковидом. Ну-ну. Расскажите нам ещё, что-нибудь о выговоре в НАШЕМ НБУ. Посольство сша, ютьюб не закрыт. Видео онлайн доступно, как и что происходит на стрит в ваших городах в ваших штатах. Поговорим в ютьюбе?
09.10.2020 14:23 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey

Для тех, кто не понимает. И пока вежливо.
Дядя Сэм намекает Данилишину, Шапрану и Ко что им может не понравится каждый год отдыхать в Анапе и жить в Ростове.
09.10.2020 15:17 Ответить
 
 