Ермак: Наша Стратегия - не прославлять военные усилия и не обвинять Россию в наших бедах

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, передает Цензор.НЕТ.

"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", - отметил глава ОП.

По словам Ермака, нужно снижать напряжение и использовать любые площадки для переговоров.

"Нам очень важно быть и осторожными, и уравновешенными, чтобы действительно в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение, потому что в конце концов все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", - добавил Ермак.

