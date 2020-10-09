Ермак: Наша Стратегия - не прославлять военные усилия и не обвинять Россию в наших бедах
Очень важно быть и осторожными, и уравновешенными, чтобы действительно в реальной жизни продвигать интересы Украины.
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, передает Цензор.НЕТ.
"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", - отметил глава ОП.
По словам Ермака, нужно снижать напряжение и использовать любые площадки для переговоров.
"Нам очень важно быть и осторожными, и уравновешенными, чтобы действительно в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение, потому что в конце концов все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", - добавил Ермак.
