РУС
Россия усиливает контроль над деятельностью командного состава оккупационных войск на Донбассе, - разведка

Командование ВС РФ усиливает контроль над деятельностью командного состава соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"На этой неделе в войсках противника начала работу комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с целью контроля проведения сборов с командным составом 1-го и 2-го армейских корпусов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в штабе 8-й армии Южного военного округа ВС России спланировано проведение аттестации офицеров на соответствие занимаемым должностям по итогам боевой подготовки российских оккупационных войск в этом году.

Маруся Звіробій
"...Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:
1) Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров - к предателям вплоть до седьмого колена...
2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...
И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего..."

Голда МЕИР,
5-й премьер министр Израиля,
министр внутренних дел Израиля,
министр иностранных дел Израиля,
министр труда и социального обеспечения Израиля,
урожденная киевлянка Голда Мабович (по мужу - Меерсон)
09.10.2020 13:54
+2
В отличии от нас кацапия делает конкретные шаги и их внедряет в жизнь.А в Украине кроме громогласных заявлений ничего не двигается с места.
09.10.2020 13:40
+2
Росія посилює контроль над діяльністю командного складу окупаційних військ на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 6964
09.10.2020 13:49
09.10.2020 13:40
Ихтамнет!! Головне припинити стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
09.10.2020 13:43
Украина должна готовить Армию и готовить план и операцию быстрого захвата Донбасса! Операция должна быть такая масштабная и такая быстрая, что по времени идеально максимум она должна занять - 1 день или максимум 2 дня. И нужно ждать, когда будет момент слабости РФ, что ей будет не до Донбасса. Хотя пока Донбасс может и не надо возвращать. Он дает санкции против РФ, анаконда сжимает и душит РФ. Далее нужно требовать эмбарго на нефть РФ от Запада.
09.10.2020 13:56
Быстрая и неожиданная операция когда во главе армии откровенные кремлевские агенты типо Ермака? Про операцию с Вагнеровцами не забыл?
09.10.2020 14:00
Как вы смеете так говорить. Ермак запрещает вам обвинять РФ во всех грехах. Вините только майдан и украинских националистов которые не хотят разговаривать па рузки
09.10.2020 13:58
Але ти ж розмовляєшь !!))
09.10.2020 14:04
Так говорили же что она их только и контролирует, свои же, война же с ней
09.10.2020 14:05
Якщо АК-1та АК-2 підпорядковані тій самій 8-ій арміі ЮВО , то ясна річ хто керує !!))
09.10.2020 14:09
Загляни в глаза.
09.10.2020 15:35
 
 