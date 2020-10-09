Россия усиливает контроль над деятельностью командного состава оккупационных войск на Донбассе, - разведка

Командование ВС РФ усиливает контроль над деятельностью командного состава соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"На этой неделе в войсках противника начала работу комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с целью контроля проведения сборов с командным составом 1-го и 2-го армейских корпусов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в штабе 8-й армии Южного военного округа ВС России спланировано проведение аттестации офицеров на соответствие занимаемым должностям по итогам боевой подготовки российских оккупационных войск в этом году.

