Россия усиливает контроль над деятельностью командного состава оккупационных войск на Донбассе, - разведка
Командование ВС РФ усиливает контроль над деятельностью командного состава соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"На этой неделе в войсках противника начала работу комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с целью контроля проведения сборов с командным составом 1-го и 2-го армейских корпусов", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в штабе 8-й армии Южного военного округа ВС России спланировано проведение аттестации офицеров на соответствие занимаемым должностям по итогам боевой подготовки российских оккупационных войск в этом году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"...Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:
1) Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров - к предателям вплоть до седьмого колена...
2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...
И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего..."
Голда МЕИР,
5-й премьер министр Израиля,
министр внутренних дел Израиля,
министр иностранных дел Израиля,
министр труда и социального обеспечения Израиля,
урожденная киевлянка Голда Мабович (по мужу - Меерсон)