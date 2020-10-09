РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4899 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 175 9

СНБО прогнозирует рост числа случаев COVID-19 и призывает проводить разъяснительную кампанию о профилактике коронавируса, - Данилов

СНБО прогнозирует рост числа случаев COVID-19 и призывает проводить разъяснительную кампанию о профилактике коронавируса, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о прогнозируемом росте количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом Данилов отметил во время селекторного совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Данилов отметил прогнозируемый рост количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности. Среди первоочередных мер Секретарь СНБО Украины в очередной раз подчеркнул необходимость проведения активной разъяснительной кампании о необходимости профилактики заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Данилов акцентировал внимание глав ОГА на необходимости изучения вопроса о возможности обеспечения дополнительных мест для размещения больных коронавирусом в регионах, где количество инфицированных наибольше.

Секретарь СНБО Украины также акцентировал, что избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября должны быть организованы с учетом всех рекомендаций Минздрав.

Читайте: В течение полугода Кабмин должен подать на рассмотрение СНБО проекты стратегий развития страны в различных сферах, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) местные выборы (2753) СНБО (4465) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СНБО прогнозирует рост числа случаев COVID-19 и призывает проводить разъяснительную кампанию о профилактике коронавируса, - Данилов - Цензор.НЕТ 2556
показать весь комментарий
09.10.2020 13:45 Ответить
Якщо матимеш бабло, то і ти лікуватимешся де захочеш.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:53 Ответить
Не сглазь.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:58 Ответить
Давайте отменим штрафы за нарушение правил дорожного движения и оставим только разъяснительную работу среди водителей.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:55 Ответить
Велюр вже провів ро"зяснюючу кампанію.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:56 Ответить
а может начать сажать тех кто разворовал фонд ковида? Или не?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:56 Ответить
А если оштрафовать целый стадион болельщиков, то можно пополнить фонд ковида.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:03 Ответить
СНБО призывает проводить разъяснительную работу ...


И шо, откликнулся кто-то на призыв ?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:57 Ответить
Германия...
показать весь комментарий
09.10.2020 14:08 Ответить
 
 