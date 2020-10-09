СНБО прогнозирует рост числа случаев COVID-19 и призывает проводить разъяснительную кампанию о профилактике коронавируса, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о прогнозируемом росте количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом Данилов отметил во время селекторного совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Данилов отметил прогнозируемый рост количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности. Среди первоочередных мер Секретарь СНБО Украины в очередной раз подчеркнул необходимость проведения активной разъяснительной кампании о необходимости профилактики заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Данилов акцентировал внимание глав ОГА на необходимости изучения вопроса о возможности обеспечения дополнительных мест для размещения больных коронавирусом в регионах, где количество инфицированных наибольше.

Секретарь СНБО Украины также акцентировал, что избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября должны быть организованы с учетом всех рекомендаций Минздрав.

