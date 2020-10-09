РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4899 посетителей онлайн
Новости
2 126 23

Реформа таможни не идет. Основания для кадровых решений очевидны, - "слуга народа" Гетманцев

Реформа таможни не идет. Основания для кадровых решений очевидны, - "слуга народа" Гетманцев

Руководство Министерства финансов и Государственной таможенной службы не справляются с реформой таможни, необходимы кадровые решения.

Об этом нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

"К чему пришла таможня у нас сейчас? Мы же видим, что там очень плохо все. Мы понимаем, что все плохо в цифрах, и приходим к тому выводу, что надо менять руководство, надо менять людей, потому что все системные решения не реализуются - реформа не идет. При Максиме Нефьодове (первый глава Гостаможслужбы после разделения ГФС. - Ред.) хоть реформа шла. При этом еще и кошмарят бизнес в то время, когда "черные" фуры ходят через таможню без препятствий. То есть мы понимаем, что руководство Минфина и Таможни не справляется с задачей. Основания для кадровых решений очевидны", - заявил он.

Смотрите также: Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он также раскритиковал "последние назначения, которые были на таможне", так как считает их "сомнительными".

"Закон дает возможность на период карантина назначать на должности без конкурса и отступать от положений Закона о госслужбе. Если подается 20 человек, которые согласовываются за три дня, два из которых - выходные, а потом на комитете министр финансов не может объяснить, как он их проверял, то как реагировать? Откуда пришло это тайное знание о том, что это те самые люди, которые соответствуют должности, если практика таких быстрых согласований вообще не характерна для министерства?" - заявил нардеп.

контрабанда (2414) Минфин (1556) таможня (1979) Гетманцев Даниил (416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
"Что они не делают - не идут делаРеформа митниці не йде. Підстави для кадрових рішень очевидні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5231
показать весь комментарий
09.10.2020 14:07 Ответить
+1
Шо, опять?!(с)
Это ж она, вроде, раньше, при метросексуале, не шла.
Вы его заменили на "понятного" деятеля.
И что?!
показать весь комментарий
09.10.2020 13:58 Ответить
+1
Реформа таможни не идет. Основания для кадровых решений очевидны, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5393
показать весь комментарий
09.10.2020 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо, опять?!(с)
Это ж она, вроде, раньше, при метросексуале, не шла.
Вы его заменили на "понятного" деятеля.
И что?!
показать весь комментарий
09.10.2020 13:58 Ответить
Реформа таможни не идет. Основания для кадровых решений очевидны, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5393
показать весь комментарий
09.10.2020 13:59 Ответить
что-то мне подсказывает, что зеленый клоун в реале стоит, повернувшись к слону передом..
показать весь комментарий
09.10.2020 14:01 Ответить
Тут сложнейшая дилемма, баланс бабла между своим карманом и бюджетом. И 5-ю квартиру и 10-ю машину хочется купить и пустеющий бюджет наполнять как-то надо. Такие вопросы под силу только проФФи, типа Пудрика, у которого как известно : Мужчина - состоит из "муж" и "чина"
показать весь комментарий
09.10.2020 14:09 Ответить
А кто там вякал,что это рыговское рыло кочерыжное,которое на таможню поставили-великий профи?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:58 Ответить
кошмарят бизнес в то время, когда "черные" фуры ходят через таможню без препятствий. То есть мы понимаем, что руководство Минфина и Таможни не справляется с задачей

------------------------
это, смотря какую задачу им поставили
показать весь комментарий
09.10.2020 14:05 Ответить
"Что они не делают - не идут делаРеформа митниці не йде. Підстави для кадрових рішень очевидні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5231
показать весь комментарий
09.10.2020 14:07 Ответить
Найміть англійську компанію, буде дешевше.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:16 Ответить
А реформа чого йде? Хіба що по розширенню та поглибленню кишень бені та рудого
показать весь комментарий
09.10.2020 14:18 Ответить
гнать таможню со "стажем " поголовно , надо быть наивным и проводить реформы надеясь на то что таможенник который "заработал " на виллу и лексус вдруг с дуру станет честным и будет жить на ОДНУ ЗАРПЛАТУ!!!!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:19 Ответить
Звичайно ні !)) То курва така кормушка яку не візьме жодна реформа )
показать весь комментарий
09.10.2020 14:20 Ответить
Просто ліквідувати митницю повністю, а на її місце найняти на 10-15 років англійську компанію для виконання всіх функцій буде найшвидшим та найефективнішим заходом. Через десять років хай вони самі відбирають кандидатів на роботу з місцевих і починають просувати їх по службових щаблях доки не замінять всю систему місцевими кадрами.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:22 Ответить
Я завжди говорю що Україні потрібні іноземні фахівці не тільки на вищих керівних посадах, а на рівнях практично до керівника сільскої пошти. На 15-20 років. Українці можуть бути ким завгодно від працівника свиноферми до академіка, медика, митця, інженера. Але не на керівній посаді. Що б не мали змоги гендлювати можливостями підприємств чи галузей в цілому. Або рубати руки крадіям. Але тоді все прийдеться переобладнувати на ножне управління. Навіть клавіатуру ось цього ноутбука.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:49 Ответить
Это не правильный вариант. Английская компания будет работать на своё Королевство. Никак не наше государство. Даже не знаю, как изменить систему правильными местными кадрами. Не знаю, что и придумать, наверное, все плохо, в нашем государстве. Выход есть? Или нет?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:05 Ответить
Слуга урода - так правильней.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:23 Ответить
Через менее сто дней зеленского во власти, это было понятно. Зеленский слил всю институцию президенства напрочь. Не повторяйте то, что очевидно.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:12 Ответить
А сракашвиль за "базар" ответит? Или получит прибавку к жалованью?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:39 Ответить
"При Максиме Нефьодове хоть реформа шла". Гетьманцев совсем того? Реформа таможни окончательно умерла. До того как нефьодов пришел. Давно. Нет никакой реформы в таможни. Ну вы все знаете почему. ПОТОМУ ЧТО система своих не сдаёт. Никто из таможни не пойдёт против. Своих ништяков, и против тех, кто решалы:как и так расстамаживать груз для выгодополучателей. И всё.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:58 Ответить
новые лицца фотографов накерували
показать весь комментарий
09.10.2020 15:10 Ответить
крокодил не ловится, реформа не идет
показать весь комментарий
09.10.2020 15:11 Ответить
Зеленский - это такой, прости, господи, президент, на которого уже никто не обращает внимания - каждый занят своим, коррупционным. Зеленского же это полностью устраивает, ему и представительских функций вполне достаточно.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:15 Ответить
МамадАрагая. Гетьманцев заметил, что реформа таможни не идет. А ещё, что не идёт? Реформа фискалов? Ну если всё время, рабочее, отдыхать, под крышей заболевших ковидом19 в зраде и в комитетах, то, можно, и не такие "выводы" задвинуть. Боже мой! Здравствуй те, ещё что-то дурацкое сказать хотели?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:05 Ответить
Да как же-ж так? Когда убрали Нефёдова, на место его и его команды поставили железных реформаторов! Один начальник Одесской таможни чего стоит! А если серьёзно, то такого бардака внутри Зе-шоблы, которая по недоразумению оказалась "у руля", и близко никогда не было...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:09 Ответить
 
 