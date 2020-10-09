Реформа таможни не идет. Основания для кадровых решений очевидны, - "слуга народа" Гетманцев

Руководство Министерства финансов и Государственной таможенной службы не справляются с реформой таможни, необходимы кадровые решения.

Об этом нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

"К чему пришла таможня у нас сейчас? Мы же видим, что там очень плохо все. Мы понимаем, что все плохо в цифрах, и приходим к тому выводу, что надо менять руководство, надо менять людей, потому что все системные решения не реализуются - реформа не идет. При Максиме Нефьодове (первый глава Гостаможслужбы после разделения ГФС. - Ред.) хоть реформа шла. При этом еще и кошмарят бизнес в то время, когда "черные" фуры ходят через таможню без препятствий. То есть мы понимаем, что руководство Минфина и Таможни не справляется с задачей. Основания для кадровых решений очевидны", - заявил он.

Смотрите также: Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он также раскритиковал "последние назначения, которые были на таможне", так как считает их "сомнительными".

"Закон дает возможность на период карантина назначать на должности без конкурса и отступать от положений Закона о госслужбе. Если подается 20 человек, которые согласовываются за три дня, два из которых - выходные, а потом на комитете министр финансов не может объяснить, как он их проверял, то как реагировать? Откуда пришло это тайное знание о том, что это те самые люди, которые соответствуют должности, если практика таких быстрых согласований вообще не характерна для министерства?" - заявил нардеп.