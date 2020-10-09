РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4899 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
2 974 29

Лукашенко о студенческих протестах: Недорабатывают ректоры вузов. В течение недели мы должны решить кадровую проблему по таким вузам

Лукашенко о студенческих протестах: Недорабатывают ректоры вузов. В течение недели мы должны решить кадровую проблему по таким вузам

Из-за участия студентов в протестах в Беларуси уволят ректоров нескольких высших учебных заведений. Белорусские студенты продолжают устраивать акции, в том числе, прямо в вузах.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с представителями правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, активной части общества нужно "дать четкий ориентир" дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси. При этом у него есть вопросы к Министерству образования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ранее отрицавший угрозу COVID-19 Лукашенко начал "пугать" протестующих вирусом: "Хотят ходить и болеть - пусть болеют". ВИДЕО

"Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", - добавил он.

Автор: 

Беларусь (8023) вуз (910) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774) увольнение (2710) студенты (689)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Впертий віслюк.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:59 Ответить
+5
пошла неприкрытая ничем, даже жалкими моральными ширмами, открытая диктатура.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:09 Ответить
+4
Решил оставить после себя руины!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Впертий віслюк.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:59 Ответить
Решил оставить после себя руины!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:02 Ответить
...и недоучившихся студентов...
показать весь комментарий
09.10.2020 14:05 Ответить
Да, тех, кого отчисляют сегодня Польша,Чехия и др. страны берут. Ребята еще и обрадуются!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:29 Ответить
Та шо ж хорошего -- родных детей с хаты выгонять?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:30 Ответить
Он будет борться до последнего сябра в стране. Будут потом в Беларусь кацапов завозить, как завозили в Украину после голодомора.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:49 Ответить
В Беларуси своих кацапов больше, чем беларусов во всём мире...
показать весь комментарий
09.10.2020 14:52 Ответить
Они рады будут возможности сдрыснуть. Сегодня только в Польше учатся ок. 4000 тыс. белорусов. Большинство не вернется назад, а останутся вна Западе.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:06 Ответить
Те, кто учатся -- хотели учиться дома, а не за бугром. -- вот им и попадалово...
показать весь комментарий
09.10.2020 15:09 Ответить
"захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко"
показать весь комментарий
09.10.2020 14:06 Ответить
это только у вас, в паРаше, разделенной на холопов и баринов, учащиеся за деньги налогплательщиков-родителей не имеют права голоса. ну может и еще в каких диких улусах, типа вашего союзника зимбабве. в цивилизации по другому все работает, а Беларусь, точнее часть ее, все же хочет вырваться из-под сени вашего говностана поближе к цивилизации.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:13 Ответить
Лапоть, эти "гос деньги" берутся из налогов остальных "протестунов".
Хам и самозванец к ним(к деньгам) вообще никаким боком.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:16 Ответить
Zagranice im platit tex stran gosudarstva gde oni ucitsia,priciom tut samozvanec?Vcera mi vycerknuli pomoc Belorus poskolku nexocem poderzyvat rezim i eto pravilno 11mln evro v god mi platyli im cerez ES za sto?I drugyje ES strani vycerknut takuju pomoc takze nenado vyderzyvat rezim s nasix *****************
показать весь комментарий
09.10.2020 14:36 Ответить
"Польских гастеров" - макс 200 тыс.
А вот например сотрудники IT компаний ("яйцеголовые" - по словам Хама) приносят государству % ВВП больше чем все колхозы.
Подчеркиваю тебе, байстрюк - БОЛЬШЕ, чем все сельское хоз-во!
Но и работники гос. предприятий в подавляющем юольшинстве проголосовали за Тихановскую. И этот факт лежит в основе - хам и самозванец не должен вякать от лица Беларуси. Он держится лишь на штыках своей ОПГ.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:46 Ответить
В Германии тоже учатся бесплатно. И уже не только студенты Германии, но и иностранцы
показать весь комментарий
09.10.2020 14:51 Ответить
пошла неприкрытая ничем, даже жалкими моральными ширмами, открытая диктатура.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:09 Ответить
Ректоров надо перетрАхивать.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:09 Ответить
а еще нужно: 1.Лишить всех стипендии 2) в общежити мальчиков к девочкам не пускать 3) отменить взятки - пусть своим умом сдают! Ух тогда студенты запоют))))
показать весь комментарий
09.10.2020 14:12 Ответить
Ривалюцынеры не доработали.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:19 Ответить
Гитлер - нервно курит в стороне в отличие от него.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:24 Ответить
*****

Появился первый Белорусский Аугусто Пиночет .
Белорусы вырастили его за 27 лет правления.
За то какие дороги в Беларуси!

Первая глава НаЦ. Банка до сих пор сидит за Украденные из казны в 1997 году $100 000 долларов USA.

Лукашенко про студентські протести: Недопрацьовують ректори вишів. Протягом тижня ми маємо вирішити кадрову проблему щодо таких закладів - Цензор.НЕТ 3523
показать весь комментарий
09.10.2020 14:26 Ответить
Лукашенко про студентські протести: Недопрацьовують ректори вишів. Протягом тижня ми маємо вирішити кадрову проблему щодо таких закладів - Цензор.НЕТ 1851
показать весь комментарий
09.10.2020 14:28 Ответить
Дрючит терпил по всем фронтам
показать весь комментарий
09.10.2020 14:38 Ответить
А почему бы и нет?
У беларусов терпения хватит и на Лукашенко, и на сына его, еще и на правнуков. Зато не "майдан".
А пока всех немногих смелых либо запугают, либо закроют, либо уничтожат. И никто им на помощь, к сожалению, не придет. И заживет снова царь спокойно в своем болоте аж пока снова с ****** не рассорится. Happy end.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:01 Ответить
Хіба для комуняки це проблема?
Ректорів замінити ротними із омона,
в аудиторіях розмістити солдат строкової служби.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:59 Ответить
Стареющий мудак тупо насилует 10млн. человек. Те каждые выходные ходят маршами, намекая, что им что-то не нравится.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:25 Ответить
Судя по улыбающимся лицам им даже очень все нравится 😁
показать весь комментарий
09.10.2020 18:56 Ответить
 
 