Лукашенко о студенческих протестах: Недорабатывают ректоры вузов. В течение недели мы должны решить кадровую проблему по таким вузам

Из-за участия студентов в протестах в Беларуси уволят ректоров нескольких высших учебных заведений. Белорусские студенты продолжают устраивать акции, в том числе, прямо в вузах.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с представителями правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, активной части общества нужно "дать четкий ориентир" дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси. При этом у него есть вопросы к Министерству образования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ранее отрицавший угрозу COVID-19 Лукашенко начал "пугать" протестующих вирусом: "Хотят ходить и болеть - пусть болеют". ВИДЕО

"Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", - добавил он.