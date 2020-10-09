Лукашенко о студенческих протестах: Недорабатывают ректоры вузов. В течение недели мы должны решить кадровую проблему по таким вузам
Из-за участия студентов в протестах в Беларуси уволят ректоров нескольких высших учебных заведений. Белорусские студенты продолжают устраивать акции, в том числе, прямо в вузах.
Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с представителями правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
По его словам, активной части общества нужно "дать четкий ориентир" дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси. При этом у него есть вопросы к Министерству образования.
"Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", - добавил он.
Хам и самозванец к ним(к деньгам) вообще никаким боком.
А вот например сотрудники IT компаний ("яйцеголовые" - по словам Хама) приносят государству % ВВП больше чем все колхозы.
Подчеркиваю тебе, байстрюк - БОЛЬШЕ, чем все сельское хоз-во!
Но и работники гос. предприятий в подавляющем юольшинстве проголосовали за Тихановскую. И этот факт лежит в основе - хам и самозванец не должен вякать от лица Беларуси. Он держится лишь на штыках своей ОПГ.
Появился первый Белорусский Аугусто Пиночет .
Белорусы вырастили его за 27 лет правления.
За то какие дороги в Беларуси!
Первая глава НаЦ. Банка до сих пор сидит за Украденные из казны в 1997 году $100 000 долларов USA.
У беларусов терпения хватит и на Лукашенко, и на сына его, еще и на правнуков. Зато не "майдан".
А пока всех немногих смелых либо запугают, либо закроют, либо уничтожат. И никто им на помощь, к сожалению, не придет. И заживет снова царь спокойно в своем болоте аж пока снова с ****** не рассорится. Happy end.
Ректорів замінити ротними із омона,
в аудиторіях розмістити солдат строкової служби.