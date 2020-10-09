Вспышка COVID-19: Шмыгаль дал поручения на совещании с регионами, среди которых увеличение койкомест и контроль за мероприятиями
В пятницу, 9 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с председателями государственных областных администраций с участием Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, о ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу Кабмина.
Глава правительства сообщил, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд количества заболевших - 5804 человека.
"На сегодняшний день лидером стала Харьковская область, где заболели еще 630 человек. Наибольшие темпы прироста также в Киеве и Одесской области. Вместе с тем несколько стабилизировалась ситуация в западных областях", - сказал Шмыгаль и отметил, что подобное совещание будет проходить на регулярной основе раз в неделю.
Во время совещания премьер-министр заслушал руководителей ОГА по эпидемической ситуации в областях. А также поручил заместителю Министра здравоохранения - Главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и председателям облгосадминистраций поставить на личный контроль работу горячих линий.
"На их основе мы будем развивать контактные центры. Один из крупнейших приоритетов - быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц", - отметил глава правительства.
Шмыгаль также отметил, что на сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь. По его словам, состоялись выплаты почти в 160 заведениях в различных областях.
"Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей ГОУ. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам", - подчеркнул премьер.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня на заседании правительства будет вынесено несколько постановлений, в том числе постановление по обеспечению кислородом. Будут выделены и распределены по регионам соответствующие средства в пределах субвенции. Он добавил, что Минздрав готов в сжатые сроки сертифицировать производителей медицинского кислорода.
По итогам совещания Премьер-министр также поручил:
• Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.
• Председателям областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.
• Департамент здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.
Также премьер-министр дал поручение МОЗ разработать предложения, предоставленные аппаратом СНБО.
Решение об усилении медицинской системы и меры реагирования на рост заболеваемости COVID-19 будут рассмотрены на заседании Правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Инфа из Киева - знакомую положили на Красный хутор . Там кормили овсянкой на воде без соли и сахара
Потом тест показал Ковид ,перевезли в другую больницу ( вроде на Соломенку) - там вообще не кормят
И как жто понимать ??? Люди налоги на медицину платят всю жизнь ????
Нам їх закупили по....
584 гривні. Згідно накладної.
Завтрак - йогурт, фрукт, масло в упаковке, сыр в упаковке, свежайшие булочки, чай
Обед - поливка ( бульон с морковкой , сельдереем , петрушкой) в пластиковых опаковках . Второе - тушеный полноценный свиной биток, картофель или куриная ножка с макаронами и т д
Ужин- полноценное мясо с гарниром , чай
Остаётся только выяснить - а куда все жти годы налоги с зарплат украинцев шли????
Нет среди них сейчас ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ, опытных хозяйственников и т д
Ничего они не знают и учить их некому
Чергова ПЕРЕМОГА (1).
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 жовтня в Україні зафіксовано 5 804 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих 135 109 осіб.
Адже ж 5 804, це не 11 608, вдвічі менше. ПЕРЕМОГА! Повна "перемога" (чи повний триндець) очікується в кінці року. https://health.today.ua/russkyj-sytuatsyya-s-koronavyrusom-vyhodyt-yz-pod-kontrolya-shmygal-srochno-sobyraet-glav-oga-y-pravytelstvo/ Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю: Шмигаль терміново збирає глав ОДА і уряд. А ситуація з коронавірусом в Україні, що не день, то страшніше. Сьогодні побито черговий антирекорд по добовій захворюваності. Показник у 5804 впритул наблизив нас до шеститисячної позначки. Раніше ВООЗ прогнозувала в Україні до 9 тисяч хворих на кінець року. Однак якщо зростання піде такими темпами, то до кінця року ми ризикуємо вийти на більш високі показники.
І ще одна ПЕРЕМОГА (2).
Між Україною і МВФ виникли серйозні проблеми: https://finance.today.ua/russkij-mezhdu-ukrainoj-i-mvf-voznikli-sereznye-problemy-vozmozhnost-poluchit-transh-utrachena/ «Можливість отримати транш втрачена». В МВФ незадоволені Україною, а точніше вирішенням тих завдань, які перед нею були поставлені в рамках програми кредитної допомоги на розвиток економіки... одне з дискусійних на сьогодні питань, наскільки я знаю, це питання витрат держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19», - пояснив ситуацію, що виникла, глава Нацбанку Кирило Шевченко. /дуже зручно вкрасти гроші списавши їх на будівництво доріг/. Крім того, раніше заступник глави Національного банку Дмитро Сологуб поінформував громадськість, що Україна вже втратила можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року. На даний момент боротьба йде за всього лише один кредитний транш. У той же час, експерти Morgan Stanley стверджують, що до кінця поточного року Україна не отримає грошей від МВФ.