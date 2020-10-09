Вспышка COVID-19: Шмыгаль дал поручения на совещании с регионами, среди которых увеличение койкомест и контроль за мероприятиями

В пятницу, 9 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с председателями государственных областных администраций с участием Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, о ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

Глава правительства сообщил, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд количества заболевших - 5804 человека.

"На сегодняшний день лидером стала Харьковская область, где заболели еще 630 человек. Наибольшие темпы прироста также в Киеве и Одесской области. Вместе с тем несколько стабилизировалась ситуация в западных областях", - сказал Шмыгаль и отметил, что подобное совещание будет проходить на регулярной основе раз в неделю.

Во время совещания премьер-министр заслушал руководителей ОГА по эпидемической ситуации в областях. А также поручил заместителю Министра здравоохранения - Главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и председателям облгосадминистраций поставить на личный контроль работу горячих линий.

"На их основе мы будем развивать контактные центры. Один из крупнейших приоритетов - быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что на сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь. По его словам, состоялись выплаты почти в 160 заведениях в различных областях.

"Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей ГОУ. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам", - подчеркнул премьер.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня на заседании правительства будет вынесено несколько постановлений, в том числе постановление по обеспечению кислородом. Будут выделены и распределены по регионам соответствующие средства в пределах субвенции. Он добавил, что Минздрав готов в сжатые сроки сертифицировать производителей медицинского кислорода.

По итогам совещания Премьер-министр также поручил:

• Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.

• Председателям областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

• Департамент здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Также премьер-министр дал поручение МОЗ разработать предложения, предоставленные аппаратом СНБО.

Решение об усилении медицинской системы и меры реагирования на рост заболеваемости COVID-19 будут рассмотрены на заседании Правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.