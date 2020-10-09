Президент Кыргызстана Жээнбеков объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке: в город вводят войска

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения (ЧП). В столицу республики водят войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, передает Цензор.НЕТ.

"Вести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года", - говорится в указе.

Как отмечается в документе, режим ЧП вводится "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".

Президент Кыргызстана также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом города Бишкек на период введения чрезвычайного положения.

Указом также в Бишкеке вводятся: особый режим въезда и выезда граждан; комендантский час; запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания; запрет массовых мероприятий, акций, митингов и собраний; особый режим работы предприятий; запрет на увольнения рабочих и служащих по собственному желанию; контроль за средствами массовой информации; особые правила пользования связью; ограничения на движение транспортных средств и пр.