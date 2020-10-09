РУС
Президент Кыргызстана Жээнбеков объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке: в город вводят войска

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения (ЧП). В столицу республики водят войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, передает Цензор.НЕТ.

"Вести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года", - говорится в указе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Кыргызстана Жээнбеков отправил премьера и правительство в отставку

Как отмечается в документе, режим ЧП вводится "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".

Президент Кыргызстана также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом города Бишкек на период введения чрезвычайного положения.

Указом также в Бишкеке вводятся: особый режим въезда и выезда граждан; комендантский час; запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания; запрет массовых мероприятий, акций, митингов и собраний; особый режим работы предприятий; запрет на увольнения рабочих и служащих по собственному желанию; контроль за средствами массовой информации; особые правила пользования связью; ограничения на движение транспортных средств и пр.

Автор: 

Кыргызстан (260) протест (5906) революция (1372)
Топ комментарии
+10
Стопудово!! Без свинячого московського писка не обійшлось !!))
09.10.2020 14:20 Ответить
+8
З Москау прийшла порада?)
09.10.2020 14:17 Ответить
+4
Путин пообещал все разрулить !!! Уверен на 100%
Держитесь люди !!!! Удачи вам и ПОБЕДЫ!!!
09.10.2020 14:49 Ответить
Піздно пити Боржомі !!)))
09.10.2020 14:17 Ответить
Що там вже .. фсьо ?)
09.10.2020 14:18 Ответить
З Москау прийшла порада?)
09.10.2020 14:17 Ответить
Стопудово!! Без свинячого московського писка не обійшлось !!))
09.10.2020 14:20 Ответить
Його нещодавно викликали до Москвабада за вказівками.
09.10.2020 14:24 Ответить
Гадали що він на Ростов рванув , а він до Моськви почимчикував !!)))
09.10.2020 14:26 Ответить
Бідолаха, вже сказав, що йде у відставку, а ***** тупнув ногою і вже надзвичайний стан і кровопускання...
09.10.2020 15:48 Ответить
09.10.2020 16:35 Ответить
А як він укази з Ростова передає-факсом чи по Інету ???)))
09.10.2020 14:18 Ответить
...российский менеджемент подключился...
09.10.2020 14:20 Ответить
Сценаристи ,режисура , все з Мосфільма !!))))
09.10.2020 14:25 Ответить
А в обед врал, что уходит!
09.10.2020 14:40 Ответить
Путин пообещал все разрулить !!! Уверен на 100%
Держитесь люди !!!! Удачи вам и ПОБЕДЫ!!!
09.10.2020 14:49 Ответить
За Киргизстан Китай рявкнет так, что кремлевский мерзавчик будет рулить своим языком в своей же жопе!
Ну, и само собой Эрдоган...
09.10.2020 15:04 Ответить
Эрдоган -- еще один ятаган в спину обнуленного ( ноль --- он уже давно никто и звать его никак)...
09.10.2020 15:07 Ответить
А войска перейдут на сторону народа.
09.10.2020 14:58 Ответить
А в армии не такие же киргизы служат? Была у него возможнось уйти по-тихому в туман, теперь -- не получится... Будет болтаться в петле посреди Бишкека....
09.10.2020 14:58 Ответить
Там от Бишкека что-нибудь осталось? Хоть есть куда войска вводить?
09.10.2020 15:04 Ответить
Жеэнбеков начинает в Киргизленде гражданскую войну?...
09.10.2020 16:13 Ответить
Удачи вам, митингующие Бешкека! И да поможет вам Бог!
09.10.2020 17:10 Ответить
А ВОЙСКА ЧЬИ !?)
09.10.2020 17:17 Ответить
 
 