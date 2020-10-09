Синютка о выборах во Львове: Лучше пусть объединятся "Евросолидарность" и "Свобода", чем объединятся и победят "Самопомич" и "Слуга народа"
Кандидат в мэры Львова от "Европейской солидарности", экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка говорит, что власть обвиняет "ЕС" в объединении с ВО "Свобода" против них.
Об этом сказал Синютка в интервью Цензор.НЕТ.
"Сегодня уже действующая власть начинает обвинять, что "Европейская солидарность" и "Свобода" объединились против действующей власти... Так вот, я хочу сказать: лучше пусть объединятся "Европейская солидарность" и "Свобода", чем объединятся и победят "Самопомич" и "Слуга народа"", - сказал Синютка.
По его словам, объединение может произойти не только "ЕС" и "Свободы", но и других патриотических сил.
"Я убежден, что чтобы не допустить реванша во Львове сегодняшней власти, мы объединимся", - добавил Синютка.
Отвечая на вопрос о том, почему он говорит о реванше действующей власти во Львове (несмотря на низкую поддержку "Слуги народа" в городе) Синютка отметил: "Потому что Садовый сегодня представляет власть. Потому что человек, который сегодня баллотируется от власти, - это человек, который когда-то был депутатом от "Самопомочи"".
теперь лезет обниматься
циничный скот
Да и с кем обьединяться? Зелень и ЕС это коррупционно-олигархический шлак, а ЗаЖОПУ вообще срань кремлядская.
1. Я Львів^янин по батькові в хрін знає якому поколінні, котрий покинув Львів 35 років тому.
2. Я постійно буваю у Львові.
А тепер моє бачення змін:
1. Львів став ^лубковою^ картинкою. Може вас це надихає, але ^лубок^ та картина, це зовсім різні речі.
2. Багато змін на краще, особливо в центрі, та навколо в плані дорожніх розв^язок. Але проект від німців.
3. Спаскуджено багато історичних місць недолугими архітектурними рішеннями (винос членіна від Оперного театру - виключення з правил), наприклад консульство Польщі біля Паркової, весь перелік давати не буду.
4. Старий фонд житла занедбаний, зайти у деякі подвір^я просто страшно стає.
5. У дитинстві я не міг собі уявити, щоб вагітній або людині похилого віку не звільнили б місця в транспорті... далі навіть не хочу писати.
Сьогодні залишив відгук у шльондрівському виданні "Зеркало Недели" на статтю якогось Кравченка, а може він вже Кравцов чи Кравчекян, я написав що підтримую територіальну цілісність Азербайджану, тому що ця країна підтримує територіальну цілісність України. І далі вони майже негайно видалили мій коментар та заблокували доступ до їх ресурсу.
Спочатку не дотямив, щоб це означало, а потім згадав як в 1990-х та, власне, пізніше, у 2010-х рр., усі проросійські видання в Україні блокували коментарі проукраїнських читачів, "виховували' нас. Цей збанкрутілий проросійський жовтий листок, може профінансували вірмени, теж зараз "виховує". Т
ому потім розізлився сам на себе, з яким, власне, я дегенератом на тій стерильный зачищенній площадці хотів порозумітися, вийшло як у фільмі "Сватання на Гончарівці", "сам дурень, що з дурнем зв'язався".