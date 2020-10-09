РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4138 посетителей онлайн
Новости
2 979 24

Синютка о выборах во Львове: Лучше пусть объединятся "Евросолидарность" и "Свобода", чем объединятся и победят "Самопомич" и "Слуга народа"

Синютка о выборах во Львове: Лучше пусть объединятся "Евросолидарность" и "Свобода", чем объединятся и победят "Самопомич" и "Слуга народа"

Кандидат в мэры Львова от "Европейской солидарности", экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка говорит, что власть обвиняет "ЕС" в объединении с ВО "Свобода" против них.

Об этом сказал Синютка в интервью Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже действующая власть начинает обвинять, что "Европейская солидарность" и "Свобода" объединились против действующей власти... Так вот, я хочу сказать: лучше пусть объединятся "Европейская солидарность" и "Свобода", чем объединятся и победят "Самопомич" и "Слуга народа"", - сказал Синютка.

По его словам, объединение может произойти не только "ЕС" и "Свободы", но и других патриотических сил.

"Я убежден, что чтобы не допустить реванша во Львове сегодняшней власти, мы объединимся", - добавил Синютка.

Отвечая на вопрос о том, почему он говорит о реванше действующей власти во Львове (несмотря на низкую поддержку "Слуги народа" в городе) Синютка отметил: "Потому что Садовый сегодня представляет власть. Потому что человек, который сегодня баллотируется от власти, - это человек, который когда-то был депутатом от "Самопомочи"".

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый о втором туре выборов мэра Львова: Было бы лучше поставить точку в первом, так как такие расходы неполезны во время пандемии COVID-19

Автор: 

Садовый Андрей (653) Свобода (2753) Синютка Олег (66) Слуга народа (2669) Европейская Солидарность (1077)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
У порівнянні зі Слугами Урода Євросолідарність - ще й які націоналісти.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:22 Ответить
+8
До тебе хтось лізе обійматися?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:50 Ответить
+5
Садовый - старая мусорная проститутка. Он легко объединится с кем угодно. Страшен не он сам, а те, кому он своим оппортунизмом поспособствует прийти к власти. Хотя партия "Свобода" - это точно такие же проститутки, только вокзальные. Собственно говоря, по всем им фонари плачут.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Націоналісти ніколи з песиками не об'єднаються.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:19 Ответить
У порівнянні зі Слугами Урода Євросолідарність - ще й які націоналісти.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:22 Ответить
А от з ОПЗЖ- запросто!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:42 Ответить
Синютка про вибори у Львові: Краще нехай об'єднаються "Євросолідарність" і "Свобода", ніж об'єднаються і переможуть "Самопоміч" та "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5734
показать весь комментарий
09.10.2020 14:48 Ответить
свободовцы летом, в киевраде, стянули с людей ,не получающих несколько месяцев зарплату, несчастные 30ть тыщ за свои голоса)так что шоб с ними обьединяться надо хорошо подумать
показать весь комментарий
09.10.2020 14:45 Ответить
Можно по подробней, желательно ссылку на авторитетный источник?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:55 Ответить
свыня сперва пометом кидался
теперь лезет обниматься
циничный скот
показать весь комментарий
09.10.2020 14:49 Ответить
До тебе хтось лізе обійматися?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:50 Ответить
как много в инете психических(кому интересно ,что тебя какая то свинья закидала пометом и теперь ты с ней обнимаешься...
показать весь комментарий
09.10.2020 14:54 Ответить
Садовый - старая мусорная проститутка. Он легко объединится с кем угодно. Страшен не он сам, а те, кому он своим оппортунизмом поспособствует прийти к власти. Хотя партия "Свобода" - это точно такие же проститутки, только вокзальные. Собственно говоря, по всем им фонари плачут.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:33 Ответить
При Садовом Львов превратился в шикарный туристический город. Я не раз там тусил. Не надо ему обьединяться с кем попало. Из нашей политоты он чуть ли не самый достойный и прекрасно справиться сам.
Да и с кем обьединяться? Зелень и ЕС это коррупционно-олигархический шлак, а ЗаЖОПУ вообще срань кремлядская.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:56 Ответить
Щоб ви знали:
1. Я Львів^янин по батькові в хрін знає якому поколінні, котрий покинув Львів 35 років тому.
2. Я постійно буваю у Львові.

А тепер моє бачення змін:
1. Львів став ^лубковою^ картинкою. Може вас це надихає, але ^лубок^ та картина, це зовсім різні речі.
2. Багато змін на краще, особливо в центрі, та навколо в плані дорожніх розв^язок. Але проект від німців.
3. Спаскуджено багато історичних місць недолугими архітектурними рішеннями (винос членіна від Оперного театру - виключення з правил), наприклад консульство Польщі біля Паркової, весь перелік давати не буду.
4. Старий фонд житла занедбаний, зайти у деякі подвір^я просто страшно стає.
5. У дитинстві я не міг собі уявити, щоб вагітній або людині похилого віку не звільнили б місця в транспорті... далі навіть не хочу писати.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:30 Ответить
О, забув, а скільки бруківки переїхало в Польщу, та на приватні подвір^я, це просто пісня жалю.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:32 Ответить
Так Київ перетворили на таку ж "потьомкінську дєрєвню "
показать весь комментарий
09.10.2020 17:14 Ответить
Не маю сумнівів, просто писав про те, що постіно бачу
показать весь комментарий
09.10.2020 17:29 Ответить
Це значить що краще нехай об'єднаються злодії розом з бадитами?! Подивіться на список ЄС у Львівській області!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:59 Ответить
Синютку стоило бьі засунуть в мусорньій бак во Львове - отметить его "заслуги" перед городом . Хотя он просто вьіполнял распоряжение своего патрона ПеПо...
показать весь комментарий
09.10.2020 15:03 Ответить
Пане Олександре, Ви звідки знаєте? Невже львів"янин від діда-прадіда?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:55 Ответить
У нас, українців, що хочуть захистити свою країну від Московщини, багато прихованих, виплеканих ворогами ворогів перевертнів, а може чужинці легалізувалися, беручи наші прізвища.
Сьогодні залишив відгук у шльондрівському виданні "Зеркало Недели" на статтю якогось Кравченка, а може він вже Кравцов чи Кравчекян, я написав що підтримую територіальну цілісність Азербайджану, тому що ця країна підтримує територіальну цілісність України. І далі вони майже негайно видалили мій коментар та заблокували доступ до їх ресурсу.
Спочатку не дотямив, щоб це означало, а потім згадав як в 1990-х та, власне, пізніше, у 2010-х рр., усі проросійські видання в Україні блокували коментарі проукраїнських читачів, "виховували' нас. Цей збанкрутілий проросійський жовтий листок, може профінансували вірмени, теж зараз "виховує". Т
ому потім розізлився сам на себе, з яким, власне, я дегенератом на тій стерильный зачищенній площадці хотів порозумітися, вийшло як у фільмі "Сватання на Гончарівці", "сам дурень, що з дурнем зв'язався".
показать весь комментарий
09.10.2020 15:20 Ответить
Даёшь блок Пупса-Нарика!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:32 Ответить
А хто такий отой синютка?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:22 Ответить
Объединяться надо, наша разобщенность это вековое проклятие, которым во все века пользовались враги. Ярких лидеров мало, если не сказать, что практически их нет, вот беда...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:28 Ответить
самопомич садового - это толерантные бендюхи, слуги олигархов им пара.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:34 Ответить
 
 