Синютка о выборах во Львове: Лучше пусть объединятся "Евросолидарность" и "Свобода", чем объединятся и победят "Самопомич" и "Слуга народа"

Кандидат в мэры Львова от "Европейской солидарности", экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка говорит, что власть обвиняет "ЕС" в объединении с ВО "Свобода" против них.

Об этом сказал Синютка в интервью Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже действующая власть начинает обвинять, что "Европейская солидарность" и "Свобода" объединились против действующей власти... Так вот, я хочу сказать: лучше пусть объединятся "Европейская солидарность" и "Свобода", чем объединятся и победят "Самопомич" и "Слуга народа"", - сказал Синютка.

По его словам, объединение может произойти не только "ЕС" и "Свободы", но и других патриотических сил.

"Я убежден, что чтобы не допустить реванша во Львове сегодняшней власти, мы объединимся", - добавил Синютка.

Отвечая на вопрос о том, почему он говорит о реванше действующей власти во Львове (несмотря на низкую поддержку "Слуги народа" в городе) Синютка отметил: "Потому что Садовый сегодня представляет власть. Потому что человек, который сегодня баллотируется от власти, - это человек, который когда-то был депутатом от "Самопомочи"".

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый о втором туре выборов мэра Львова: Было бы лучше поставить точку в первом, так как такие расходы неполезны во время пандемии COVID-19