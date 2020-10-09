Кандидатура главы НБУ Шевченко не вызывает ни у кого никаких замечаний, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что существование независимого Нацбанка является одним из приоритетов украинской власти.

Об этом Ермак сказал во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, для нас существование независимого профессионального Нацбанка является одним из приоритетов. Поэтому я немного не понимаю, когда вы говорите о том, что мы кого-то меняем и т.д. Произошло событие (отставка Смолия. - Ред.), которое действительно имело большой резонанс. Те реформы НБУ, которые прошли в последние годы, мы всегда отмечаем - об этом говорит и президент, и правительство Украины", - отметил Ермак.

По словам главы ОП, Смолий подавал заявление об увольнении со словами благодарности президенту за то, что он продолжал год работать.

"И сегодня, после всех этих разговоров, пришел человек (Кирилл Шевченко. - Ред.), кандидатура которого, насколько я знаю, не вызывает ни у кого никаких замечаний. Он тоже сегодня в делегации, имеет много встреч здесь. Он сегодня имеет очень хорошие, профессиональные отношения с МВФ, Всемирным банком. Если ваш вопрос касался принципов, то они для нас есть абсолютно четкими. НБУ всегда будет независимым, всегда будет иметь эту гарантию и будет продолжать работать", - подчеркнул Ермак.

Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде". Глава НБУ Шевченко объяснил выговоры Рожковой и Сологубу следующим образом: Нарушили политику "единого голоса".

