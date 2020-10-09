РУС
Новости
Кандидатура главы НБУ Шевченко не вызывает ни у кого никаких замечаний, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что существование независимого Нацбанка является одним из приоритетов украинской власти.

Об этом Ермак сказал во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, для нас существование независимого профессионального Нацбанка является одним из приоритетов. Поэтому я немного не понимаю, когда вы говорите о том, что мы кого-то меняем и т.д. Произошло событие (отставка Смолия. - Ред.), которое действительно имело большой резонанс. Те реформы НБУ, которые прошли в последние годы, мы всегда отмечаем - об этом говорит и президент, и правительство Украины", - отметил Ермак.

По словам главы ОП, Смолий подавал заявление об увольнении со словами благодарности президенту за то, что он продолжал год работать. 

"И сегодня, после всех этих разговоров, пришел человек (Кирилл Шевченко. - Ред.), кандидатура которого, насколько я знаю, не вызывает ни у кого никаких замечаний. Он тоже сегодня в делегации, имеет много встреч здесь. Он сегодня имеет очень хорошие, профессиональные отношения с МВФ, Всемирным банком. Если ваш вопрос касался принципов, то они для нас есть абсолютно четкими. НБУ всегда будет независимым, всегда будет иметь эту гарантию и будет продолжать работать", - подчеркнул Ермак.

Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде". Глава НБУ Шевченко объяснил выговоры Рожковой и Сологубу следующим образом: Нарушили политику "единого голоса".

Также читайте: Ермак: Наша Стратегия - не прославлять военные усилия и не обвинять Россию в наших бедах

МВФ (3341) НБУ (4848) Смолий Яков (138) Шевченко Кирилл (69) Ермак Андрей (1314)
А все помнят как Бубочка обещал назначения на должности исключительно по результатам конкурсного отбора? И что-то мне подсказывает что назначение этого бубочкиного соплеменника будет без всяких конкурсов...
09.10.2020 14:19
Завхоз виступив у Королевському інституті. Смолія вижили, Лєрці спалили хату. НБУ - наше всьо! )))
09.10.2020 14:21
Схера опять завхоз комментирует назначения на ключевые для страны должности?
09.10.2020 14:24
09.10.2020 14:18
09.10.2020 14:19
Єдиний критерій відбору - лояльність до найвеличнішого.
09.10.2020 14:22
А деньги через воскресшенїго брата Ермака.
09.10.2020 14:45
09.10.2020 14:21
09.10.2020 14:24
Что бы ты ни говорил - тебе уже никто не верит!!!!
09.10.2020 14:30
Этому дятлу тоже хочется получить подтверждение в письменном виде.
09.10.2020 14:34
Какой НБУ теперь независимій ?
09.10.2020 14:43
Хто такий, той "Ніукого"? Яке справжнє прізвище у цього, безумовно зеленого поца?
09.10.2020 14:48
09.10.2020 14:51
09.10.2020 14:52
это личико из де жа вю - максимум вторая роль в тупом фильме Но никак не глава НБУ
09.10.2020 14:53
І знову те ж питання? Кому воно локшину на вуха вішає? Ми бачимо. У них ( Європа) розвідка та експерти працюють. Для кого це?
Ну чисто грьобаний совок, з одами номенклатурному керівництву. Фу. Гидота.
09.10.2020 15:04
Тавышо?
А у кого вы спрашивали?

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/smi-rasskazali-o-skandalnom-shlejfe-kirilla-she-372811/ СМИ рассказали о скандальном "шлейфе" Кирилла Шевченко, который грозит независимости НБУ (ссылка)


https://www.google.com/search?biw=1920&bih=1067&sxsrf=ALeKk03c93mCXM5WMWwftFM2d8ejEPJydA%3A1602246148557&ei=BFaAX7SzIcqr3AOLgLaIDQ&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%9D%D0%91%D0%A3+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&oq=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%9D%D0%91%D0%A3+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&gs_lcp=****************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi0xZuEwKfsAhXKFXcKHQuADdE4FBDh1QMIDQ&uact=5 В комментарии hromadske сообщил инвестиционный банкир компании Dragon Capital Сергей Фурса: «Шевченко не может быть независимым, поскольку его назначали для того, чтобы Нацбанк стал более лояльным Офису президента.



https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/proshloe-kirilla-shevchenko-mozhet-vser-ez-ugrozhat-nezavisimosti-nacbanka-eksperty-660028.html Прошлое Кирилла Шевченко может всерьез угрожать независимости Нацбанка - эксперты



https://texty.org.ua/fragments/101562/tryvozhnyj-dzvinochok-chym-vidriznyayetsya-novyj-holova-nbu-liga/ Буквально в момент сдачи материала пришла новость - по данным Нового времени, следующий уволенный - директор юридического департамента НБУ Олег Заморский. Таким образом, убраны два человека, непосредственно ответственные за успешную защиту банка от притязаний Игоря Коломойского и его группы влияния.
09.10.2020 15:31
Похоже этот секретаришка уже заменил собой и президента и главу МИДа. Покажите еще хоть одну страну где такой уровень идиотизма.
09.10.2020 16:32
Единственный аргумент .если ты не еврей ты в высшие ешелоны власти сейчас не попадеш .
09.10.2020 16:34
 
 