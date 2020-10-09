РУС
Диджитализация против коррупции: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, смогут ли цифровые технологии избавить Украину от бюрократии

Сегодня, 9 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты, кто кого: диджитализация или украинская коррупция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в выпуске будут говорить о том, реально ли внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. Кроме этого, обсудят, насколько эффективно лечат больных на COVID-19 в Украине.

Гостями студии будут:

Михаил Федоров, вицепремьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины;

Алексей Вискуб, первый заместитель министра цифровой трансформации Украины;

Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ;

Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне;

Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";

Александр Ольшанский, председатель оргкомитета IT-конференции iForum;

Александр Кардаков, IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени О.О Богомольца, заслуженный врач Украины;

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС", болеет коронавирусом.

Бюрократ и чинуша -- это в корне разные понятия. Хороший бюрократ - это отнюдь не ругательство. Без хорошей бюрократии не будет работать ни один государственный аппарат. Бюрократия -- это защита от дурака в госуправлении. Пример - бюрократия в США.
конечно, победят! В глухих селах уже ж успешно лечат людей по скайпу.
Цифрою по бюрократизму та корупції!
ура, товарісчі!
Бюрократ и чинуша -- это в корне разные понятия. Хороший бюрократ - это отнюдь не ругательство. Без хорошей бюрократии не будет работать ни один государственный аппарат. Бюрократия -- это защита от дурака в госуправлении. Пример - бюрократия в США.
Шабунин расскажет про "удачный ремонт".
и про преступный Роттердам +,

а ты ему поаплодируешь
практически пьеса с действующими лицами...
конечно, победят! В глухих селах уже ж успешно лечат людей по скайпу.
Даже зубы удаляют он-лайн.
Сейчас готовят новую прогу - удаление апендицита.
ви, 73/43%зебіли, https://censor.net/ua/user/87184 та https://censor.net/ua/user/459497 - так нагаласували. А ми вас півтора-два роки тому - попереджали.
Я и сегодня проголосовал бы против порошенко.
И завтра проголосую.
проголосовал бы...


но в Горловке нет избирательного участка )))

или ты круче лугандонца ?

ты - чистокровный лахнинец ?
Из чьих рук ест Савик. В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.- Первый помощник Зеленского Шефир тайком побывал у Ахметова 08.10.20
Диджиталізація по-українські відкриває нові можливості для корупції- набагато краща тема.
Каждый раз, видя заголовок про Шустера, удивляюсь тому, что есть еще люди, серьезно вникающие в подобные говно-шоу.
в прямом эфире канала "Украина"

Вроде ж этим уже все сказано.
насправді - "уркаина"
И в прямом эфире на YouTube. Без рекламы.
В каждой передаче Шустрый петляет от действительно острых тем, а если они анонсированы, то заговаривает их болтовней, а потом со скорбной рожей сообщает, что времени уже нет. Всеми силами старается продолжать рубить бабло на негараздах Украины и делает это уже почти два десятка лет под ширмой независимой журналистики
