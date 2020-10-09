Диджитализация против коррупции: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, смогут ли цифровые технологии избавить Украину от бюрократии
Сегодня, 9 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты, кто кого: диджитализация или украинская коррупция.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также в выпуске будут говорить о том, реально ли внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. Кроме этого, обсудят, насколько эффективно лечат больных на COVID-19 в Украине.
Гостями студии будут:
Михаил Федоров, вицепремьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины;
Алексей Вискуб, первый заместитель министра цифровой трансформации Украины;
Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ;
Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне;
Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";
Александр Ольшанский, председатель оргкомитета IT-конференции iForum;
Александр Кардаков, IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени О.О Богомольца, заслуженный врач Украины;
Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;
Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС", болеет коронавирусом.
Telegram - Telegram - http://t.me/svoboda_slova_bot
Viber - http://savikshuster.com/viber
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ура, товарісчі!
а ты ему поаплодируешь
Сейчас готовят новую прогу - удаление апендицита.
И завтра проголосую.
но в Горловке нет избирательного участка )))
или ты круче лугандонца ?
ты - чистокровный лахнинец ?
Вроде ж этим уже все сказано.