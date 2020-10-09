Диджитализация против коррупции: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, смогут ли цифровые технологии избавить Украину от бюрократии

Сегодня, 9 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты, кто кого: диджитализация или украинская коррупция.

Также в выпуске будут говорить о том, реально ли внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. Кроме этого, обсудят, насколько эффективно лечат больных на COVID-19 в Украине.

Гостями студии будут:

Михаил Федоров, вицепремьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины;

Алексей Вискуб, первый заместитель министра цифровой трансформации Украины;

Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ;

Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне;

Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";

Александр Ольшанский, председатель оргкомитета IT-конференции iForum;

Александр Кардаков, IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени О.О Богомольца, заслуженный врач Украины;

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС", болеет коронавирусом.

