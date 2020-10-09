Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 143,4 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

В списке стран "красной" зоны находятся Испания (303,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения), Израиль (901,1), Черногория (541,0), США (187,1) и ряд других стран.

В "зеленой зоне" - Грузия, Венгрия, Австрия, Португалия, Италия и другие.

