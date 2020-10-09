РУС
Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 143,4 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

В списке стран "красной" зоны находятся Испания (303,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения), Израиль (901,1), Черногория (541,0), США (187,1) и ряд других стран.

В "зеленой зоне" - Грузия, Венгрия, Австрия, Португалия, Италия и другие.

А як це так,що Швеція в зеленій зоні? Ну Білорусь диктаторська і за неї не кажемо.
09.10.2020 14:52 Ответить
Наверное потому что шведы цивилизованный народ - дисциплинированно и ответственно себя ведут сами по себе, без указки правительства, соблюдают дистанцию и носят маски в местах скопления людей.
09.10.2020 15:03 Ответить
Итальянцы, наученные горьким опытом в зеленой зоне, а Израиль при наличии прекрасной медицины, но с хасидами, пренебрегающими гигиеной, в самом верху красной зоны. Почему бы это?
09.10.2020 15:10 Ответить
"...за крайні 14 днів..."

===
Це в МОЗ таке написали? Звідки береться ця блазнота?
09.10.2020 15:16 Ответить
Отже, Канада - =зелена=.
А у нас істерика з кожним днем набирає оберти, з новими заборонами.
І червоні та оранжеві зони.
Я пробую знайти логіку і не бачу.
Канада оголосила 2 хвилю, Квебек і Монреаль - "чемпіони", але можна приїхати в Україну спокійно. Виглядає так.
Дуже цікаво.
09.10.2020 15:50 Ответить
Минздрав Зеленского вместо конкретной работы играет в "Светофор"
09.10.2020 15:54 Ответить
Мальдивы - 145.2 - красная зона. Украина - 143.4 - зеленая... Завтра должны покраснеть?
09.10.2020 16:30 Ответить
 
 