8 675 9
Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 143,4 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.
В списке стран "красной" зоны находятся Испания (303,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения), Израиль (901,1), Черногория (541,0), США (187,1) и ряд других стран.
В "зеленой зоне" - Грузия, Венгрия, Австрия, Португалия, Италия и другие.
Це в МОЗ таке написали? Звідки береться ця блазнота?
А у нас істерика з кожним днем набирає оберти, з новими заборонами.
І червоні та оранжеві зони.
Я пробую знайти логіку і не бачу.
Канада оголосила 2 хвилю, Квебек і Монреаль - "чемпіони", але можна приїхати в Україну спокійно. Виглядає так.
Дуже цікаво.