В центре Бишкека начались столкновения протестующих: стороны закидывают друг друга камнями и бутылками
На площади Ала-Тоо в Бишкеке начались массовые беспорядки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на место, где собрались митингующие сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, устроили драку.
Стороны закидывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка.
Лидеры и организаторы акции протеста ушли с трибуны, ее заняли митингующие сторонники Садыра Жапарова.
Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митинговали на Старой площади. Они пришли на площадь Ала-Тоо, где собрались сторонники Омурбека Бабанова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
