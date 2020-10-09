В центре Бишкека начались столкновения протестующих: стороны закидывают друг друга камнями и бутылками

На площади Ала-Тоо в Бишкеке начались массовые беспорядки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на место, где собрались митингующие сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, устроили драку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание 24.kg.

Стороны закидывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка.

Лидеры и организаторы акции протеста ушли с трибуны, ее заняли митингующие сторонники Садыра Жапарова.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митинговали на Старой площади. Они пришли на площадь Ала-Тоо, где собрались сторонники Омурбека Бабанова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

