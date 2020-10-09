Президент Украины обязан говорить на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей, - Верховный Суд
Большая палата Верховного Суда закрыла производство по иску о признании противоправным факта общения президента Украины на негосударственном языке, но указала, что глава государства несёт политическую ответственность за то, что совершает в рамках политической деятельности, а не во время исполнения служебных обязанностей.
Как сообщает Верховный Суд, кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска истца, просившего признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать главу государства воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при выполнении своих полномочий.
Большая палата Верховного Суда рассмотрела апелляционную жалобу истца и закрыла производство по делу, так как требования истца не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Вместе с тем, как подчеркивается в сообщении, "Большая палата ВС указала на то, что во время исполнения служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке".
"В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, не не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несёт политическую, а не юридическую ответственность".
А шо такое политическая деятельность Президента вне рамок Конституции?
це бубин приговор....
це бубин вирок....
Он - "курящий".
Якщо президент повинен спілкуватися державною мовою, але цього не зробив, то він порушив закон?- Так. А якщо він порушив закон, то повинен бути притягнутий до відповідальності.
Що це за правосуддя, коли за визначенним порушенням закону суд просто контстатує факт, але при цьому закриває провадження?
Та чому ніхто не приймає закон що кожен держслужбовець зобовязаний володіти українською мовою та знати історію України.
а тому непорозумінню, що зараз себе за президента вважає, це роз'яснення не допоможе.
А у зєзєдєнта справжній понос, тільки "через рот"..
посадить и оштрафоваь гада.
А что входит в его обязанности? Только надзор за соблюдением Конституции законодателями и командование войсками.
В остальном он - "свадебный генерал".
Я не нашел в обязанностях "посещение iForum-а". https://censor.net/ru/n3223989