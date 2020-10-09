Президент Украины обязан говорить на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей, - Верховный Суд

Большая палата Верховного Суда закрыла производство по иску о признании противоправным факта общения президента Украины на негосударственном языке, но указала, что глава государства несёт политическую ответственность за то, что совершает в рамках политической деятельности, а не во время исполнения служебных обязанностей.

Как сообщает Верховный Суд, кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска истца, просившего признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать главу государства воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при выполнении своих полномочий.

Большая палата Верховного Суда рассмотрела апелляционную жалобу истца и закрыла производство по делу, так как требования истца не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Вместе с тем, как подчеркивается в сообщении, "Большая палата ВС указала на то, что во время исполнения служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке".

"В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, не не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несёт политическую, а не юридическую ответственность".