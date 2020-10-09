РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4233 посетителя онлайн
Новости Языковой вопрос
10 258 70

Президент Украины обязан говорить на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей, - Верховный Суд

Президент Украины обязан говорить на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей, - Верховный Суд

Большая палата Верховного Суда закрыла производство по иску о признании противоправным факта общения президента Украины на негосударственном языке, но указала, что глава государства несёт политическую ответственность за то, что совершает в рамках политической деятельности, а не во время исполнения служебных обязанностей.

Как сообщает Верховный Суд, кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска истца, просившего признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать главу государства воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при выполнении своих полномочий.

Большая палата Верховного Суда рассмотрела апелляционную жалобу истца и закрыла производство по делу, так как требования истца не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Вместе с тем, как подчеркивается в сообщении, "Большая палата ВС указала на то, что во время исполнения служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Кремля есть желание вернуть Советский Союз. Всегда есть два "слабых места" - религия и язык, - Зеленский

"В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, не не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несёт политическую, а не юридическую ответственность".

Автор: 

Верховный Суд (1105) Президент (4427) украинский язык (1205) юстиция (758) язык (3787)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Під час будь-якого публічного спілкування през має розмовляти державною мовою !! І не лише през, а всі держслужбовці , в т.ч. нардепи !!))
показать весь комментарий
09.10.2020 15:19 Ответить
+38
Гнусавому сложно без суфлера и без текста на бумажке
показать весь комментарий
09.10.2020 15:17 Ответить
+36
Телу,которого сейчас называют президентом лучше вообще молчать на любом языке.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнусавому сложно без суфлера и без текста на бумажке
показать весь комментарий
09.10.2020 15:17 Ответить
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 8847
показать весь комментарий
09.10.2020 15:22 Ответить
Без папірця він ніякою мовою говорити не здатен !!))
показать весь комментарий
09.10.2020 15:23 Ответить
Какой-то генератор случайных слов и букв. Поток кокаинового сознания.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:31 Ответить
"Дякую! Дякую! Дуже дякую! "- на більше немає у Преза-ні освіти- ні культури- ні інтеллекту!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:20 Ответить
да и без могов, которых ему катастрофически не хватает. )))
показать весь комментарий
09.10.2020 16:08 Ответить
це бубин приговор....
показать весь комментарий
09.10.2020 15:18 Ответить
вирок
показать весь комментарий
09.10.2020 15:25 Ответить
Під час будь-якого публічного спілкування през має розмовляти державною мовою !! І не лише през, а всі держслужбовці , в т.ч. нардепи !!))
показать весь комментарий
09.10.2020 15:19 Ответить
Телу,которого сейчас называют президентом лучше вообще молчать на любом языке.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:19 Ответить
-- из-за угла, на одной ноге, с одним глазом...
показать весь комментарий
09.10.2020 15:22 Ответить
он малоросс в полном и переносном смысле))
показать весь комментарий
09.10.2020 15:20 Ответить
совершенные в рамках политической деятельности, не не во время выполнения предусмотренных Конституцией
А шо такое политическая деятельность Президента вне рамок Конституции?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:21 Ответить
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 1416напевно це?!
показать весь комментарий
09.10.2020 15:35 Ответить
-- ці.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:38 Ответить
Виступи на корпоративах.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:17 Ответить
На корпоративах он уже отвыступался -- остались только плебисциты, различной степени дури...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:23 Ответить
Дійсно дурдом, вмикаєшь ТБ , іде серіал укрвиробництва ,з накладни мовним дубляжем росмовою !!))
показать весь комментарий
09.10.2020 15:21 Ответить
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 5859
показать весь комментарий
09.10.2020 15:26 Ответить
це бубин приговор....

це бубин вирок....
показать весь комментарий
09.10.2020 15:29 Ответить
отак слово за словом и відновлюемо мову
показать весь комментарий
09.10.2020 15:39 Ответить
"відновлюємо"
показать весь комментарий
09.10.2020 15:47 Ответить
ну так поправь уже - слово ж за словом...
показать весь комментарий
09.10.2020 15:49 Ответить
а не так и не - пнх
показать весь комментарий
09.10.2020 15:56 Ответить
Навзаєм.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:02 Ответить
вы таки дебил и не в теме...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:05 Ответить
См. выше
показать весь комментарий
09.10.2020 16:12 Ответить
и от такие поцы будут меня учить с какого конца сигарету прикуривать?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:08 Ответить
Спроси у Ляшка.
Он - "курящий".
показать весь комментарий
09.10.2020 16:13 Ответить
А ему какая разница?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:45 Ответить
не зрозуміло, а чому саме закрито впровадження?
Якщо президент повинен спілкуватися державною мовою, але цього не зробив, то він порушив закон?- Так. А якщо він порушив закон, то повинен бути притягнутий до відповідальності.
Що це за правосуддя, коли за визначенним порушенням закону суд просто контстатує факт, але при цьому закриває провадження?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:29 Ответить
Одозначно - штраф! Гривен 500! Чтоб и другим неповадно было!
показать весь комментарий
09.10.2020 15:37 Ответить
Як казав колись минулий президент - " "гражданскіх отсєчь"
показать весь комментарий
09.10.2020 15:29 Ответить
нет не так )надо как зебоба смотреть как гражданских физдит твоя охрана
показать весь комментарий
09.10.2020 17:18 Ответить
А чому ВР Суд ігнорує прийняти рішення обовязково розмовляти та вести діловодство в дердавних органах на всіх рівнях виключно на українськії мові.
Та чому ніхто не приймає закон що кожен держслужбовець зобовязаний володіти українською мовою та знати історію України.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:29 Ответить
Президент Украины обязан говорить на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей, - Верховный Суд/ В Израиле всё есть. Говорят знающие с придыханием, восторженно поднимая глаза к верху. Знающие ошибаются. Подобных заявлений в Израиле нет.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:31 Ответить
українському президенту такі роз'яснення не потрібні. він сам усвідомлюватиме президентом, якої країни та якої нації він є.

а тому непорозумінню, що зараз себе за президента вважає, це роз'яснення не допоможе.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:32 Ответить
Президент объязан. Ссаная тряпка - нет.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:34 Ответить
Я прочитал...обезъян! Вибачаюсь!
показать весь комментарий
09.10.2020 15:38 Ответить
я теж и не выбачаюсь ....
показать весь комментарий
09.10.2020 16:03 Ответить
Це якась зрада
показать весь комментарий
09.10.2020 15:35 Ответить
Мне одному смешно, когда я смотрю на Зеленского который хвастается что не забрали у Украины Порошенковский БЕЗВИЗ ???
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 2528
показать весь комментарий
09.10.2020 15:35 Ответить
воно не знає
показать весь комментарий
09.10.2020 15:35 Ответить
Це недолуге становить 1.1 від азірова, воно без папірця може скласти до купи не більше 3 слів. З котрих цензурними буде 1.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:37 Ответить
Неправда, воно говорить багато на державній мові, тільки не зрозуміло про що. https://www.youtube.com/watch?v=T5HWYT-blWU&t=5s Може краще нехай взагалі мовчить?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:39 Ответить
як жартома казав наш комбат - "доповідайте голосом через рот"..
А у зєзєдєнта справжній понос, тільки "через рот"..
показать весь комментарий
09.10.2020 15:56 Ответить
да єтаж ...антівовізм! ви па что бібочку абіжаєте
показать весь комментарий
09.10.2020 15:41 Ответить
оно же тупое
показать весь комментарий
09.10.2020 15:41 Ответить
и без бумажки.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:42 Ответить
И без последующих длинных пояснений его бреда вырванными из контекста Мендель и Арахамией.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:45 Ответить
Мендель уже давно ничего не поясняет. Видать сильно занята. Или Ленка ей лицо расцарапала так шо шрамы остались.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:02 Ответить
...какашка!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:01 Ответить
В семье Порошенко общаются на русском , но то такє...
показать весь комментарий
09.10.2020 15:46 Ответить
В родині хоч на суахілі, а на публіці лише державною !!)))
показать весь комментарий
09.10.2020 15:50 Ответить
В контексте. Если в неформальной обстановке(на д.р. или в неформальной встрече), но люди присутствуют(получается, что на публике) всё-таки имеет право разговаривать на любом языке. А вот если в формальной по делам государственным- тільки державною.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:25 Ответить
причем тут общение в семье Порошенко ,идиотина?))))))))))))))))
показать весь комментарий
09.10.2020 17:22 Ответить
Про игру членом по пианино Суд ничего не сказал?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:50 Ответить
заяви від роялю не поступало, факт правопорушення не зафікосвано, тому суд нічого не розглядав
показать весь комментарий
09.10.2020 15:57 Ответить
А членовредительство? Есть видеофиксация. Куда только Авакян смотрит..
показать весь комментарий
09.10.2020 16:42 Ответить
а когда квартальный дегенерат получает прибыль от росийских прокатов своих киношедевров - это политическая или государственная деятельность?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:07 Ответить
м-да, теперь Ваве дорога нужна пошире и подлиннее...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:16 Ответить
С этим согласен. Но "полит.ответственность" перед народом, президент несёт, прежде всего, за его успехи в экономике(т.е. в повышении уровня жизни народа). Если их нет(успехов)- ему вспомнят всё что хочешь, и ещё и преувеличат . А вот если они очевидны- то он может хоть на китайском вперемешку с немецким.- народ простит.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:18 Ответить
Адмінсуди як тріпер(((
показать весь комментарий
09.10.2020 16:36 Ответить
порох с американцами, скотиняка, говорил на английском, на не государственном...
посадить и оштрафоваь гада.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:08 Ответить
во время исполнения служебных обязанностей

А что входит в его обязанности? Только надзор за соблюдением Конституции законодателями и командование войсками.
В остальном он - "свадебный генерал".
Я не нашел в обязанностях "посещение iForum-а". https://censor.net/ru/n3223989
показать весь комментарий
09.10.2020 17:50 Ответить
Так оно про обязанности ничего не знает. Оно не грамотное и конституцию прочесть не может! А так да, **********...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:31 Ответить
А не уточнили, в чем заключается эта политическая ответственность? Не перизберут в следующий раз? Что за чмошники!
показать весь комментарий
12.10.2020 14:01 Ответить
 
 