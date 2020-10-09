На Волыни пограничник попался на взятке 2 тыс. долл. за содействие контрабанде сигарет из Беларуси, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке инспектора одного из отделов Луцкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, пограничник совместно с гражданскими лицами наладил механизм вымогательства и получения взяток за содействие в незаконном перемещении табачных изделий через государственную границу Украины из Республики Беларусь на территорию Украины вне мест расположений пунктов пропуска.
Правоохранители задокументировали несколько фактов получения пограничником нвзятки на общую сумму 2000 долларов. Во время получения второй части взятки следователи ГБР задержали пограничника в порядке статьи 208 УПК Украины.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также отстранении от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
