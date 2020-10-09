Глава ФГИ Сенниченко рассказал о коллизии с выполнением решения суда о возобновлении уволенной еще в 2016 г. сотрудницы: В итоге меня оштрафовали на 42 тыс. грн

Суд оштрафовал главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко на 42 тыс. грн за бездеятельность, поскольку он не выполнил решение суда о восстановлении уволенной еще в 2016 году сотрудницы подразделения Фонда. Вместе с тем, выполнить решение суда невозможно, поскольку подразделение, которое возглавляла уволенная было ликвидировано в 2019 году.

"Как вы мне дороги", или история о юридической коллизии и сорока тысячах.

Усаживайтесь удобно.

В далеком 2016 году предыдущее руководство Фонда госимущества уволило начальницу одного из региональных отделений Фонда госимущества. Сделали это с процедурными нарушениями, поэтому пострадавшая обратилась в суд. Через некоторое время суд принял решение восстановить человека в должности.

Здесь важное уточнение, ключевое: на момент судебного решения это региональное отделение фактически существовало. Но в 2019 году его ликвидировали во время реорганизации, проведенной моим предшественником. Возобновлять сотрудницу, фактически, не стало куда - ее место работы исчезло в ходе реорганизации вместе с юридическим лицом, которое она возглавляла.

В течение 2019 и 2020 гг. Фонд неоднократно обращался в суд за разъяснениями, как выполнить это судебное решение в новых условиях. Суд отказал предоставлять разъяснения.

Фонд обращался в суд за заменой способа исполнения судебного решения. И в этом суд отказал.

Фонд обращался в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. И оттуда ответа по существу мы не получили.

Все время мы пытались найти выход из сложившейся коллизии. Ведь ответчик по делу - должностное лицо, осуществляющее назначения, то есть глава Фонда госимущества. С сентября 2019 г. это - я.

Пока разрешить ситуацию не удавалось, заявитель подал на субъекта назначения в суд за бездеятельность. Что ж, даже если мы за неимением объяснений от суда и Нацагентства просто не знали, как правильно действовать, от обвинений в бездействии нас это не освободило.

Судебным решением на меня наложили штраф в сумме 42 040 грн за невыполнение постановления Днепропетровского окружного административного суда от 19.09.2016 года. В сентябре 2016-го я начал работу в Укрпочте, и не подозревал, что в этот день меня накажут на 40 000 в 2020-м. Future in the Past какой-то!

Тем не менее, еще до судебного решения о штрафе мы разработали способ решения ситуации, которая к нему привела. Сегодня мы возобновляем сотрудницу Фонда в должности и направляем отчет о выполнении постановления в суд.

Но штраф оплатить все равно придется. Обжаловать его нельзя. К ситуации привела куча обстоятельств, людей и их решений, но кто ее разруливал, тот и поплатился - админка светит лично мне. Истец получит 20 000, исполнительная служба получит 20 000. Только мне эти тысячи придется сложить вместе и вместе заплатить из собственного кармана. А это немало.

Эх, как же вы мне дороги!" - рассказал Сенниченко.






