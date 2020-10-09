Балух начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит, - Ирина Геращенко

Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в начале сентября избили в столичном Гидропарке, находится в сознании, но еще дезориентирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации", - отметила парламентарий.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Также читайте: Избитый в начале сентября Балух в сознании и уже пытается что-то говорить, но еще очень слаб, - Ирина Геращенко