Балух начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит, - Ирина Геращенко

Балух начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит, - Ирина Геращенко

Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в начале сентября избили в столичном Гидропарке, находится в сознании, но еще дезориентирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации", - отметила парламентарий.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Геращенко Ирина (1635) избиение (9866) Балух Владимир (349)
Топ комментарии
+13
Обнадійлива новина. Дай Боже, щоб все було гоже.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:29
+10
І всі ці люди кацапам "дулі" крутили, як Балух?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:30
+8
Інтернет заблокували? Чи що не дає задовольнити цікавість?
"До "ЄС" на місцевих виборах долучаться й колишні політв'язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух, народний депутат VII та VII скликань Леонід Ємець, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд."
показать весь комментарий
09.10.2020 16:26
Комментировать
Скорее всего это заказуха, сделанная под хулиганку
показать весь комментарий
09.10.2020 15:56
Наверняка Портнов и Татаров
показать весь комментарий
09.10.2020 21:06
Вот интересно, каким клеем приклеилась Геращенко к Балуху? Что между ними общего?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:11
Інтернет заблокували? Чи що не дає задовольнити цікавість?
"До "ЄС" на місцевих виборах долучаться й колишні політв'язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух, народний депутат VII та VII скликань Леонід Ємець, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд."
показать весь комментарий
09.10.2020 16:26
Ирочка , в Украине достаточно людей с диагнозом похуже Балуха . У тебя нема случайно желания освещать состояние и этих людей , а ? Можешь начать с ближайшего травмпункта .
показать весь комментарий
09.10.2020 16:13
І всі ці люди кацапам "дулі" крутили, як Балух?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:30
Обнадійлива новина. Дай Боже, щоб все було гоже.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:29
Банальная пьянка бывших узников Кремля по случаю годовщины их освобождения после которой все узники потеряли друг друга и не могут внятно объяснить кто где был и что произошло, преподносится как покушение на патриота. Патриоты не бухают!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:38
Патриоты в своей стране и как свободные люди, могут выпить. А ты кто такой, чтоб морали читать? Что ты сделал для Украины? Смердит от тебя сепаром.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:05
Вот и я говорю, что патриоты вполне нормальные люди, которые могут себе позволить выпить и даже свободно набухаться до чёртиков. И не нужно лепить из них иконы когда смердит перегаром
показать весь комментарий
09.10.2020 17:51
А ты что, алкотестер? Прежде чем чесать языком что попало, прочитай предыдущие материалы по этой теме. БАЛУХ БЫЛ СОВЕРШЕННО ТРЕЗВ!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:55
 
 