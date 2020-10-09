Одесская ОГА просит Минздрав разрешить припортовому заводу поставлять кислород в больницы: медучреждения обеспечены кислородом до конца октября

В Одесской облгосадминистрации считают, что медучреждения области кислородом должен обеспечивать Одесский припортовый завод, а не Киевский кислородный завод.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила на брифинге директор областного Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

"Одесский областной медицинский центр и другие медучреждения полностью обеспечены кислородом до конца октября, ни одному из пациентов не отказано в выполнении назначенной процедуры с использованием кислорода... Вместе с тем, руководство ОГА решает вопрос с центральными органами власти о сертификации производства медицинского кислорода Одесского припортового завода, который давно выпускает технический кислород", - отметила Одарий-Захарьева.

По ее словам, гендиректор ОПЗ заверил, что предприятие способно полностью обеспечить медучреждения необходимыми объемами кислорода. Однако пока не решена проблема соответствующей сертификации.

Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что не можно использовать технический кислород в лечении, поскольку он опасен для жизни человека. По его словам, медицинский кислород - это лекарственное средство, которое используется для лечения человека, а технический кислород- взрывоопасен. Степанов напомнил о случае, который произошел 10 лет назад в Луганске.

"... В 2010 году именно из-за применения технического кислорода вопреки установленным правилам в городе Луганск, в седьмой городской больнице произошел взрыв, при котором погибли люди в реанимационном отделении", - сказал Степанов.

