Одесская ОГА просит Минздрав разрешить припортовому заводу поставлять кислород в больницы: медучреждения обеспечены кислородом до конца октября

В Одесской облгосадминистрации считают, что медучреждения области кислородом должен обеспечивать Одесский припортовый завод, а не Киевский кислородный завод.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила на брифинге директор областного Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

"Одесский областной медицинский центр и другие медучреждения полностью обеспечены кислородом до конца октября, ни одному из пациентов не отказано в выполнении назначенной процедуры с использованием кислорода... Вместе с тем, руководство ОГА решает вопрос с центральными органами власти о сертификации производства медицинского кислорода Одесского припортового завода, который давно выпускает технический кислород", - отметила Одарий-Захарьева.

По ее словам, гендиректор ОПЗ заверил, что предприятие способно полностью обеспечить медучреждения необходимыми объемами кислорода. Однако пока не решена проблема соответствующей сертификации.

Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что не можно использовать технический кислород в лечении, поскольку он опасен для жизни человека. По его словам, медицинский кислород - это лекарственное средство, которое используется для лечения человека, а технический кислород- взрывоопасен. Степанов напомнил о случае, который произошел 10 лет назад в Луганске.

"... В 2010 году именно из-за применения технического кислорода вопреки установленным правилам в городе Луганск, в седьмой городской больнице произошел взрыв, при котором погибли люди в реанимационном отделении", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий о дефиците медицинского кислорода в больницах: Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат

карантин (16729) Минздрав (4915) Одесса (8026) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+2
А киевский кислородный завод кислород что не в баллонах а подушках поставляет?? Или там баллоны другой системы??
09.10.2020 16:53 Ответить
+1
А ларчик тут просто открывается....
Зеленое стадо работает в интересах паРаши...
Киевский кислородный завод принадлежит кацапам и входит концерн "криогенмаш"....а одесский кислородный завод это украинское предприятие...
Вот отсюда и проблемы с сертификатом.....
Ермак и шмыгло работают...
09.10.2020 16:19 Ответить
+1
фонд ковида 65 млрд....можно было кислородный комбинат построить
09.10.2020 17:11 Ответить
К пандемии готовились пля...
09.10.2020 16:12 Ответить
Одеська ОГА дає гарантії якості медичного кисню?
Чи вона просто просить?
Хто гарнтуватиме, що при екплуатації балонів пересічними громадянами не виникне трагедії?
09.10.2020 16:13 Ответить
Если ты будешь очень остро нуждаться в кислороде....а медицинского не окажется но будет технический....ты откажешься??
09.10.2020 16:23 Ответить
Дивись нижче.
09.10.2020 16:48 Ответить
Хто гарнтуватиме , що без кисню хворі на ковід19 не перемруть ?
09.10.2020 16:25 Ответить
Вибір за вами.
Кисневий балон з варіантами.
Відсутність кисневого балону.
Я вибрав би варіанти. Але (мені так здається, може в голові паморочиться) ми живемо в цивілізованому суспільстві.
Десь так...
09.10.2020 16:47 Ответить
І ще одне, поцікавтеся кількістю жертв при вибухах кисневих балонів.
09.10.2020 16:50 Ответить
А киевский кислородный завод кислород что не в баллонах а подушках поставляет?? Или там баллоны другой системы??
09.10.2020 16:53 Ответить
Привіт тобі від якості, ти впевнений, що Одеський може забезпечити таку саму якість кисню?
Ти взагалі чув слова НОРМА, ЯКІСТЬ, ВИМОГИ, ДСТУ? Про ISO... я просто промовчу
09.10.2020 17:02 Ответить
Підприємство повинно надати ДОКАЗИ можливості випуску якісної продукції, а не через ОГА просити дозволу на випуск продукції.
Я дуже дочтупно написав, але без урахування реалій життя - є така куйня, я державні наглядові органи.
Але ж ми розмовляли не про корупцію. Чи не так?
09.10.2020 17:06 Ответить
Головне якість, не має бути ніяких домішок. Це підтверджується сертифікатом, без нього ніхто не дозволе.
09.10.2020 17:18 Ответить
А ларчик тут просто открывается....
Зеленое стадо работает в интересах паРаши...
Киевский кислородный завод принадлежит кацапам и входит концерн "криогенмаш"....а одесский кислородный завод это украинское предприятие...
Вот отсюда и проблемы с сертификатом.....
Ермак и шмыгло работают...
09.10.2020 16:19 Ответить
Это так говорят по простому: проблема с сертификатом. А что стоит за этой проблемой? Одна из причин, и, пожалуй, главная, что Центр стандартизации не имеет права и не хочет выдавать заводу сертификат на кислород, который соответствует понятию технический, но не соответствует требованиям "медицинский". Поскольку медицинский кислород отличается от технического только повышенным содержанием вредного углекислого газа, вопрос сводится к тому, что завод не хочет тратить средства на установку фильтров, поглощающих углекислый газ на пути закачки технического кислорода из компрессора в баллон, предназначенный для медицинского кислорода. Может, надо выделить заводу средства на фильтры, и таким образом решить эту проблему?
09.10.2020 17:16 Ответить
Одесский припортовый, шо они там в себе возомнили - поставлять газосварочный кислород, перепутают еще с ацетиленом... Зебик и так весь облажался... и тут будет 100500 подстава.
09.10.2020 16:26 Ответить
фонд ковида 65 млрд....можно было кислородный комбинат построить
09.10.2020 17:11 Ответить
Закатали 25 лярдів в асфальт, котрий руками відривають
Десь ВІДОСІК (найулюбленіше слово преЗЕка) затаївся, та чекає свого часу
09.10.2020 18:00 Ответить
 
 