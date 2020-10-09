Миссия ОБСЕ должна расширить мониторинг на оккупированный Крым, - постпред Украины Цымбалюк

Украина призывает СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации и в Крыму, на который также распространяется мандат Миссии, а если Россия будет запрещать доступ патрулям на полуостров, то это следует отразить в отчетах.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем СММ распространить свой комплексный мониторинг на Автономную Республику Крым и город Севастополь, которые, как часть международно признанной территории Украины, также относятся к мандату Миссии. Если Российская Федерация будет продолжать запрещать доступ патрулям СММ на временно оккупированный полуостров Крым, то это должно быть отражено в отчетах СММ", - заявил он.

Дипломат напомнил, что мандат Миссии обязывает её отчитываться о любых ограничениях свободы передвижения или других препятствиях для выполнения её мандата.

"Мы также повторяем свою позицию относительно того, что не существует никаких препятствий для запуска дистанционного мониторинга ситуации в Крыму со стороны СММ на основе свидетельств и общения с местными жителями и их семьями, подобно тому, что Миссия уже делает на Донбассе", - заявил Цымбалюк.