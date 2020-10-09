Полицейские вывели мужчину из квартиры на улицу, чтобы задержать за появление в общественном месте в нетрезвом виде, - ГБР

Старшему участковому офицеру полиции и бывшему начальнику сектора одного из отделений Кременского отдела полиции Нацполиции в Луганской области сообщено о подозрении в нарушении неприкосновенности жилища, а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в августе 2018 двое правоохранителей под надуманным предлогом проникли в дом местного жителя. Без законных оснований, не оформляя при этом процессуальных документов, полицейские провели несанкционированный обыск в жилых помещениях и хозяйственных постройках, во время которого обнаружили и изъяли бумажный сверток со смесью зеленого цвета, растительного происхождения.

В тот же день после проведения обыска полицейские автомобилем перевезли мужчину со здания, в котором проходил обыск, на соседнюю улицу. Там полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 178 КУоАП за якобы появление пострадавшего в общественном месте в пьяном виде. При этом в официальные документы внесены заведомо ложные сведения о выявленных и изъятых вещах.

Таким образом, полицейские подозреваются в нарушении неприкосновенности жилища (ч.2 ст.162 УК), а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.1 ст.366 УК).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.