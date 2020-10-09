РУС
Полицейские вывели мужчину из квартиры на улицу, чтобы задержать за появление в общественном месте в нетрезвом виде, - ГБР

Старшему участковому офицеру полиции и бывшему начальнику сектора одного из отделений Кременского отдела полиции Нацполиции в Луганской области сообщено о подозрении в нарушении неприкосновенности жилища, а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в августе 2018 двое правоохранителей под надуманным предлогом проникли в дом местного жителя. Без законных оснований, не оформляя при этом процессуальных документов, полицейские провели несанкционированный обыск в жилых помещениях и хозяйственных постройках, во время которого обнаружили и изъяли бумажный сверток со смесью зеленого цвета, растительного происхождения.

В тот же день после проведения обыска полицейские автомобилем перевезли мужчину со здания, в котором проходил обыск, на соседнюю улицу. Там полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 178 КУоАП за якобы появление пострадавшего в общественном месте в пьяном виде. При этом в официальные документы внесены заведомо ложные сведения о выявленных и изъятых вещах.

Таким образом, полицейские подозреваются в нарушении неприкосновенности жилища (ч.2 ст.162 УК), а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.1 ст.366 УК).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Автор: 

подлог (1365) Нацполиция (16782) ГБР (3216) Луганская область (6552)
Топ комментарии
+11
Думаю Авакову медаль нужно
09.10.2020 16:13 Ответить
+9
- задержали за хулиганство.
- а что он делал?
- начали задерживать, начал хулиганить.
09.10.2020 16:15 Ответить
+7
Очешуеть . Вот , как надо статистику от ававкова подымать . Как тебе такое, Илон Маск?
09.10.2020 16:20 Ответить
ща аваков сказанёт чё-нить про какого-нибудь малоросского придурка во власти и плебс побежит его короновать
показать весь комментарий
09.10.2020 16:23 Ответить
Двє,двє мідаллє!!
показать весь комментарий
09.10.2020 22:53 Ответить
а нельзя было сразу пьяных на улице наловить?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:18 Ответить
О сколько нам открытый чудних,
Готовит Просвещенья дух.
Мабуть ви ще не про все чули.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:22 Ответить
Ну, ГБР просто вирішило що, час вже займатися справами рехвормованих. Зауважде що, все це справи часів великих рехворм від Сабакава.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:19 Ответить
Хитро...
09.10.2020 16:27 Ответить
Це дрібниці!
У нас дільничний, поселився на вулиці, видивився беззахисну людину, прийшов з "колегами", підклали гранату в сарай, мужику умовний термін з виплатою 20% пенсії. (посоромились садити слава Богу) менту звання кОпИтана...
09.10.2020 20:04 Ответить
Іба "служьба и аппассна,и трудная" очінь.
09.10.2020 22:54 Ответить
Следствием установлено, что в августе 2018 двое правоохранителей под надуманным предлогом проникли в дом местного жителя.
Но теперь такого не может быть, в Украине Зе 73%, а тогда у Петра было всего 54+-%.
09.10.2020 16:46 Ответить
та ну?!! не может быть....ну не верю !!!
09.10.2020 17:01 Ответить
Хорошо еще что не заставили бежать за поребрик, и застрелить в спину.
09.10.2020 17:09 Ответить
МУСОРА НАГЛЕЮТ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ - ПОРА СТАВИТЬ НА МЕСТО !!!
09.10.2020 17:10 Ответить
Во главе с авакяном.
09.10.2020 17:47 Ответить
в Одессе на Объездной новые пенты снова взялись за старое, называется "рыболовля", останавливают авто без всякой системы через одного и проверяют просто так документы принюхиваясь а вдруг кто пьяный.
14й год забылся, когда опорные пункты ДАИ горели и стояли пустые а пенты попрятались и пол года не было видно ни одного.
09.10.2020 17:21 Ответить
Пытки, убийства, наркота, подлоги ...
И скольких наказали за последние годы?
09.10.2020 17:39 Ответить
Ноль целых и х#й десятых.
09.10.2020 17:54 Ответить
були "менти" стали "понти". нічого не змінилолсь
09.10.2020 20:04 Ответить
хз, у нас психиатрша так чморила одного удмурта, что он пятнами покрывался и боялся её до ужаса. А щас видно дал психиатру 200 гривен и ты годен.
09.10.2020 21:21 Ответить
 
 