Полицейские вывели мужчину из квартиры на улицу, чтобы задержать за появление в общественном месте в нетрезвом виде, - ГБР
Старшему участковому офицеру полиции и бывшему начальнику сектора одного из отделений Кременского отдела полиции Нацполиции в Луганской области сообщено о подозрении в нарушении неприкосновенности жилища, а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что в августе 2018 двое правоохранителей под надуманным предлогом проникли в дом местного жителя. Без законных оснований, не оформляя при этом процессуальных документов, полицейские провели несанкционированный обыск в жилых помещениях и хозяйственных постройках, во время которого обнаружили и изъяли бумажный сверток со смесью зеленого цвета, растительного происхождения.
В тот же день после проведения обыска полицейские автомобилем перевезли мужчину со здания, в котором проходил обыск, на соседнюю улицу. Там полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 178 КУоАП за якобы появление пострадавшего в общественном месте в пьяном виде. При этом в официальные документы внесены заведомо ложные сведения о выявленных и изъятых вещах.
Таким образом, полицейские подозреваются в нарушении неприкосновенности жилища (ч.2 ст.162 УК), а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.1 ст.366 УК).
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- а что он делал?
- начали задерживать, начал хулиганить.
Готовит Просвещенья дух.
Мабуть ви ще не про все чули.
У нас дільничний, поселився на вулиці, видивився беззахисну людину, прийшов з "колегами", підклали гранату в сарай, мужику умовний термін з виплатою 20% пенсії. (посоромились садити слава Богу) менту звання кОпИтана...
Но теперь такого не может быть, в Украине Зе 73%, а тогда у Петра было всего 54+-%.
14й год забылся, когда опорные пункты ДАИ горели и стояли пустые а пенты попрятались и пол года не было видно ни одного.
И скольких наказали за последние годы?