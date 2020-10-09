РУС
17-летний севастополец нелегально перешел границу с РФ на Сумщине ради учебы в украинском вузе, - ГПСУ

В Сумской области пограничники задержали 17-летнего севастопольца, который нелегально перешел границу из РФ, поскольку хочет учиться в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.

Нарушителя границы остановил наряд отделения "Старая Гута" вблизи населенного пункта Васильевка, что в Середино-Будском районе. Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу и в поисках знаний прошел через серьезные лишения.

"Сначала севастополец хотел попасть на материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построен мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где незаконно пересек границу в Украину", - говорится в сообщении.

Несмотря на уважительные причины, которые толкнули юношу на такое путешествие, пограничники были вынуждены оформить документы админправонарушений, а привлекать ли к ответственности крымчанина, который желает учиться в украинском вузе, будет решать суд.

Госпогранслужба (6870) город Севастополь (1766) Сумская область (3692) абитуриент (147)
Топ комментарии
+13
зебильная власть отправит его к "судья вовк", которые не только наложат штрафы, но и постановят выдать парня - в рашку.. Шоб "другая сторона" - не обиделась..
09.10.2020 16:26
+10
Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу и в поисках знаний прошел через серьезные лишения.

Хм..Прям как Ломоносов из Холмогор в Мацкву с торговым обозом.
Но понять хлопца можно,ибо при непоступрении в мордорский ВУЗ ему улыбалась и заманчиво подмигивала служба в рашистской армии в не самых теплых уголках.
09.10.2020 16:32
+9
Для шпиона возраст маловат. А легенда про учебу хорошая. Хотя кацапы без всяких легенд в Раде у нас сидят.
09.10.2020 16:27
Вот это тяга к учёбе, весьма похвально. Только вот зачем нелегально через границу ломиться?
да мутняк, консерву готовят от ФСБ
Тут полстраны консервы.
причем готовые...
Зачем такие сложности?
Границы открыты, профессиональные вербовщики ФСБ могут свободно ездить. Судя по опросам порядка 14% граждан, желают интеграции с РФ (фактически поглощение). Политики открыто ездят в Кремль, действует несколько ТВ каналов огромное количество интернет сайтов пророссийского (антиукраинского) характера. Даже тут на Цензоре комментаторы возмущены, что власти не дают пользоваться ВК.
И тут, внезапно, ФСБ засылает агента 17 лет пешком через границу?
если парень призывного возраста, русские его и через Брянск бы не выпустили, учитывая место жительства. Еще бы спросили, зачем аж сюда ехал?
Думаю, как-то так.
чому нелегально,бо вже скорше всього стоїть відмітка і чекісти-погранці загребли би
Пропускные пункты на админгранице с Крымом закрыты, а через Брянские леса по партизанским тропам кто только не ломится.
зебильная власть отправит его к "судья вовк", которые не только наложат штрафы, но и постановят выдать парня - в рашку.. Шоб "другая сторона" - не обиделась..
Та да..Если отдадут пацана-служба на берегу Баренцевого моря выбьет у него крамольные мысли о науке из головы. Климат там немножко отличается от крымского.
и правильно сделают. нефиг шастать.
сколько мест в киевских университетах ты лично готов оплатить для студентов из крыма?
ноль или нуль?
А чем студенты из Крыма,украинцы,хуже студентов из Донбасса или Волыни,украинцев?
идиотом мать родила или стал сам? отвечаю: владением мовой, гражданством, политическим импринтингом...
Ты считаешь,что я с тобою ,генетическим быдлом, должен разговаривать продолжать? Собеседники,готовые с тобою о чем то говорить, находятся не в соц сетях, а городских коллекторах .
значит мать родила. видно наследственность, круг общения и тд.
ничего. если в детстве не бухал, то у твоих детей есть 50% шанс получить гены матери.
(скрестил пальцы за них)
Ответил,читай пост выше.
благодаря тебе, твоей семье, твоим родителям - зеленский победил.
таких как ты называют украинцы - украинскими дебилами.
https://natribu.org/
теперь видно, почему ни одного твоего родственника в ато не взяли.
шизофрения - страшное заболевание и таким в армии украины не место.
я бы вообще, семьи дебилов, где ни один не служил, лишал бы пенсий..
Баран.
Для шпиона возраст маловат. А легенда про учебу хорошая. Хотя кацапы без всяких легенд в Раде у нас сидят.
Да и в правительстве тоже, а может ещё и выше.....
Все будет хорошо у него, особенно после того как в новости попал
Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу и в поисках знаний прошел через серьезные лишения.

Хм..Прям как Ломоносов из Холмогор в Мацкву с торговым обозом.
Но понять хлопца можно,ибо при непоступрении в мордорский ВУЗ ему улыбалась и заманчиво подмигивала служба в рашистской армии в не самых теплых уголках.
Не совсем удачный пример,лучше было привести не Москву, а Киев, и Могилянку.
"Нарушителя границы..." (севастопольца).
В общем, парню, нужно было спросить у погранцов: "Чей Крым тогда?" . Или как там принято...
И что? Смская область ни одним метром не граничит с Крымом. Я тоже примерно так подумал сперва,но он незаконно въехал с территории России. Пограничники правильно протокол составили.
ЧЕЛОВЕК -- КРЕМЕНЬ !!! вот таких надо БРАТЬ на заметку и ПОМОГАТЬ всячески ДВИГАТЬСЯ по ЖИЗНИ !!! в наше время в 17 лет это ПОДВИГ !!! Здоровья тебе , парнишка и СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО в Украине !!!
Ну прямь Ломоносов . Кстати Ломоносов учился в Могилянке но мокшане почему то об этом не говорят
В першій половині 90-тих говорили, а потім скрЭпи та вялічіє не дозволяли.
З усією повагою осмілюсь зауважити,що Михайло Васильович навчався і в Могилянці.
Та тут нема про що сперечатися.Ми ж не будемо,як кацапи,переписувати історію.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731 1731 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1734 1734 - учёба в Славяно-греко-латинской академии: 1731 - класс пиитики, 1732 - класс риторики, 1734 - класс философии.https://ru.wikipedia.org/wiki/1734 1734 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1735 1735 - учёба в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Киево-Могилянской академии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] : на протяжении нескольких месяцев слушает философские лекции Иеронима Миткевича, а также лекции по математике и физике.https://ru.wikipedia.org/wiki/1735 1735 - возвратился из Киева назад в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, заканчивать своё образование.
З добрими намірами Бог в допомогу цьому хлопцю.
Саме так ми підтримаємо наших кримчан
Треба дати хлопчикові шанс.
Сумнівний в"юноша. Пованює расєйським фсб.
"... Через нелегально збудований міст ..."
===
Не зрозумів. Про що йдеться? Міст збудував цей юнак? Якщо так, то треба його до блаЗЄнського "великого_будівництва". Принаймні мости можна буде покласти на його виконання.
Его фамилия не Ирмак?
