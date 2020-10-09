17-летний севастополец нелегально перешел границу с РФ на Сумщине ради учебы в украинском вузе, - ГПСУ

В Сумской области пограничники задержали 17-летнего севастопольца, который нелегально перешел границу из РФ, поскольку хочет учиться в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.

Нарушителя границы остановил наряд отделения "Старая Гута" вблизи населенного пункта Васильевка, что в Середино-Будском районе. Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу и в поисках знаний прошел через серьезные лишения.

"Сначала севастополец хотел попасть на материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построен мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где незаконно пересек границу в Украину", - говорится в сообщении.

Несмотря на уважительные причины, которые толкнули юношу на такое путешествие, пограничники были вынуждены оформить документы админправонарушений, а привлекать ли к ответственности крымчанина, который желает учиться в украинском вузе, будет решать суд.