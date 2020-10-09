17-летний севастополец нелегально перешел границу с РФ на Сумщине ради учебы в украинском вузе, - ГПСУ
В Сумской области пограничники задержали 17-летнего севастопольца, который нелегально перешел границу из РФ, поскольку хочет учиться в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.
Нарушителя границы остановил наряд отделения "Старая Гута" вблизи населенного пункта Васильевка, что в Середино-Будском районе. Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу и в поисках знаний прошел через серьезные лишения.
"Сначала севастополец хотел попасть на материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построен мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где незаконно пересек границу в Украину", - говорится в сообщении.
Несмотря на уважительные причины, которые толкнули юношу на такое путешествие, пограничники были вынуждены оформить документы админправонарушений, а привлекать ли к ответственности крымчанина, который желает учиться в украинском вузе, будет решать суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Границы открыты, профессиональные вербовщики ФСБ могут свободно ездить. Судя по опросам порядка 14% граждан, желают интеграции с РФ (фактически поглощение). Политики открыто ездят в Кремль, действует несколько ТВ каналов огромное количество интернет сайтов пророссийского (антиукраинского) характера. Даже тут на Цензоре комментаторы возмущены, что власти не дают пользоваться ВК.
И тут, внезапно, ФСБ засылает агента 17 лет пешком через границу?
Думаю, как-то так.
сколько мест в киевских университетах ты лично готов оплатить для студентов из крыма?
ноль или нуль?
ничего. если в детстве не бухал, то у твоих детей есть 50% шанс получить гены матери.
(скрестил пальцы за них)
таких как ты называют украинцы - украинскими дебилами.
шизофрения - страшное заболевание и таким в армии украины не место.
я бы вообще, семьи дебилов, где ни один не служил, лишал бы пенсий..
Хм..Прям как Ломоносов из Холмогор в Мацкву с торговым обозом.
Но понять хлопца можно,ибо при непоступрении в мордорский ВУЗ ему улыбалась и заманчиво подмигивала служба в рашистской армии в не самых теплых уголках.
В общем, парню, нужно было спросить у погранцов: "Чей Крым тогда?" . Или как там принято...
Та тут нема про що сперечатися.Ми ж не будемо,як кацапи,переписувати історію.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731 1731 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1734 1734 - учёба в Славяно-греко-латинской академии: 1731 - класс пиитики, 1732 - класс риторики, 1734 - класс философии.https://ru.wikipedia.org/wiki/1734 1734 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1735 1735 - учёба в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Киево-Могилянской академии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] : на протяжении нескольких месяцев слушает философские лекции Иеронима Миткевича, а также лекции по математике и физике.https://ru.wikipedia.org/wiki/1735 1735 - возвратился из Киева назад в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, заканчивать своё образование.
Саме так ми підтримаємо наших кримчан
===
Не зрозумів. Про що йдеться? Міст збудував цей юнак? Якщо так, то треба його до блаЗЄнського "великого_будівництва". Принаймні мости можна буде покласти на його виконання.