С началом осени в Украину вернулась инфляция: в сентябре выросла на 0,5%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года выросли на 0,5% после снижения на 0,2% в августе и 0,6% - в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Между тем в сентябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам сентября-2020 снизилась до 2,3% по сравнению с 2,5% по итогам августа и 2,4% – июля, вернувшись на уровень конца марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в сентябре-2020 базовая инфляция составила 1,1% после 0,1% в августе и дефляции 0,1% в июле. Однако в сентябре пришлого года она была еще выше – 1,2%, в годовом измерении базовая инфляция по итогам сентября также снизилась с 3,2% до 3,1%.

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 8,9% и 7,0%) подешевели фрукты и овощи; на 0,5% и 0,2% - продукты переработки зерновых и кисломолочная продукция. В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% - сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в т.ч. обувь - на 8,9%, одежда - на 7,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цены на природный газ на 18,4%.

Цены на транспорт возросли на 0,5%, в первую очередь, за счет подорожания автомобилей на 1,5%, топлива и масел - на 0,6%. Вместе с тем на 2,7% подешевел проезд на железнодорожном пассажирском транспорте.

Услуги образования подорожали на 11,0%, а именно: высшего - на 15,1%, среднего - на 9,1%.