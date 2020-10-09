РУС
С началом осени в Украину вернулась инфляция: в сентябре выросла на 0,5%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года выросли на 0,5% после снижения на 0,2% в августе и 0,6% - в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Между тем в сентябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам сентября-2020 снизилась до 2,3% по сравнению с 2,5% по итогам августа и 2,4% – июля, вернувшись на уровень конца марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в сентябре-2020 базовая инфляция составила 1,1% после 0,1% в августе и дефляции 0,1% в июле. Однако в сентябре пришлого года она была еще выше – 1,2%, в годовом измерении базовая инфляция по итогам сентября также снизилась с 3,2% до 3,1%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Реальные доходы украинцев упали впервые за четыре года, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 8,9% и 7,0%) подешевели фрукты и овощи; на 0,5% и 0,2% - продукты переработки зерновых и кисломолочная продукция. В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% - сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в т.ч. обувь - на 8,9%, одежда - на 7,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цены на природный газ на 18,4%.

Цены на транспорт возросли на 0,5%, в первую очередь, за счет подорожания автомобилей на 1,5%, топлива и масел - на 0,6%. Вместе с тем на 2,7% подешевел проезд на железнодорожном пассажирском транспорте.

Услуги образования подорожали на 11,0%, а именно: высшего - на 15,1%, среднего - на 9,1%.

инфляция (831) статистика (2312) Госстат (221)
Топ комментарии
+2
на 0.5% ?)) это в день?)
бо судя по ценам - только за неделю цены выросли на 5-10%
09.10.2020 16:40 Ответить
09.10.2020 16:40 Ответить
+1
С возвращением!
09.10.2020 16:34 Ответить
09.10.2020 16:34 Ответить
+1
09.10.2020 16:49 Ответить
09.10.2020 16:49 Ответить
С возвращением!
09.10.2020 16:34 Ответить
09.10.2020 16:34 Ответить
09.10.2020 16:49 Ответить
09.10.2020 16:49 Ответить
Із початком осені в Україну повернулася інфляція: у вересні зросла на 0,5%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7991
09.10.2020 16:53 Ответить
09.10.2020 16:53 Ответить
на 0.5% ?)) это в день?)
бо судя по ценам - только за неделю цены выросли на 5-10%
09.10.2020 16:40 Ответить
09.10.2020 16:40 Ответить
ну да. при порохе с 2014 до 2019 инфляции не было.....
09.10.2020 16:49 Ответить
09.10.2020 16:49 Ответить
О чем бы статья не была,а кацапы о своем геморое
09.10.2020 19:12 Ответить
09.10.2020 19:12 Ответить
Как весной посадили - так осенью и пожали)))
09.10.2020 16:51 Ответить
09.10.2020 16:51 Ответить
Все правильно,посадили идиотов в кресла,теперь результат. Вы сделали это вместе
09.10.2020 19:13 Ответить
09.10.2020 19:13 Ответить
Вернулась? Да она **** никуда и не уходила.
09.10.2020 16:51 Ответить
09.10.2020 16:51 Ответить
Кстати, а кто то видел в етом году украинскую гречку и настоящий гречаный мед а не соевый мазут который продают под видом меда?
09.10.2020 16:53 Ответить
09.10.2020 16:53 Ответить
Мабуть не треба розповідати байки про брезню, велику брехню, та госстат з бубочкою начолі...
Ви ж самі по магазинах та базарах бігаєте)
09.10.2020 16:58 Ответить
09.10.2020 16:58 Ответить
Вернулась? А она куда-то уходила?
09.10.2020 17:24 Ответить
09.10.2020 17:24 Ответить
Госстат говорит, что годовая инфляция - 2%.
Кабмин - 7%.
Пекари - 20%
Дефицит Бюджета - 24%
А правду скажет только наш кошелек!
09.10.2020 17:38 Ответить
09.10.2020 17:38 Ответить
Жри те
09.10.2020 22:18 Ответить
09.10.2020 22:18 Ответить
 
 