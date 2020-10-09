Алиев заявляет, что армия Азербайджана взяла под контроль 9 населенных пунктов в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с видеообращением к нации, в котором заявил об "освобождении" девяти поселков и сел в Нагорном Карабахе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал Haqqin.az.

По словам Алиева, азербайджанская армия освободила поселок Гадрут, а также села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы и Сур.

Алиев назвал это "исторической победой".

По данным Haqqin.az, это выступление Ильхама Алиева будет транслироваться по азербайджанскому телевидению.

Также на Цензор.НЕТ: Армения готова возобновить мирный процесс по Карабаху, - Пашинян