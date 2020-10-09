Алиев заявляет, что армия Азербайджана взяла под контроль 9 населенных пунктов в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с видеообращением к нации, в котором заявил об "освобождении" девяти поселков и сел в Нагорном Карабахе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал Haqqin.az.
По словам Алиева, азербайджанская армия освободила поселок Гадрут, а также села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы и Сур.
Алиев назвал это "исторической победой".
По данным Haqqin.az, это выступление Ильхама Алиева будет транслироваться по азербайджанскому телевидению.
-Кашелек, кашелек... Какой кашелек? Ето немае!!!
Азербайджану помогает туреччина, Армения одна и в три раза меньше.
Мусульмане уничтожают христиан. Ни к чему праздник.