7 061 32

Алиев заявляет, что армия Азербайджана взяла под контроль 9 населенных пунктов в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с видеообращением к нации, в котором заявил об "освобождении" девяти поселков и сел в Нагорном Карабахе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал Haqqin.az.

По словам Алиева, азербайджанская армия освободила поселок Гадрут, а также села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы и Сур.

Алиев назвал это "исторической победой".

По данным Haqqin.az, это выступление Ильхама Алиева будет транслироваться по азербайджанскому телевидению.

+28
Бажаю збройним силам Азербайджану якнайшвидшого звільнення всіх окупованих вірменією територій. Не зупиняйте наступ і тиск на окупанта.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:38 Ответить
+24
Когда }{уйло с его союзничками получают по кровавым соплям, Украина аплодирует стоя.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:40 Ответить
+11
Почему освобождение в кавычках? Для цензора очистка своей территории от оккупантов это не освобождение?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:43 Ответить
Ща ********* опровергнет и расскажет об уничтожении за сегодня 600 танков, 100 беспилотников, 50 самолётов и 100000 солдат😂
показать весь комментарий
09.10.2020 16:42 Ответить
не. хитрожопый ара проблеет чтто боевые ары отбили взад эти населенные пункты. К стати арам позовчера довольно сильно вломили и около 2000 штук ар отправились в страну вечно работающего базара.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:48 Ответить
А Паршивян говорит что ничего у армян не отобрали. Ну и ладненько
показать весь комментарий
09.10.2020 16:47 Ответить
А як Ви думали. Вірменське радіо - то чудова штука з гарними традиціями.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:25 Ответить
Ну и славно!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:48 Ответить
Дай Бог Азербайджану до нового года вернуть свои земли и дома и не вернуться опять к полувековым бесполезным переговорам к которым призывают ***** и его европейские прихвостни акционеры Газпрома и американская дохлая белка.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:50 Ответить
А почему в заголовке слово "освободил" взято в кавычки? Не кажется ли такой фокус сочинителя заголовков дурацким?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:51 Ответить
З мови зняли .
показать весь комментарий
09.10.2020 17:26 Ответить
Бо це слова-цитати.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:16 Ответить
кончилась оборона армян. отступают бросая танки
показать весь комментарий
09.10.2020 16:52 Ответить
если армяне не ****** с территории чужого государства, они не тока F16 -увидят..
показать весь комментарий
09.10.2020 16:54 Ответить
у деда Ердогана еще много чего для них есть...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:57 Ответить
Если не возьмут Шуши (самая нужная высота для взятии столицы), то все победоносные заявления преждевременны. В прошлый раз(в 90е) Азербайджан дошёл куда глубже чем сейчас- до Шуши. И вёл бои за эту высоту, но не смог её осилить и потеряв при попытках много сил, проиграл войну.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:54 Ответить
в этот раз у ар халявы не будет их просто сотрут.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:56 Ответить
В прошлый раз другая ситуация была. У армян благодаря россиянам было полное превосходство в воздухе, а сейчас все наоборот.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:58 Ответить
Полное превосходство армянской армии бьіло не только в воздухе , но и на земле - в бронетехнике и артиллерии , благодаря РФ-ии. Плюс масса наемников из бьівшей советской армии - всех национальностей. Тогда ведь и 100долл. считались большими деньгами , а армянская диаспора денег не жалела.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:05 Ответить
Пашинян:
-Кашелек, кашелек... Какой кашелек? Ето немае!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:55 Ответить
Гадрут стратегически важен, стоит на перекрестке дорог, хороший успех азербайджанской стороны.
Алієв заявляє, що армія Азербайджану взяла під контроль кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 212
показать весь комментарий
09.10.2020 16:55 Ответить
Украинцы! Чтоб вы дошли до китайской границы!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:00 Ответить
Ну... від Хабаровська туди не так уже й далеко...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:30 Ответить
F-4 Fantom напичканая современной електроникой - тоже машинка хоть куда...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:04 Ответить
трошки не так . це так звані християни геноцидят муслімів
показать весь комментарий
09.10.2020 17:12 Ответить
Ви ще православного ***** згадайте та скільки "добра" він Україні наробив і дальше робить.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:18 Ответить
А почему слово "освобождение" в тексте статьи взято в кавычки - это не настоящее освобождение?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:16 Ответить
о чем радуемся? алиев потомственный гэбист. Пашинян избран.
Азербайджану помогает туреччина, Армения одна и в три раза меньше.
Мусульмане уничтожают христиан. Ни к чему праздник.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:39 Ответить
так у нас и на Донбассе мусульмане уничтожают христиан.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:46 Ответить
судя по всему Гадрут в оперативном окружении, но в сам город азербайджанская армия пока не вошла. Желаю успеха и скорейшего поднятия азербайджанского флага над Гадрутом! Азербайджан очень сильно продвинулся на севере. Новых побед!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:45 Ответить
 
 