Банда Нарика устроила массовую драку на презентации команды "Пропозиции" в Новомосковске, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о нападении на команду партии "Пропозиция" на презентации в Новомосковске.

"В продолжение темы. ... Только что на презентации команды "Пропозиции" в Новомосковске банда Нарика, приехавшая на двух автобусах, устроила массовую драку. Полицейскому из СОГ надорвали ухо и отняли камеру для фиксации нарушений. Возбуждёно уголовное дело. ... Судя по развитию событий через пару дней мы дойдём до побоищ стенка на стенку. ... Зеленский молчит. ... И, да, через полчаса у меня новая встреча", - сообщил Филатов.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе бросили нашатырный спирт. Мэр сообщил, что правоохранители задержали четверых нападавших.