Банда Нарика устроила массовую драку на презентации команды "Пропозиции" в Новомосковске, - Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о нападении на команду партии "Пропозиция" на презентации в Новомосковске.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"В продолжение темы. ... Только что на презентации команды "Пропозиции" в Новомосковске банда Нарика, приехавшая на двух автобусах, устроила массовую драку. Полицейскому из СОГ надорвали ухо и отняли камеру для фиксации нарушений. Возбуждёно уголовное дело. ... Судя по развитию событий через пару дней мы дойдём до побоищ стенка на стенку. ... Зеленский молчит. ... И, да, через полчаса у меня новая встреча", - сообщил Филатов.
Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе бросили нашатырный спирт. Мэр сообщил, что правоохранители задержали четверых нападавших.
п.с "армии" "спортсменов" - сейчас так модно, почти каждая олигархо банда клан имеет своих "вагнеровцев"....- Украина 2020...
А нам тут про якесь ЕС впарюють...
Полтора года зе не было. Браво
вибач, що посіяв, те й пожнав.
Пригласите Американцев или МАССАД если самим слабо!!! Прям не корупцию не банды не можете!!! А Загид прям ангел - хранитель бабушек пенсионеров!
ЗАДОЛБАЛИ!!!! ВСЕ!!!!! Цирк!!!