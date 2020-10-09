РУС
Банда Нарика устроила массовую драку на презентации команды "Пропозиции" в Новомосковске, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о нападении на команду партии "Пропозиция" на презентации в Новомосковске.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"В продолжение темы. ... Только что на презентации команды "Пропозиции" в Новомосковске банда Нарика, приехавшая на двух автобусах, устроила массовую драку. Полицейскому из СОГ надорвали ухо и отняли камеру для фиксации нарушений. Возбуждёно уголовное дело. ... Судя по развитию событий через пару дней мы дойдём до побоищ стенка на стенку. ... Зеленский молчит. ... И, да, через полчаса у меня новая встреча", - сообщил Филатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Титушки напали на мэра Днепра Филатова после приезда камеры телеканала Коломойского. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе бросили нашатырный спирт. Мэр сообщил, что правоохранители задержали четверых нападавших.

Днепр (4504) местные выборы (2753) нападение (2252) Филатов Борис (567) Днепропетровская область (4492)
Филатов выпал из обоймы бЭни - бЭни это не травится....
п.с "армии" "спортсменов" - сейчас так модно, почти каждая олигархо банда клан имеет своих "вагнеровцев"....- Украина 2020...
А нам тут про якесь ЕС впарюють...
09.10.2020 16:51 Ответить
Це типова реакція зебіла "А причому тут Зеленський?". Подивіться на себе в дзеркало і це буде відповідь. Сподіваюся, нагадувати про бояр не потрібно.
09.10.2020 18:03 Ответить
а зеЛя в этот момент спрятался ссыкливый чмырь
09.10.2020 17:01 Ответить
І на автобусі було так і написано "Банда Наріка".
09.10.2020 16:42 Ответить
только у кацапов постоянно в Украине "всех режимах"
09.10.2020 17:38 Ответить
09.10.2020 20:20 Ответить
Это тот, кто тебя на бутылку насадил
09.10.2020 20:21 Ответить
Надо от церкви его отлучить.Вот это будет для него удар.
09.10.2020 16:44 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
09.10.2020 17:13 Ответить
Ты эта!! Не гони на друга парашенки и павелка!!
09.10.2020 16:42 Ответить
Согласен, фото Порошенко с Нариком это зашквар, но Зеленский говорил что теперь всё будет по-другому.
09.10.2020 16:54 Ответить
Дык и зеленский будет низложен, в демократиях это нормально), а то от одного идола на Ростове избавились, как другой нарисовался)
09.10.2020 16:57 Ответить
Простите, но мне показалось вы Нарику симпатизируете.
09.10.2020 17:01 Ответить
Там с томосом фоткалися все кто хотел. И вообще он друг Бени при этом строил украинские церкви в Украине.
10.10.2020 14:35 Ответить
Всё таки Порошенко надо было как-то объясниться, фото в компании криминального авторитета это в политике знаете ли не фунт изюма.
10.10.2020 19:30 Ответить
А то Зеля за своих вассалов сделает бо-бо)
09.10.2020 22:20 Ответить
В методичке написали ж!, Коломойский это был!!!
09.10.2020 16:43 Ответить
В Новомосковске ещё мусор совеЦкий лежит.
09.10.2020 16:44 Ответить
Мдаа... бандитский питербург прямо
09.10.2020 16:48 Ответить
ТЫ МЭР ДНЕПРА !!! А С НАРИКОМ ДАВНО БЫЛО ПОРА РЕШАТЬ !!!
09.10.2020 16:48 Ответить
щимят бишопа, а он плачет и ноет
09.10.2020 16:49 Ответить
Филатов выпал из обоймы бЭни - бЭни это не травится....
п.с "армии" "спортсменов" - сейчас так модно, почти каждая олигархо банда клан имеет своих "вагнеровцев"....- Украина 2020...
А нам тут про якесь ЕС впарюють...
09.10.2020 16:51 Ответить
Езжай к лапотникам там не впаривают
09.10.2020 16:55 Ответить
не кажіть шо нам робити - не почуеш напрямок руху....- про таке чуло
09.10.2020 19:17 Ответить
та шо вам набутылочникам уже там робити? ваша доля сидеть на бутылках смирно
09.10.2020 20:23 Ответить
13.10.2020 15:51 Ответить
Вряд-ли ты гражданин Украины, скорее лаптеногий козлобород.
10.10.2020 09:35 Ответить
розкажи про себе - щироукраїнцю...
13.10.2020 15:51 Ответить
у них там банды между собой не дружат
09.10.2020 16:53 Ответить
До речі, партія "Пропозиція" -- проукраїнська.
10.10.2020 00:06 Ответить
а зеЛя в этот момент спрятался ссыкливый чмырь
09.10.2020 17:01 Ответить
Филатову не надо катать балон ,пока следсвие не написало приговор пером
09.10.2020 17:04 Ответить
нужна просто перестать драться!
09.10.2020 17:05 Ответить
А причём тут Зеленский, кроме него В стране есть ТЕ кто должен осуществлять охрану общественного порядка. Филатов сделал для себя пиар на ДНЕ города, а сейчас увеличилось количество больных в городе Днепре - ЧТО Зеленский и этом так же виноват?.
09.10.2020 17:49 Ответить
Це типова реакція зебіла "А причому тут Зеленський?". Подивіться на себе в дзеркало і це буде відповідь. Сподіваюся, нагадувати про бояр не потрібно.
09.10.2020 18:03 Ответить
Методичку поменяй, курица. Горздрав Днепра информирует - "вспышка по вине студентов... приехали из красных зон..." В городе общаги закрывают!!! Пока "мучеников науки" не было - город был в зелёной зоне. Понаехало "гэниев"... и почалось.
09.10.2020 18:45 Ответить
То есть для вас откровение, что он презедент Украины. А вспомните его дебаты на Олимпийском с Порохом - он там всё смешал в одну кучу. И быдляк всё проглотил. Теперь его очередь - он же вирок.
09.10.2020 18:00 Ответить
Зеленский ? Молчит ?! Не может быть !!!
09.10.2020 18:13 Ответить
очередной "кому все мешают"
09.10.2020 18:22 Ответить
Борис...борись !!!
09.10.2020 18:40 Ответить
За кремлівськими помиями,павлуша...
09.10.2020 20:00 Ответить
Какой то жалкий креатив у Филатова. То зелёнка. то нашатырь, теперь подшконарники какие то..Фантазии ноль, пиар-менеджер - лох.
09.10.2020 19:08 Ответить
как кормят, ьольной? Санитары не шибко обижают?
09.10.2020 21:49 Ответить
Судя по комментариям, у нас до сих пор президент - Порошенко, и вчера он получал Томос с Нариком.
Полтора года зе не было. Браво
09.10.2020 19:09 Ответить
А,що можна говорити про зелю наріка, він же взагалі,нуль.Просто його немає, ні на що не впливає, нічого не знає, навіть, розмовляти не вміє, що не ляпне, то маячня.
09.10.2020 20:03 Ответить
Сивочолый выходит закулисный кардинал?
09.10.2020 22:21 Ответить
А шо мер Дніпропетровська робив у Новомосковську, може саме він оту "банду" і привіз, аби попіаритись...
09.10.2020 19:49 Ответить
Ты лох, читать научись. НЕТ такого города Днепропетровск!!! И в Новомосковске Филатова не было!!! Это встреча ДЕ-ПУ-ТА-ТОВ(это для дебилов по слогам) партии Пропозиция. Купи мозги... писюн.
09.10.2020 20:17 Ответить
Це ти, неук, навчись читати. Коли пишуть "...через полчаса у меня НОВАЯ встреча", то це свідчить що особа була на попередній, про яку йде мова. А мер Дніпра і губернатор Сури і Самарчука, на відміну від мера міста Дніпропетровська, на посаду якого і обирали цього Іхтіяндра, має виглядати приблизно отак...
09.10.2020 21:04 Ответить
папка твой?
09.10.2020 21:50 Ответить
А у мене що прізвище Філатов?
09.10.2020 22:07 Ответить
Эффективность правоохранительных органов сведена к нулю. В этих условиях очень высока вероятность фальсификации выборов со стороны слуг урода.
09.10.2020 20:36 Ответить
Хватит ныть как девочка и жаловаться, просто нужно уйти в отставку а в цивилизованной стране отправили бы на нары.
09.10.2020 21:27 Ответить
Почему "Новомосковск" не переименован до сих пор?
09.10.2020 21:45 Ответить
пане Філатов. як що твої менти це дозволили, якщо твоя команда вчасно не реагувала і якщо в тебе в області керує хтось другий а не ти, то це все результат твої роботи. якби ти клав лочинність МОРДОЮ В АСФАЛЬТ, то я не вірю щоб хтось прийшов тебе бити. а так
вибач, що посіяв, те й пожнав.
09.10.2020 22:03 Ответить
Сказано, що банда приїхала на двох автобусах, може, "с той сторони опезежедистів", партія ж "Пропозиція" проукраїнська...
10.10.2020 00:10 Ответить
Филатов никогда не наезжает на "ватников". Потому что знает что у него ватный электорат. Он иногда даже притворяется русским.
10.10.2020 03:57 Ответить
Вы с этой бандой справится не можете уже сколько лет!!!Вы или две банды - ИЛИ ВЫ Власть!!!????
Пригласите Американцев или МАССАД если самим слабо!!! Прям не корупцию не банды не можете!!! А Загид прям ангел - хранитель бабушек пенсионеров!
ЗАДОЛБАЛИ!!!! ВСЕ!!!!! Цирк!!!
10.10.2020 09:15 Ответить
ясь така справа, малята...
10.10.2020 09:28 Ответить
 
 