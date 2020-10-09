Кабмин упростит регистрацию международной техпомощи и заменит формулировку "доноры" на "партнеры по развитию", - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины в предстоящую среду утвердит постановление об упрощении регистрации международной технической помощи и заменит формулировку "доноры" на "партнеры по развитию".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы планируем утвердить постановление, которое позволит упростить процедуру регистрации международной технической помощи... Кроме того, теперь понятие "доноры" заменено на "партнеры по развитию", - сказал Шмыгаль.

"Именно такие отношения мы хотим развивать с коллегами - партнерство ради развития", - добавил глава правительства.

