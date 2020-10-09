РУС
Кабмин упростит регистрацию международной техпомощи и заменит формулировку "доноры" на "партнеры по развитию", - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины в предстоящую среду утвердит постановление об упрощении регистрации международной технической помощи и заменит формулировку "доноры" на "партнеры по развитию".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы планируем утвердить постановление, которое позволит упростить процедуру регистрации международной технической помощи... Кроме того, теперь понятие "доноры" заменено на "партнеры по развитию", - сказал Шмыгаль.

"Именно такие отношения мы хотим развивать с коллегами - партнерство ради развития", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня на заседании планирует изменить нормы питания военнослужащих и урегулировать вопросы функционирования органов Пенсионного фонда

помнится, льонка голубков тоже кричал что "мы не халявщики, а партнёры!"
09.10.2020 16:59 Ответить
а у шмыгаля как раз всё наоборот: были партнеры по развитию - а стали халявщиками..
Или как там шмаркле в ЕС сказали - "мы не банк по раздаче кредитов"
09.10.2020 17:01 Ответить
Справедливее было бы заменить "Доноры" на "Потерпевшие".
09.10.2020 17:13 Ответить
упростит.
09.10.2020 17:03 Ответить
Кабмин упросит регистрацию международной техпомощи и заменит формулировку "доноры" на "партнеры по развитию", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1757
09.10.2020 17:07 Ответить
а какая "зеленым" разница,..?
09.10.2020 17:23 Ответить
що небуть аби недати людям волю у бізнесі - розмитнення авто вантажного 30 тисяч доларів оце концлагерний геноцид
09.10.2020 18:45 Ответить
 
 