РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9599 посетителей онлайн
Новости
482 3

Курсантов Нацгвардии привлекут к охране общественного порядка во время местных выборов, - решение Кабмина

Курсантов Нацгвардии привлекут к охране общественного порядка во время местных выборов, - решение Кабмина

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение курсантов Национальной академии Национальной гвардии Украины с военным званием к охране общественного порядка во время местных выборов в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, Кабмин согласился с предложением Министерства внутренних дел о привлечении соискателей образования Национальной академии Национальной гвардии, которые имеют военные звания, к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских глав в 2020 году.

Также Кабмин согласился с предложением МВД о привлечении соискателей образования со специфическими условиями обучения, которые относятся к сфере управления Министерства внутренних дел, которые имеют специальное звания полиции, к мероприятиям по обеспечению публичной безопасности и порядка на избирательных участках во время проведения очередных местных выборов в 2020 году.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.

Читайте: Банда Нарика устроила массовую драку на презентации команды "Пропозиции" в Новомосковске, - Филатов

Автор: 

Кабмин (14121) местные выборы (2753) курсанты (167) Национальная гвардия (2234)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В лютому 2014 курсантів Академії МВС з Харкова відправляли на Київ розганяти Майдан... Щось дуже рано кадри закінчились...
показать весь комментарий
09.10.2020 23:15 Ответить
Кого на вибори а кого на буряки картоплю і хміль, безкоштовна рабсила.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:06 Ответить
 
 