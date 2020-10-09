Курсантов Нацгвардии привлекут к охране общественного порядка во время местных выборов, - решение Кабмина

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение курсантов Национальной академии Национальной гвардии Украины с военным званием к охране общественного порядка во время местных выборов в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, Кабмин согласился с предложением Министерства внутренних дел о привлечении соискателей образования Национальной академии Национальной гвардии, которые имеют военные звания, к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских глав в 2020 году.

Также Кабмин согласился с предложением МВД о привлечении соискателей образования со специфическими условиями обучения, которые относятся к сфере управления Министерства внутренних дел, которые имеют специальное звания полиции, к мероприятиям по обеспечению публичной безопасности и порядка на избирательных участках во время проведения очередных местных выборов в 2020 году.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.

