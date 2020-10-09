МИД: Договор по открытому небу должен действовать в пределах всей суверенной территории Украины

Украина заявила о необходимости восстановления зоны применения Договора по открытому небу в пределах всей своей суверенной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что 7-9 октября 34 государства-участники Договора по открытому небу на четвертой Обзорной конференции в Вене подвели итоги применения Договора за период с 2015 по 2020 год.

В МИД отметили, что этот 5-летний период имплементации Договора по открытому небу оказался самым критическим из-за устойчивого сокращения зоны его применения. На сегодня из него изъяты оккупированные Россией территории Украины и Грузии общей площадью более 57,5 ​​тысячи кв. км, из которых площадь временно оккупированных РФ территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым и г.Севастополь (Украина) составляет 44 тыс. кв. км.

"Украина в рамках конференции заявила о необходимости восстановления зоны применения ДВН в пределах всей своей суверенной территории через деоккупацию и возвращения Россией под контроль правительства Украины временно оккупированные территории нашей страны, вывод вооружений и военнослужащих РФ, а также призвала всех участников ДВН усилить давление на РФ для восстановление зоны применения Договора в пределах международно признанных границ Украины и Грузии", - отметили в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния закрыла авиасообщение с Украиной