"Киевспецтранс" создает барьеры конкурентам по вывозу мусора, компании светит штраф до 10% от дохода, - АМКУ

"Киевспецтранс" создает барьеры конкурентам по вывозу мусора, компании светит штраф до 10% от дохода, - АМКУ

ЧАО "Киевспецтранс" решило создать проблемы для конкурентов, используя свое монопольное положение на рынке вывоза и захоронения мусора в столице.

Об этом сообщает в блоге на "ЭП" глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве около 300 предприятий, занимающихся вывозом мусора - то есть рынок конкурентный. Эксклюзивность "Киевспецтрансу" в том, что именно у него на балансе находятся 2 крупнейших и близких к Киеву мусорохранилища.

Чтобы вытеснить конкурентов с рынка, пишет Хмельницкий, "Киевспецтранс" решил уменьшить срок действия договора с предприятием, которое хочет пользоваться полигонами "Киевспецтранса".

"Теперь подписывает не на год, а на месяц, не больше. Некоторым предприятиям вообще отказывает в подписании договора о захоронении мусора на одном из полигонов. В "Киевспецтрансе" говорят: "нет уже места". Хотя мусоровозы самого "Киевспецтранса" и "дружественных" для него компаний ездят туда исправно. И конечно же с "дружественными" компаниями договора подписываются на год", - отмечает Хмельницкий.

Он добавляет, что в связи с такой ситуацией, в Северном теротделении АМКУ приняли четкие рекомендации: у ЧАО "Киевспецтранс" есть месяц, чтобы устранить нарушения антимонопольного законодательства - предоставить всем равные условия для входа на рынок и осуществления деятельности на нем.

"Киевляне должны иметь выбор. Если этого не будет сделано, нарушителя ждет штраф до 10% от дохода", - резюмирует Хмельницкий.

Киев (26147) мусор (495) Антимонопольный комитет (488) Хмельницкий Алексей (7)
Да сам вывоз, это одно. Вопрос, куда вы его вывозите? Просто гадите в дальнем углу в собственной "квартире". А нужно какать и писить в унитаз. Чтобы отходы жизнедеятельности исчезли, а не скапливались в "тёмном" уголке. Да, для этого нужно построить "канализацию", и поставить "унитаз". Да, тяжело и дорого. Но гадить в "тёмном уголке" и жить с этим рядом- это себя ставить в ранг на несколько пунктов отстающем до "человека- разумного".
09.10.2020 17:31 Ответить
 
 