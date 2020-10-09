"Киевспецтранс" создает барьеры конкурентам по вывозу мусора, компании светит штраф до 10% от дохода, - АМКУ

ЧАО "Киевспецтранс" решило создать проблемы для конкурентов, используя свое монопольное положение на рынке вывоза и захоронения мусора в столице.

Об этом сообщает в блоге на "ЭП" глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве около 300 предприятий, занимающихся вывозом мусора - то есть рынок конкурентный. Эксклюзивность "Киевспецтрансу" в том, что именно у него на балансе находятся 2 крупнейших и близких к Киеву мусорохранилища.

Чтобы вытеснить конкурентов с рынка, пишет Хмельницкий, "Киевспецтранс" решил уменьшить срок действия договора с предприятием, которое хочет пользоваться полигонами "Киевспецтранса".

"Теперь подписывает не на год, а на месяц, не больше. Некоторым предприятиям вообще отказывает в подписании договора о захоронении мусора на одном из полигонов. В "Киевспецтрансе" говорят: "нет уже места". Хотя мусоровозы самого "Киевспецтранса" и "дружественных" для него компаний ездят туда исправно. И конечно же с "дружественными" компаниями договора подписываются на год", - отмечает Хмельницкий.

Он добавляет, что в связи с такой ситуацией, в Северном теротделении АМКУ приняли четкие рекомендации: у ЧАО "Киевспецтранс" есть месяц, чтобы устранить нарушения антимонопольного законодательства - предоставить всем равные условия для входа на рынок и осуществления деятельности на нем.

"Киевляне должны иметь выбор. Если этого не будет сделано, нарушителя ждет штраф до 10% от дохода", - резюмирует Хмельницкий.