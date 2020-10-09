К 80% койко-мест для пациентов с COVID-19 должен быть подведен кислород, - Шмыгаль
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что кислород должен быть подведен к 80% койко-мест для больных с COVID-19. По его словам, на это правительство выделит средства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом премьер-министр заявил во время заседания Кабмина.
"Поставили регионам задачу, чтобы к 80% койко-мест, которые будут принимать больных с COVID, должен быть подведен кислород или должны быть оборудованы системами автономного снабжения кислородом. Деньги на это выделяем, ведь нужно быть готовыми к увеличению нагрузки на медицинские учреждения", - указано в сообщении.
Отметим, ранее премьер-министр поручил Минздраву проработать вопрос по поводу возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койко-мест.
"По его словам, на это правительство выделит средства."
т.е. ни шмаркля, ни степанов, ни шмыгаль с февраля 2020 года - этим НЕ занимались!
а деньги из Фонда ковид-19 тупо крали.. и вот, о, неожиданность - решили "выделить средства" на "подвод кислорода".. спустя ВОСЕМЬ месяцев!
Шо уже и клизму купить не можешь?!
Госпитализируют только тяжёлых.
20% госпитализированых что делать? Вырывать кислородную маску у соседа или дышать через рраз по очереди?