К 80% койко-мест для пациентов с COVID-19 должен быть подведен кислород, - Шмыгаль

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что кислород должен быть подведен к 80% койко-мест для больных с COVID-19. По его словам, на это правительство выделит средства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом премьер-министр заявил во время заседания Кабмина.

"Поставили регионам задачу, чтобы к 80% койко-мест, которые будут принимать больных с COVID, должен быть подведен кислород или должны быть оборудованы системами автономного снабжения кислородом. Деньги на это выделяем, ведь нужно быть готовыми к увеличению нагрузки на медицинские учреждения", - указано в сообщении.

Отметим, ранее премьер-министр поручил Минздраву проработать вопрос по поводу возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койко-мест.

Также читайте: Медикам, лечащим пациентов с COVID-19, повысят зарплаты, - Шмыгаль