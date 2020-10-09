РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9599 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
963 16

К 80% койко-мест для пациентов с COVID-19 должен быть подведен кислород, - Шмыгаль

К 80% койко-мест для пациентов с COVID-19 должен быть подведен кислород, - Шмыгаль

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что кислород должен быть подведен к 80% койко-мест для больных с COVID-19. По его словам, на это правительство выделит средства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом премьер-министр заявил во время заседания Кабмина.

"Поставили регионам задачу, чтобы к 80% койко-мест, которые будут принимать больных с COVID, должен быть подведен кислород или должны быть оборудованы системами автономного снабжения кислородом. Деньги на это выделяем, ведь нужно быть готовыми к увеличению нагрузки на медицинские учреждения", - указано в сообщении.

Отметим, ранее премьер-министр поручил Минздраву проработать вопрос по поводу возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койко-мест.

Также читайте: Медикам, лечащим пациентов с COVID-19, повысят зарплаты, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14121) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2863) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Дєнєг ніт, зато асфальт єсть.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:26 Ответить
+4
Зедебильные идиоты ,мастера спорта по борьбе с ковидом! Еще 6 месяцев назад ,а лучше в декабре 19 года этим ,надо было этим занятся ,еще расскажу секрет ,что в Украине ничего ,для проводки кислорода не производят, ни вентилей ни переходников, ну может только трубки и то сомневаюсь, что они есть в таком количестве, так что все надо где то купить! А это месяцы!!! Уже сейчас дефицит медицинского кислорода, те заводы которые остались не могут его выпустить в том количестве которое необходимо ,фирмы поставщики просто пишут ,отказ в поставке из за его отсутствия.Срочно необходимо вводить новые мощности по производству мед.кислорода,но разве мастера спорта про это знают?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:54 Ответить
+3
Объясните мне пожалуйста, почему вопросами подведения кислорода к койкам в больнице занимается премьер министр страны?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Объясните мне пожалуйста, почему вопросами подведения кислорода к койкам в больнице занимается премьер министр страны?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:23 Ответить
Тому що він послідовний!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:24 Ответить
На самом деле он ничем не занимается, но чтобы на него не обижались - нужно что-то хорошее декларировать.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:35 Ответить
Он, как зелёный специалист, за полгода узнал про кислород и радостно верещит.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:38 Ответить
а попиарится? вот оно и "занимается"..

"По его словам, на это правительство выделит средства."

т.е. ни шмаркля, ни степанов, ни шмыгаль с февраля 2020 года - этим НЕ занимались!
а деньги из Фонда ковид-19 тупо крали.. и вот, о, неожиданность - решили "выделить средства" на "подвод кислорода".. спустя ВОСЕМЬ месяцев!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:51 Ответить
Прозрел пацан!
Шо уже и клизму купить не можешь?!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:23 Ответить
Дєнєг ніт, зато асфальт єсть.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:26 Ответить
Кислород! Поводись! Раз-два!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:25 Ответить
степанищев мозовский изрек,что кислород взрывоопасно и безполезно,
показать весь комментарий
09.10.2020 17:26 Ответить
Вот лишь бы ляпнуть, оно наверняка даже не прикинуло во сколько обойдется переоборудование больниц или закупка тысяч автономок.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:27 Ответить
Тут властям зебилы задачи ставили....
показать весь комментарий
09.10.2020 17:34 Ответить
Зедебильные идиоты ,мастера спорта по борьбе с ковидом! Еще 6 месяцев назад ,а лучше в декабре 19 года этим ,надо было этим занятся ,еще расскажу секрет ,что в Украине ничего ,для проводки кислорода не производят, ни вентилей ни переходников, ну может только трубки и то сомневаюсь, что они есть в таком количестве, так что все надо где то купить! А это месяцы!!! Уже сейчас дефицит медицинского кислорода, те заводы которые остались не могут его выпустить в том количестве которое необходимо ,фирмы поставщики просто пишут ,отказ в поставке из за его отсутствия.Срочно необходимо вводить новые мощности по производству мед.кислорода,но разве мастера спорта про это знают?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:54 Ответить
Продай асфальт или собаку, и подведите уже в конце концов больным хоть что нибудь. Разворовали всё, твари. Смотри бабцю с Франкова, она всё уже сказала зелёной тваринке.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:07 Ответить
и это надо было сделать еще несколько месяцев назад
показать весь комментарий
09.10.2020 19:22 Ответить
должен быть не значит, что есть или даже будет и почему только 80%?
Госпитализируют только тяжёлых.
20% госпитализированых что делать? Вырывать кислородную маску у соседа или дышать через рраз по очереди?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:25 Ответить
Так почему не подведен?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:59 Ответить
 
 