Украина вышла из Соглашения с СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Украина вышла из еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств. Речь идет о соглашении о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Соответствующее решение в ходе своего заседания принял Кабинет Министров.

"Выйти из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, совершенного 6 марта 1998 в г. Москве, ратифицированного с оговоркой законом Украины от 17 марта 1999 года", - говорится в тексте соответствующего законопроекта.

порох не хотел этого сделать 5 лет.
только зеленский решил вопрос.
09.10.2020 17:43 Ответить
Може чекали на повернення "легітимного" Янека?
09.10.2020 18:06 Ответить
чувак весь твой пост это дикая ржака. ты сам часом не решаешь вопросы, ну там для зеленского?
09.10.2020 20:44 Ответить
А какой профит Украине
09.10.2020 17:46 Ответить
а что это значит?
09.10.2020 17:52 Ответить
Все дальше отдаляемся мы от гнойного недоимперского совкового образования, гнойника на теле планеты. Слава Богу!
09.10.2020 20:29 Ответить
Камуняку и дамбасяку на гилляку
09.10.2020 22:16 Ответить
 
 