Украина вышла из Соглашения с СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств. Речь идет о соглашении о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Соответствующее решение в ходе своего заседания принял Кабинет Министров.
"Выйти из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, совершенного 6 марта 1998 в г. Москве, ратифицированного с оговоркой законом Украины от 17 марта 1999 года", - говорится в тексте соответствующего законопроекта.
только зеленский решил вопрос.
только зеленский решил вопрос.
чувак весь твой пост это дикая ржака. ты сам часом не решаешь вопросы, ну там для зеленского?