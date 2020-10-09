Украина вышла из Соглашения с СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Украина вышла из еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств. Речь идет о соглашении о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Соответствующее решение в ходе своего заседания принял Кабинет Министров.

"Выйти из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, совершенного 6 марта 1998 в г. Москве, ратифицированного с оговоркой законом Украины от 17 марта 1999 года", - говорится в тексте соответствующего законопроекта.

Также читайте: Курсантов Нацгвардии привлекут к охране общественного порядка во время местных выборов, - решение Кабмина