COVID-больницы в Харькове и области заполнены на 100%, мы даже не в красной, мы в черной зоне, - глава ОГА Кучер
В Харькове городские и областные больницы уже на 100% заполнены пациентами с OVID-19, и только за счет свободных детских коек и мест для беременных регион держится в оранжевой зоне.
Об этом заявил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Фактически у нас оранжевая зона. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек самом деле сейчас является стопроцентной. Для того, чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%", - сказал Кучер.
Он пояснил, что показатель такой, потому что свободными остаются койки, выделенные для детей (из 500 пока заняты 11), и койки в городском роддоме №2 (из выделенных 110 заняты 9). "Только благодаря этому сегодня мы еще остаемся в оранжевой зоне", - отметил Кучер.
Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По его данным, количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов.
"Госпитализируются от 60 по области до 90 человек, для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической", - заявил председатель ОГА.
Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно выделено 320 коек в областных и городских больницах, также учреждения планируют дополнительную закупку концентраторов.
Также на Цензор.НЕТ: Пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет в январе-феврале, - Госпродпотребслужба
Как сообщалось, в Харьковской области зарегистрировано 23 341 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 5 073 пациента выздоровели, 402 человека умерли. На этой неделе дважды было зарегистрировано более 600 новых случаев за сутки.
В городских больницах койки доставляют уже в коридорах и холлах, а в областной инфекционной больнице, рассчитанной на 240 мест, разместят 280-300 пациентов.
В Украине за минувшие сутки выявлено 5 804 случая заражения коронавируса, общее их количество достигло 250 538-ми.
Читайте также: Сейчас нет необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки COVID-19, - Немчинов
в Харьковской области 2.6 млн чел.. т.е. 1/15 от населения в Украине..
т.е. в среднем по Украине не 4-5 тыс заболевших, а 600*15 = 9000 человек.. минимум дважды за енделю.
Но.. денег - нет, Фонд по ковид-19 разокрали "на дороги"(которых НЕ построили) и что дальше делать - у "найвеличнейшего" не знают.. бо - клоуны и кроме пиара ничего не умеют.
Всё лето они *сидели* без дела. Но их не распускали. И сейчас не так уж много работы. У них контракт всего на 6 мес.
Вези в Германию!
ну в конце концов госпитали полевые устанавливайте...главное что-то делать, а не страдать...
меньше тратьте на агитацию и предвыборные на*беньки...
Кучер перейшов зі звинувачень батьків що у їх є діти на ковідну тему, воно то зрозуміло голова ОДА ні в чому не винен.
себе?