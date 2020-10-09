РУС
COVID-больницы в Харькове и области заполнены на 100%, мы даже не в красной, мы в черной зоне, - глава ОГА Кучер

В Харькове городские и областные больницы уже на 100% заполнены пациентами с OVID-19, и только за счет свободных детских коек и мест для беременных регион держится в оранжевой зоне.

Об этом заявил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Фактически у нас оранжевая зона. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек самом деле сейчас является стопроцентной. Для того, чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%", - сказал Кучер.

Он пояснил, что показатель такой, потому что свободными остаются койки, выделенные для детей (из 500 пока заняты 11), и койки в городском роддоме №2 (из выделенных 110 заняты 9). "Только благодаря этому сегодня мы еще остаемся в оранжевой зоне", - отметил Кучер.

По его данным, количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов.

"Госпитализируются от 60 по области до 90 человек, для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической", - заявил председатель ОГА.

Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно выделено 320 коек в областных и городских больницах, также учреждения планируют дополнительную закупку концентраторов.

Как сообщалось, в Харьковской области зарегистрировано 23 341 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 5 073 пациента выздоровели, 402 человека умерли. На этой неделе дважды было зарегистрировано более 600 новых случаев за сутки.

В городских больницах койки доставляют уже в коридорах и холлах, а в областной инфекционной больнице, рассчитанной на 240 мест, разместят 280-300 пациентов.

В Украине за минувшие сутки выявлено 5 804 случая заражения коронавируса, общее их количество достигло 250 538-ми.

09.10.2020 17:50 Ответить
Наконец-то кто-то сказал правду.
09.10.2020 17:38 Ответить
вывсёврёте! тот что Лох-42 сказал что "мы чемпионы по борьбе с ковид-19", а значит никакого вируса в Украине - нет, да и фонд по ковиду - уже раздеребанили))
09.10.2020 17:38 Ответить
Наконец-то кто-то сказал правду.
09.10.2020 17:38 Ответить
09.10.2020 17:50 Ответить
https://health.today.ua/russkyj-sytuatsyya-s-koronavyrusom-vyhodyt-yz-pod-kontrolya-shmygal-srochno-sobyraet-glav-oga-y-pravytelstvo/ Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю: Шмигаль терміново збирає глав ОДА і уряд.
09.10.2020 18:38 Ответить
вывсёврёте! тот что Лох-42 сказал что "мы чемпионы по борьбе с ковид-19", а значит никакого вируса в Украине - нет, да и фонд по ковиду - уже раздеребанили))
09.10.2020 17:38 Ответить
" На этой неделе дважды было зарегистрировано более 600 новых случаев за сутки."

в Харьковской области 2.6 млн чел.. т.е. 1/15 от населения в Украине..
т.е. в среднем по Украине не 4-5 тыс заболевших, а 600*15 = 9000 человек.. минимум дважды за енделю.
09.10.2020 17:42 Ответить
А МВФ цим незадоволений і до кінця року вже навряд виділить хоча б один транш. Два з тих, що планувались на кінець року, було скасовано. Між Україною і МВФ виникли серйозні проблеми: https://finance.today.ua/russkij-mezhdu-ukrainoj-i-mvf-voznikli-sereznye-problemy-vozmozhnost-poluchit-transh-utrachena/ «Можливість отримати транш втрачена».
09.10.2020 18:44 Ответить
Идиоты, а что вы будете делать когда места для детей и беременных закончатся, можно же найти подходящие места для временных госпиталей.
09.10.2020 17:40 Ответить
Кучеру насправді все похріну, бо він йде з області в міські голови. Він і цю паніку піднімає задля рейтинга.
09.10.2020 17:43 Ответить
дело не в койках в Харьковской для детей, а в том что ВСЯ статистика от зелоха и степанова - лживая: заполненность коек по всей Украине близка к 100% (а статистика показывает 60-70% изза свободных коек для детей), и по факту заболевают не 4-5 тысяч чел в сутки - а раза в ДВА БОЛЬШЕ..
Но.. денег - нет, Фонд по ковид-19 разокрали "на дороги"(которых НЕ построили) и что дальше делать - у "найвеличнейшего" не знают.. бо - клоуны и кроме пиара ничего не умеют.
09.10.2020 17:46 Ответить
А если Куприк подхватит COVID , а врачей нема бо все чухнули в Словакию , Чехию , Польшу etc , то шо робити ?
09.10.2020 17:42 Ответить
Я теж чкурну слідом. В Чехії зможу прожити.
09.10.2020 17:44 Ответить
Лiкар
09.10.2020 17:49 Ответить
Ні, я не лікар, я інакший.
09.10.2020 21:57 Ответить
та нема ніякого ковіту, не панікуйте. продовжуйте торочити, що це все перед виборами. БРЕХНЯ. Крапка
09.10.2020 17:43 Ответить
Я так понимаю если у тебя не Ковид в тяжелой форме то в больньцу вообще не попасть сейчас, ужас просто.
09.10.2020 17:44 Ответить
Одному з нас це вдалося: він потрапив у Шаріте.
09.10.2020 17:45 Ответить
Его фамилия Кернес, и что он не один из НАС по одному его шнобелю хорошо видно. Скорее он один из НИХ. А попасть в Шарите ни у одного из НАС нет никаких шансов.
09.10.2020 18:48 Ответить
У тебя скучный комент, тебе денег никто не даст...
09.10.2020 19:47 Ответить
В Италии принимают в больницу только пц с тяжёлыми симптомами. Остальных оставляют дома. Ещё весной создана Специальная Бригада врачей SISCA , визитирующая случаи ср. и лёгкой тяжести на дому. Сигнализация бригаде поступает от семейных врачей и от скорой. Такие врачи получают двойную з/п.
09.10.2020 17:58 Ответить
Это что украинские врачи борющеюся с ковид будут 8000$ получать?!
09.10.2020 18:01 Ответить
Врачи SISCA работают 5 часов в день с выходными. Т.е. в результате, работая только в этой бригаде, они не получат больше др. врачей, а только работают меньше часов и с риском. Они отлично оснащены диспозитивами и ездят на дом. визиты на собственных авто (по мнению экспертов, риск меньше, чем если пользоваться больничными машинами). Естест-но, им доплачивают за это - за 1 час работы стоимость 1л бензина.
Всё лето они *сидели* без дела. Но их не распускали. И сейчас не так уж много работы. У них контракт всего на 6 мес.
09.10.2020 18:08 Ответить
Весной этого года смертность была высокой, потому что имеющиеся в коммерции антивиральные препараты были не эффективны против ковид. Лишь недавно обнаружены оптимальные результаты Rendesivir. Погибают только глубокие старики с букетом патологий.
09.10.2020 18:13 Ответить
Со средины этой недели ношение масок обязательно и на улице. И в лесу, горах, безлюдных местах. Штраф 400€. Даже если по телеку все подряд критикуют то, что касается лесов и гор. Все носят маски. Но... бары , ресторанты открыты, и там едят/пьют, конечно, без масок.
09.10.2020 18:16 Ответить
*ReMdesivir
09.10.2020 18:17 Ответить
Веселу назву вибрала собі бригада СИСЬКА
09.10.2020 21:54 Ответить
Самое время устроить концерт!
09.10.2020 17:45 Ответить
09.10.2020 20:10 Ответить
Просто Тая?
09.10.2020 21:59 Ответить
Просто Оля.
09.10.2020 22:18 Ответить
просто дура
09.10.2020 23:32 Ответить
09.10.2020 17:59 Ответить
Чем больше сепаров харьковских ляжет тем спокойней будет в Украине.
09.10.2020 18:03 Ответить
Согласен. Сепаров и ватных Зебилов!
09.10.2020 18:04 Ответить
Славно- то как! Довели подлецы .....А Кучер вроде не зеленая сопля а ,критик режима!? Шош ты молчал ,не тряс клоуна за колпак?
09.10.2020 18:11 Ответить
Зелёная,зелёная...
09.10.2020 18:22 Ответить
Кучер, в чем проблемы?
Вези в Германию!
09.10.2020 18:27 Ответить
занимайте под больнички дома отдыха, турбазы, дворцы ылиты местной...
ну в конце концов госпитали полевые устанавливайте...главное что-то делать, а не страдать...
меньше тратьте на агитацию и предвыборные на*беньки...
09.10.2020 18:36 Ответить
Ми думали погано про Кернеса - що він не поважає харківських лікарів, а він вчинив благородно, не став займати місця для дітей і вагітних жінок...
Кучер перейшов зі звинувачень батьків що у їх є діти на ковідну тему, воно то зрозуміло голова ОДА ні в чому не винен.
09.10.2020 18:37 Ответить
Це все тому, що тест на вагітність, показав у Кернеса одну смужку...
09.10.2020 19:50 Ответить
Так пусть отправляют всех новых больных в Шарите, как Кернеса. У нас ведь все президенты, так, по моему, Шмаркля рассказывал.
09.10.2020 18:40 Ответить
Недавно в новинах, саме "Шаріте" скаржилось на нестачу медсестри для ШВЛ, так що, як сказав би Кіля Азіров, За3,14здалі ви шановний...
09.10.2020 19:53 Ответить
ото надо было не летное происшествие расследовать,в котором ни бельмеса не сечешь,а заниматься больницами...впрочем там ты тоже ни бельмеса...
09.10.2020 18:43 Ответить
Надо было за учителя истории голосовать Голобородько а не за скомороха Зеленского!
09.10.2020 18:54 Ответить
шикарно, пипец приходит не спеша
09.10.2020 18:45 Ответить
Почаще концерты всяких ш**х устраивайте.
09.10.2020 18:46 Ответить
А у нас в предверии выборов, власть перевела всю страну в "зеленую" зону.. а может это они страну переименовали в Зе(леную). Если бы критерии зонности оставались бы прежними 20% территории была бы уже в "черной" зоне ( а уж Киев, Харьковская , Одесская, Лювовская Тернопольская, Ивано Франковская, Ровенская, Киевская,Черновицкая обл , и Закарпатье, ),60% в "красной" зоне и 20% в "оранжевой".. но кое кому нужна "красивая Зе ( леная) картинка" Посмотрим как все в одно мгновение поменяется после выборов, как по щелчку пальцев страна за несколько дней радикально "покраснеет" а то и "почернеет" ( не в смысле прихода коммунистов, а в результате выдачи на гора действительного положения в стране с Ковидом.) Вопрос кто за это ответит, и кого отправят в отставку и кого посадят...
09.10.2020 19:05 Ответить
Скорее всего после выборов короновирус превратится в столетний банальный грипп! С вниманием к нему со стороны СМИ и властей, близким к нулевому!
09.10.2020 20:38 Ответить
Вот смотрю на людей вокруг и НЕ ВЕРЮ Кучеру, и вообще нафига эти койки, главное дороги и концерты, разве не так?
09.10.2020 19:05 Ответить
ну и к кому теперь кучер эти претензии и вопросы задает?
себе?
09.10.2020 19:20 Ответить
А когда койки будут выставлять на улицу?....свежий воздух,солнышко....можно даже ближе к городскому кладбищу...сэкономим бюджет города на оптимизации расходов!
09.10.2020 19:39 Ответить
зато в Харькове красивые парки,скверы и фонтаны с обезьянами, невероятно красивые газоны и невероятные бюджеты по озеленению... но ни одна школа и больница не вошла топ 100 лучших а врачи еще летом старались покинуть город - ибо было понятно к чему все шло....
09.10.2020 19:46 Ответить
пора пригласить винника, поляковой мало.
10.10.2020 12:02 Ответить
 
 