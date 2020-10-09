COVID-больницы в Харькове и области заполнены на 100%, мы даже не в красной, мы в черной зоне, - глава ОГА Кучер

В Харькове городские и областные больницы уже на 100% заполнены пациентами с OVID-19, и только за счет свободных детских коек и мест для беременных регион держится в оранжевой зоне.

Об этом заявил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Фактически у нас оранжевая зона. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек самом деле сейчас является стопроцентной. Для того, чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%", - сказал Кучер.

Он пояснил, что показатель такой, потому что свободными остаются койки, выделенные для детей (из 500 пока заняты 11), и койки в городском роддоме №2 (из выделенных 110 заняты 9). "Только благодаря этому сегодня мы еще остаемся в оранжевой зоне", - отметил Кучер.

По его данным, количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов.

"Госпитализируются от 60 по области до 90 человек, для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической", - заявил председатель ОГА.

Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно выделено 320 коек в областных и городских больницах, также учреждения планируют дополнительную закупку концентраторов.

Как сообщалось, в Харьковской области зарегистрировано 23 341 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 5 073 пациента выздоровели, 402 человека умерли. На этой неделе дважды было зарегистрировано более 600 новых случаев за сутки.

В городских больницах койки доставляют уже в коридорах и холлах, а в областной инфекционной больнице, рассчитанной на 240 мест, разместят 280-300 пациентов.

В Украине за минувшие сутки выявлено 5 804 случая заражения коронавируса, общее их количество достигло 250 538-ми.

