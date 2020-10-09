ООН: В Нагорном Карабахе уже погибли 53 гражданских, среди них есть дети
53 мирных жителя погибли с начала эскалации конфликта 27 сентября в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
По ее словам, среди погибших есть дети. В результате боевых действий разрушено значительное количество зданий, включая жилые дома, школы и другие гражданские объекты, подавляющее большинство которых расположено в Нагорном Карабахе.
Бачелет выразила обеспокоенность из-за страданий гражданского населения в регионе, поскольку военные действия продолжают расширяться вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и влияют на другие населенные пункты за пределами непосредственной зоны боевых действий.
"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что в последние дни мы видели, по полученным сообщениям, что населенные районы подвергались обстрелам из тяжелого оружия в зоне конфликта и вокруг него", - отметила Бачелет.
Она напомнила сторонам конфликта о необходимости придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.
Бачелет также сообщила, что в районе боевых действий были задействованы кассетные бомбы.
"Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - заявила она, призвав Армению и Азербайджан присоединиться к более чем 100 государств, ратифицировавших Конвенцию по кассетным боеприпасам.
Тревогу, по ее словам, вызывает также тот факт, что боевые действия ведутся во время пандемии коронавируса. В условиях продолжающегося насилия соблюдение мер социального дистанцирования и доступ жителей к медицинской помощи могут быть затруднены, предупредила она. "Следует обеспечить доступ к здравоохранению, включая психологическую поддержку жертв конфликта", - резюмировала верховный комиссар ООН.
Мля, как же они далеки от реалий реального(не розового) мира.
"Судя по сообщениям, поступающим с карабахских фронтов, на 11-й день войны там намечается определенный перелом - на южном фланге боевых действий в районе Джебраила армянским военным удалось окружить и уничтожить значительное количество живой силы и техники азербайджанской армии", - пишет журналист на своей странице в https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3490845990975039&id=100001490181168 Facebook
А ссылки на гуманитарное право как-то и вовсе звучат издевательски.
Импотенты с-ные.