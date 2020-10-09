РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9944 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 276 12

ООН: В Нагорном Карабахе уже погибли 53 гражданских, среди них есть дети

ООН: В Нагорном Карабахе уже погибли 53 гражданских, среди них есть дети

53 мирных жителя погибли с начала эскалации конфликта 27 сентября в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По ее словам, среди погибших есть дети. В результате боевых действий разрушено значительное количество зданий, включая жилые дома, школы и другие гражданские объекты, подавляющее большинство которых расположено в Нагорном Карабахе.

Бачелет выразила обеспокоенность из-за страданий гражданского населения в регионе, поскольку военные действия продолжают расширяться вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и влияют на другие населенные пункты за пределами непосредственной зоны боевых действий.

"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что в последние дни мы видели, по полученным сообщениям, что населенные районы подвергались обстрелам из тяжелого оружия в зоне конфликта и вокруг него", - отметила Бачелет.

Смотрите также: "Байрактары" наносят новые удары - расстреляны четыре армянских танка и два зенитно-ракетных комплекса. ВИДЕО

Она напомнила сторонам конфликта о необходимости придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

Бачелет также сообщила, что в районе боевых действий были задействованы кассетные бомбы.

"Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - заявила она, призвав Армению и Азербайджан присоединиться к более чем 100 государств, ратифицировавших Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Тревогу, по ее словам, вызывает также тот факт, что боевые действия ведутся во время пандемии коронавируса. В условиях продолжающегося насилия соблюдение мер социального дистанцирования и доступ жителей к медицинской помощи могут быть затруднены, предупредила она. "Следует обеспечить доступ к здравоохранению, включая психологическую поддержку жертв конфликта", - резюмировала верховный комиссар ООН.

ООН (4263) Нагорный Карабах (471) Бачелет Мишель (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Так чего вы ждете, Организация Озабоченных Нахлебников? Ташите Пашиняна в Гаагу.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:37 Ответить
+5
О детях надо было думать, когда 26 лет сопли жевали.
Импотенты с-ные.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:38 Ответить
+3
Наконецто вы научились правильно писать - гражданские, а не мирные жители. Ураааа
показать весь комментарий
09.10.2020 17:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так чего вы ждете, Организация Озабоченных Нахлебников? Ташите Пашиняна в Гаагу.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:37 Ответить
Наконецто вы научились правильно писать - гражданские, а не мирные жители. Ураааа
показать весь комментарий
09.10.2020 17:40 Ответить
Лучше бы их атсекли(п)
показать весь комментарий
09.10.2020 17:48 Ответить
"Тревогу, по ее словам, вызывает также тот факт, что боевые действия ведутся во время пандемии коронавируса. В условиях продолжающегося насилия соблюдение мер социального дистанцирования..."
Мля, как же они далеки от реалий реального(не розового) мира.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:42 Ответить
Щас они как выразят озабоченность! Будурасы шлёпаные.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:49 Ответить
На ЕВРОНЮС 13. мин. 30 сек. https://www.youtube.com/watch?v=shSYOQ8bdgU&t=4s вопрос ведущего ЕВРОНЮС пашиняну о том , что армения обстреливает некоторые города за пределы военных действий . Есть жертвы среди гражданского населения. На что пашинян ответил с гордостью утвердительно .
показать весь комментарий
09.10.2020 17:52 Ответить
Алиев нагло врёт. Все военные и политики Мира знают что Азербайджан начал войну с огромной поддерки Турции прямо после учений вместе с турецким F16 и всей турецкой техникой , Армении 2,9 млн просто не выгодно идти против 10млн Азербайджана и 82млн Турции. Всё остальное даже не смотрел. Несмотря на это Армения делает заметные успехи в такой неравной войне пишет https://www.facebook.com/profile.php?id=100001490181168&__cft__[0]=AZV-vw0_eZwv7E6CiF04yWfR370fjnY9fH_azWaDZv4sjJXvYSndAEVYcyCsKQ2xnzntS793OMqg_Ry77rdI6kxmArj5GI-dAM_loLkVscehAB_aWPnC1Jb8UxvIGxG_Be4&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Дубнов в https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3490845990975039&id=100001490181168 Facebook
"Судя по сообщениям, поступающим с карабахских фронтов, на 11-й день войны там намечается определенный перелом - на южном фланге боевых действий в районе Джебраила армянским военным удалось окружить и уничтожить значительное количество живой силы и техники азербайджанской армии", - пишет журналист на своей странице в https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3490845990975039&id=100001490181168 Facebook
показать весь комментарий
09.10.2020 20:03 Ответить
Ой какая же глубачайшая обеспокоенность,которую при актах геноцида 1 миллиона азербайджанцев никто и не слышал. ! А как насчет размещения в здании школы 300 армянских головорезов, которых и накрыли азербайджанские ракеты и насчет массовых обстрелов ракетами мирных городов Азербайджана вне театра военных действий ?
А ссылки на гуманитарное право как-то и вовсе звучат издевательски.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:57 Ответить
А як вони їх порахували?
показать весь комментарий
09.10.2020 18:25 Ответить
О детях надо было думать, когда 26 лет сопли жевали.
Импотенты с-ные.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:38 Ответить
Если Турция уже 46 лет окупировала и аннексировала Кипр, Греция совсем не думает кидать бомбы на турецких детей чтобы освободить исконно греческий Кипр. Пустая территория не стоит никаких жизней. А вот куда деть кореной народ Карабаха который жил там более 2000 лет?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:21 Ответить
Алиев не раз заявлял, что желающие жить в Карабахе армяне могут там оставаться. Армяне в Азербайджане как известно есть, а азеров в Армении нет!!!
показать весь комментарий
10.10.2020 01:20 Ответить
 
 