Кабмин разрешил закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19
Кабинет Министров внес в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, лабораторное оборудование и тест-системы на антиген.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Проектом акта предлагается дополнить перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, новыми позициями товаров, в частности тест-системами и оборудованием для лабораторной диагностики, а также услугами и работами по текущим ремонтам и реконструкции медучреждений, предоставляющих медпомощь пациентам с COVID-19", - прокомментировал такое решение министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.
"Эти изменения позволят быстро закупать тест-системы и оборудование для лабдиагности в соответствии с современными тенденциями и национальными стандартами. Речь идет о тест-системах на антиген, которые только появились на рынке",- добавил министр.
