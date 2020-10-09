РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10106 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
843 8

Кабмин разрешил закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19

Кабмин разрешил закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19

Кабинет Министров внес в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, лабораторное оборудование и тест-системы на антиген.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проектом акта предлагается дополнить перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, новыми позициями товаров, в частности тест-системами и оборудованием для лабораторной диагностики, а также услугами и работами по текущим ремонтам и реконструкции медучреждений, предоставляющих медпомощь пациентам с COVID-19", - прокомментировал такое решение министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Эти изменения позволят быстро закупать тест-системы и оборудование для лабдиагности в соответствии с современными тенденциями и национальными стандартами. Речь идет о тест-системах на антиген, которые только появились на рынке",- добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-больницы в Харькове и области заполнены на 100%, мы даже не в красной, мы в черной зоне, - глава ОГА Кучер

Автор: 

Кабмин (14121) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раздуплились...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:54 Ответить
Я навіть знаю у якої країни їх закуповуватимуть.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:54 Ответить
бумажку ищут раньше чем сел срать!!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:56 Ответить
страна не пуганных правящих зеленых идиотов.разродились наконец то.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:09 Ответить
Зреагували на упередження. Ще й року не минуло і от - маємо...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:18 Ответить
Родила мышь слона
показать весь комментарий
09.10.2020 18:25 Ответить
т..е. до этого разрешения не было????
показать весь комментарий
09.10.2020 18:32 Ответить
Ну пипец как вовремя!, дебилы, мля!
показать весь комментарий
09.10.2020 22:20 Ответить
 
 