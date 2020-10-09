РУС
Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму

Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, отмечается, что данные санкции предлагается ввести в связи с противоправными действиями правительства Республики Никарагуа, а именно неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

+5
Так давайте в знак помсти відправимо Ківу послом України у Нікарагуа.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:24 Ответить
+1
Відповідь у назві держави: NIqaraHUJA. Це як пароплав назветься так і попливе...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:02 Ответить
+1
три місяці пройшло а віз і нині там,як так можна працювати коли у вас одна партія у всіх органах влади?
показать весь комментарий
09.10.2020 18:15 Ответить
Дааа, не ту страну назвали Гондурасом..
показать весь комментарий
09.10.2020 17:59 Ответить
Не покупайте у индейцев наркоту.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:01 Ответить
Відповідь у назві держави: NIqaraHUJA. Це як пароплав назветься так і попливе...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:02 Ответить
Таксист лизнул задницу ху"ла, долой бананы из никарагуа !
показать весь комментарий
09.10.2020 18:03 Ответить
Ну, почесний консул не зовсім консул, так, на громадських засадах.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:12 Ответить
чого так мляво,рішення РНБО ще повинен затвердити парламент.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:12 Ответить
три місяці пройшло а віз і нині там,як так можна працювати коли у вас одна партія у всіх органах влади?
показать весь комментарий
09.10.2020 18:15 Ответить
Да просто ЗЕ никто не боится и не уважает.
А кто будет бояться и уважать нерешительного клоуна???
показать весь комментарий
09.10.2020 18:18 Ответить
Так давайте в знак помсти відправимо Ківу послом України у Нікарагуа.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:24 Ответить
и разорвав дипотношения оставим дрочера там))
показать весь комментарий
09.10.2020 18:30 Ответить
Зачем так жестоко поступать с Никарагуа?
показать весь комментарий
09.10.2020 18:48 Ответить
разорвать дип. отношения с коммуняками-сандинистами
показать весь комментарий
09.10.2020 20:06 Ответить
Торо манагуанського в розшук! Ібо нєх@й!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:57 Ответить
Да не поймут они ноту, у них даже слов таких в языке нет. Вот если их посла съесть...
показать весь комментарий
09.10.2020 22:49 Ответить
да это надо делать мгновенно, а не не предлагать.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:01 Ответить
Нужно Штаты и англичан подключать. А то никакой реакции не будет.
показать весь комментарий
12.10.2020 14:32 Ответить
 
 