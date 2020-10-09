Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму

Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, отмечается, что данные санкции предлагается ввести в связи с противоправными действиями правительства Республики Никарагуа, а именно неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

