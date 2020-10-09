РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9464 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 158 6

Правительство выделило около 261 млн грн на тестирование COVID-19 в частных лабораториях

Правительство выделило около 261 млн грн на тестирование COVID-19 в частных лабораториях

Кабинет Министров Украины выделил около 261 млн грн на закупку оборудования, расходников в лаборатории Министерства здравоохранения, а также на привлечение частных лабораторий к тестированию на COVID-19 за государственный счет.

Соответствующее постановление с однодневной доработкой правительство утвердило на заседании в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внести изменения в постановление Кабмина от 6 мая 2020 года №372, дополнительно выделив лабцентрам Минздрава бюджетные средства в сумме 100 млн грн на закупку услуг по проведению лабисследований, тестирований на COVID-19 методом ПЦР в медучреждениях здравоохранения независимо от форм собственности. Этим актом мы привлекаем частные лаборатории к процессу тестирования", - прокомментировал решение министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: У семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты на коронавирус, - Ляшко

"Выделить лабцентрам Минздрава, Центру общественного здоровья и ГУ "Украинский научно-исследовательский противочумный институт им.Мечникова" бюджетные средства в сумме 160,898 млн грн на закупку дополнительного лабоборудования и расходников на проведение ПЦР-диагностики",- добавил министр.

По словам Степанова, средства выделят путем перераспределения в результате экономии при закупке средств индивидуальной защиты для медучреждений, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-больницы в Харькове и области заполнены на 100%, мы даже не в красной, мы в черной зоне, - глава ОГА Кучер

Автор: 

Кабмин (14121) карантин (16729) тестирование (499) тест (285) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Читай Пальчинскому! Что-бы он результаты анализов одного клоуна не обнародавал!
показать весь комментарий
09.10.2020 18:03 Ответить
Почавсь распіл грошів
показать весь комментарий
09.10.2020 18:08 Ответить
Це лабораторія, де ЗЕлбойоб здавав аналізи?
Тоді все зрозуміло
показать весь комментарий
09.10.2020 18:10 Ответить
перемога пальчевськог...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:10 Ответить
ЗеДолбоДятлы, скажите, а каком % откпта получает с этого степашка и какую часть от полученного заносит некоему шуту-членограю?
показать весь комментарий
09.10.2020 18:16 Ответить
таки реально страной правят зеленые дегенераты и имбецилы. раздуплились бараны.
интересно, чем правящие мрази занимались с мая месяца? а ну да, строили дороги, что бы с комфортом возить украинцев на кладбища? бабло попилили, оставшееся надо допилить
показать весь комментарий
09.10.2020 18:35 Ответить
 
 