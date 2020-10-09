На Николаевщине открыли Мемориал "Павшим землякам в российско - украинской войне". ФОТО

В поселке Веселиново Николаевской области открыли Мемориальный комплекс "Павшим землякам в российско - украинской войне, которая началась в 2014 году".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Мемориальный комплекс построен на территории храма Першоапостольних Петра и Павла Православной церкви Украины.

Во время открытия Мемориального комплекса, присутствующие вспомнили поименно каждого павшего героя и почтили их минутой молчания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе. ФОТОрепортаж

Мемориал построен на средства местного бюджета Веселиновского района и за средства неравнодушных граждан, меценатов, аграриев и членов Общественной организации "Веселиновский союз патриотических сил".