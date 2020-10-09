На Николаевщине открыли Мемориал "Павшим землякам в российско - украинской войне". ФОТО
В поселке Веселиново Николаевской области открыли Мемориальный комплекс "Павшим землякам в российско - украинской войне, которая началась в 2014 году".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
Мемориальный комплекс построен на территории храма Першоапостольних Петра и Павла Православной церкви Украины.
Во время открытия Мемориального комплекса, присутствующие вспомнили поименно каждого павшего героя и почтили их минутой молчания.
Мемориал построен на средства местного бюджета Веселиновского района и за средства неравнодушных граждан, меценатов, аграриев и членов Общественной организации "Веселиновский союз патриотических сил".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...