На Николаевщине открыли Мемориал "Павшим землякам в российско - украинской войне". ФОТО

В поселке Веселиново Николаевской области открыли Мемориальный комплекс "Павшим землякам в российско - украинской войне, которая началась в 2014 году".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Мемориальный комплекс построен на территории храма Першоапостольних Петра и Павла Православной церкви Украины.

Во время открытия Мемориального комплекса, присутствующие вспомнили поименно каждого павшего героя и почтили их минутой молчания.

Мемориал построен на средства местного бюджета Веселиновского района и за средства неравнодушных граждан, меценатов, аграриев и членов Общественной организации "Веселиновский союз патриотических сил".

.Обов'язково поставте там камери, бо ЗЕмалороси будуть вандалити.
а почему в поселке, а не в городе?
