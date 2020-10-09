По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова (обновлено). ДОКУМЕНТ
Офис генерального прокурора по решению Печерского райсуда начал уголовное производство против экс-председателя Верховной Рады Александра Турчинова. Заявитель - депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Об этом Кузьмин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, отказавшегося выполнять Минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе", - написал Кузьмин.
Опубликованные им документы свидетельствуют, что заявление о "преступлении" Турчинова было подано Кузьминым 5 августа 2020 года.
Также на Цензор.НЕТ: По представлению депутатов ОПЗЖ Печерский суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко
Замгенпрокурора времен Януковича обвиняет Турчинова в том, что тот якобы не подписал вовремя принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".
Ранее вместе с главой политсовета ОПЗЖ, кумом Путина Виктором Медведчуком Кузьмин подавал в Верховную Раду запрос о судьбе законопроекта №5082.
