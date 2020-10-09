РУС
По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова (обновлено). ДОКУМЕНТ

Офис генерального прокурора по решению Печерского райсуда начал уголовное производство против экс-председателя Верховной Рады Александра Турчинова. Заявитель - депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Об этом Кузьмин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, отказавшегося выполнять Минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе", - написал Кузьмин.

Опубликованные им документы свидетельствуют, что заявление о "преступлении" Турчинова было подано Кузьминым 5 августа 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: По представлению депутатов ОПЗЖ Печерский суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко

Замгенпрокурора времен Януковича обвиняет Турчинова в том, что тот якобы не подписал вовремя принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Ранее вместе с главой политсовета ОПЗЖ, кумом Путина Виктором Медведчуком Кузьмин подавал в Верховную Раду запрос о судьбе законопроекта №5082.

По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова (обновлено) 02

Кузьмин Ренат (582) Медведчук Виктор (1795) Турчинов Александр (3336) уголовное дело (2439)
+142
По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова - Цензор.НЕТ 3018
09.10.2020 18:41 Ответить
+130
По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова - Цензор.НЕТ 5289
09.10.2020 18:36 Ответить
+128
зебилота уже даже не шифруется
09.10.2020 18:35 Ответить
То тепер Турчинов винний, що кум медвечука захопив Крим ?
10.10.2020 14:03 Ответить
Маразм...в цій країні плодиться лише маразм....
Бо такий народ.
10.10.2020 14:04 Ответить
Мне одной кажется, что ураинцы вже занадто толераентi по отношению к "свободномыслящим" ? Демократия демократией, но отвечать кто будет. Сначала разбежались кто куда, а теперь стремятся тех, кто должен был заставить их ответить, "поставить в стойло". Ведь раньше им и в голову не приходило, что к ним может быть применим закон.
10.10.2020 14:12 Ответить
Пресс-секретарь президента Украины https://nv.ua/tags/julia_mendel.html Юлия Мендель в комментарии НВ подвела итоги визита украинского главы https://nv.ua/tags/vladimir-zelenskij.html Владимира Зеленского в Великобританию, который завершился 8 октября.
Руководитель пресс-службы президента назвала документы, подписанные в рамках встречи лидеров двух стран, «историческими».ЗЕлені виродки не хваляться, як надавали по сраці Вовці в ЄС , не хваляться тим, що його кремлівлівський начальник Єрмак заявив у Лондоні про задобрення уХйла ... Вони вихваляються тим , що максимум могло зробити НАТО від імені однієї з головних країн-учасниць, щоб затягти Вовку у співпрацю під час виборів, у той час як СлугиНелоха все більше поадють голос в підтримку опозажопі! ...
10.10.2020 15:02 Ответить
На вимогу Медведчука і Кузьміна прокуратура відкрила справу проти Турчинова (оновлено) - Цензор.НЕТ 1989
10.10.2020 15:04 Ответить
Вся власть, в том числе и депутаты - вонючее ворье. Просто они болеют за разные команды, а суть одна.
Тех, кто мог наступить им на яйца или убили, или лишили гражданства и выдворили из Украины.
10.10.2020 17:09 Ответить
Все понятно с этой властью. Вопрос что делать будем?
10.10.2020 17:59 Ответить
Гниди зовсім знахабніли, новий Майдан слід починати з перекриття кордонів та блокування аеродромів.
10.10.2020 18:54 Ответить
https://www.stopfake.org/ru/glavnaya-2/ - - - - - - .

.
ЭТО ПИПЕЦ !! .
. .
10.10.2020 19:20 Ответить
это писец полный...
10.10.2020 22:53 Ответить
За заявою відвертого зрадника й ворога України відкривають справу .... не зрадника спджають до в'язниці ні.... це якийсь сюр... бракує слів.
11.10.2020 01:03 Ответить
Не за заявою, а по решению "пещерного" суда.
Суді никто реформировать не собирается и не собирался, к сожалению...
11.10.2020 08:50 Ответить
Это зеленый БАНТУСТАН а не страна. Ничего хорошего там не будет а жизнь одна.
11.10.2020 03:43 Ответить
Это зеленая страна под названием ДНО !
11.10.2020 08:04 Ответить
