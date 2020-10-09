РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6109 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
572 6

Наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия возле Шумов, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия возле Шумов, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 9 октября, в зоне проведения ООС зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В районе населенного пункта Шумы, противник нарушил режим прекращения огня, осуществив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди наших военнослужащих нет. Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные действия противника не открывали", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары вблизи Болотенного и Майорска. В районе населенных пунктов Новоалександровка и Катериновка ячейки возгорания уже локализованы.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 8 октября, в полосах ответственности украинских бригад российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
Так, вблизи населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС ликвидированы пожары возле Попасной и Катериновки и локализованы очаги возгорания в районах вблизи Болотенного и Катериновки.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 72 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 531 транспортное средство и 4 512 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 671 человек, в обратном направлении - 860 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" не функционировали.

Автор: 

обстрел (29700) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як же перемир'я, яке ставить собі у заслугу "президент"? Єдине, чим він пишається....
показать весь комментарий
09.10.2020 19:01 Ответить
Неприцельная стрельба,это когда не попали?Это сепары так "шутят"?А когда попадают "шутка"не получилась?Эту гнилую отмазку вы сами придумали или лаптеногие подсказали?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:03 Ответить
Так буде до виборів, а потім почнуться справжні обстріли.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:06 Ответить
На всьому неосяжному просторі
ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкой.

На них ординці і сепари будуть ЗЕбілу повертати землю.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:28 Ответить
У зебобикоа перемирие это когда наши не стреляют. Остальное фигня. Не зря премию придумали за сохранение жизни оккупантам.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:25 Ответить
То инспекция пошаливает
показать весь комментарий
10.10.2020 01:12 Ответить
 
 