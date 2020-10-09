Наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия возле Шумов, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 9 октября, в зоне проведения ООС зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В районе населенного пункта Шумы, противник нарушил режим прекращения огня, осуществив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди наших военнослужащих нет. Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные действия противника не открывали", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары вблизи Болотенного и Майорска. В районе населенных пунктов Новоалександровка и Катериновка ячейки возгорания уже локализованы.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 8 октября, в полосах ответственности украинских бригад российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Так, вблизи населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС ликвидированы пожары возле Попасной и Катериновки и локализованы очаги возгорания в районах вблизи Болотенного и Катериновки.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 72 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 531 транспортное средство и 4 512 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 671 человек, в обратном направлении - 860 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" не функционировали.