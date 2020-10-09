Сумы и Канев отнесены к красной зоне распространения коронавируса, Киев - перешел в оранжевую, - Немчинов

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил: "С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Город Киев перешел в оранжевую зону!

К красной зоне будут отнесены:

- город Канев Черкасской области;

- город Сумы Сумской области.

в оранжевую зону попали:

- город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

- города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Турийский районы Волынской области;

- город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

- города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

- города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, станочного-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

- город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

- город Николаев и Николаевский район Николаевской области;

- города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Полтава и Миргород Полтавской области;

- города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

- города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чорткив, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Манькивский, Монастирищенский, Смилянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- в города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области;

- город Киев".