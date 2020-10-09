Сумы и Канев отнесены к красной зоне распространения коронавируса, Киев - перешел в оранжевую, - Немчинов
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Он отметил: "С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Город Киев перешел в оранжевую зону!
К красной зоне будут отнесены:
- город Канев Черкасской области;
- город Сумы Сумской области.
в оранжевую зону попали:
- город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;
- города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Турийский районы Волынской области;
- город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;
- города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, станочного-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;
- город Николаев и Николаевский район Николаевской области;
- города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Полтава и Миргород Полтавской области;
- города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чорткив, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Манькивский, Монастирищенский, Смилянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- в города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области;
- город Киев".
Почему не пишут сколько Кернес в Шаритэ тратил! Там уверен сумма не менее только в евро в день.
Думайте.
І всім їм добре знаю ціну, там питання не в тому хто з них кращий, а хто з них гірший!
Грабують державне майно і державні ресурси! в 1991 році в Україні було 25 млн робочих місць, сьогодні ледве-ледве 11 млн, майже на третину зменшилась кількість населення, мільйони гарують на зарубіжних плантаціях і підмивають іноземні дупи, знищені цілі сектори економіки, Україна з ядерної, авіаційної, ракетної, машинобудівної держави практично перетворилась на агроблядську, бананову республіку. Беззаперечні успіхи елітного бидла !!!
P.S. мене блювать тягло від дебільного "Кварталу", ще задовго до Президентських виборів, а Голобридька, я взагалі жодної серії не дивився, як і Сватів !
Тільки для того щоб розпочати стабільне зростання знадобиться не менше двадцяти років і то лише за умови переходу від "приватизаційної економіки" до жорсткої прагматичної економіки орієнтованої на очевидний практичний результат, тобто держава перейде від "маніловщини" що, "добре було б почати будувати літаки" (чи щось інше) до чіткого і зрозумілого плану з термінами і реальною відповідальністю конкретних посадових осіб за їх недотримання.
Найбільшою проблемою Україні на сьогодні, є відсутність відсіву посадового непотребу, як в політиці, так в економіці. Потрібні застережні заходи аби посадові (політичні) особи які проявили свою некомпетентність не могли з іншою політичною силою знову займати посади.
Інакше кажучи сформувати систему відбору кращих, дійсно здібних людей.
В мене є з цього приводу міркування як це можна зробити, але сьогодні з прагматичними пропозиціями йти нікуди, це нікому не потрібне, особливо якщо це зачіпає шкурну вигоду "еліти"!
Україна, взагалі є однією з трьох країн світу, ВВП якої в 2020р менший, за ВВП 1991р...
Які в мене можуть бути завищені вимоги !? Нижче я писав що тільки для того аби розпочати стабільне економічне зростання, потрібно не менше 20 (!) років.
А я лише уточнив якою....
Сумы ? Як шо... то ображайтесь тильки на себе.