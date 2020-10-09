Для лечения пациентов с коронавирусом будет задействован коечный фонд Академии медицинских наук, - Степанов

РУС
Министерство здравоохранения намерено привлечь к лечению пациентов с COVID-19 коечный фонд в ведомственных больницах и медучреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМНУ).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по результатам заседания правительства.

"Загруженность коек на утро пятницы менее 20 тыс. Мы продолжаем наращивать количество коек под лечение COVID-19. Общее количество коек, которые мы можем ввести, составляет около 50 тыс. Мы планируем привлечь коечный фонд в ведомственных больницах и больницах Академии медицинских наук",- сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав начал подготовку временных госпиталей для инфицированных коронавирусом, - Степанов

Автор: 

время (168) карантин (16729) часы (154) перевод (82) Степанов Максим (2062) Стефанчук Руслан (682) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+4
Та ну ладно!
В Одессе, за умеренную плату, сертификат на медицинский кислород можно получить, даже если производишь аммиак!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:24 Ответить
+3
Понятие "ведомственные", это пережиток совка.
Ведомственные санатории, больницы, должны исчезнуть в принципе.
Единственная организация, которая может иметь собственные больницы, это министерство обороны.
И все.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:23 Ответить
+2
ни хрена себе
показать весь комментарий
09.10.2020 19:17 Ответить
Нешановний пане степанов, а вам не здається, що Академія сама нещодавно пропонувала цю послугу? І ваша новина не є вашою заслугою!
Чому запропонувала, це окреме питання (гроші у корвід-фонді ще залишилися).
показать весь комментарий
09.10.2020 19:20 Ответить
Кислородный завод в Одессе не может получить сертификат на медицинский кислород - Радуцкий. 09.10.2020
показать весь комментарий
09.10.2020 19:21 Ответить
А авакян? меддовідки для водіїв там, інші схематозні побори?))
показать весь комментарий
09.10.2020 19:35 Ответить
Мізки краще задійте та перестаньте красти.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:35 Ответить
Я так понимаю другие болезни кроме ковида Минздрав лечить не будет! Будем помирать от банального апендицида! Наголосували ЗЕбилы!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:54 Ответить
Ну да Кадырову ведь дали академика!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:59 Ответить
За пол года эти мастера по борьбе с ковид не смогли подготовить персонал и помещения для эпидемии! Это так просто!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:58 Ответить
А Феофания?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:07 Ответить
Феофания для тех кого надо сажать на пожитуху с конфискатом ,так как смертная казнь запрещена , но это дело будущего и должно настать как можно скорее
показать весь комментарий
09.10.2020 21:05 Ответить
 
 