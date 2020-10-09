Для лечения пациентов с коронавирусом будет задействован коечный фонд Академии медицинских наук, - Степанов

Министерство здравоохранения намерено привлечь к лечению пациентов с COVID-19 коечный фонд в ведомственных больницах и медучреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМНУ).

об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по результатам заседания правительства.

"Загруженность коек на утро пятницы менее 20 тыс. Мы продолжаем наращивать количество коек под лечение COVID-19. Общее количество коек, которые мы можем ввести, составляет около 50 тыс. Мы планируем привлечь коечный фонд в ведомственных больницах и больницах Академии медицинских наук",- сказал он.

