Для лечения пациентов с коронавирусом будет задействован коечный фонд Академии медицинских наук, - Степанов
Министерство здравоохранения намерено привлечь к лечению пациентов с COVID-19 коечный фонд в ведомственных больницах и медучреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМНУ).
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по результатам заседания правительства.
"Загруженность коек на утро пятницы менее 20 тыс. Мы продолжаем наращивать количество коек под лечение COVID-19. Общее количество коек, которые мы можем ввести, составляет около 50 тыс. Мы планируем привлечь коечный фонд в ведомственных больницах и больницах Академии медицинских наук",- сказал он.
Чому запропонувала, це окреме питання (гроші у корвід-фонді ще залишилися).
В Одессе, за умеренную плату, сертификат на медицинский кислород можно получить, даже если производишь аммиак!
Ведомственные санатории, больницы, должны исчезнуть в принципе.
Единственная организация, которая может иметь собственные больницы, это министерство обороны.
И все.