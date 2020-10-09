Ионова после заседания Кабмина: Людям нужны лекарства от коронавируса, а не асфальтированная дорога на кладбище

Правительство не имеет стратегического видения, как бороться с эпидемией коронавируса, которая с каждым днем ​​набирает обороты.

Об этом заявила после заседания Кабмина народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Нардеп отметила, что власть плывет по течению, констатируя цифры роста заболеваемости, но не предлагая стратегических решений.

"На самом деле мы видим цифры, а плана мероприятий, кризисного менеджмента мы не видим. Есть проект решения по перераспределению бюджета? Какие меры они будут принимать для того, чтобы эту ситуацию исправить? ", - озвучила Ионова главный вопрос к чиновникам.

"Первое - это медики. Вы знаете, какое количество медиков больны и насколько мало медиков получили компенсации. Например родственники тех, кто погиб. Так же и обещанные доплаты 300%. Какая была выплачена сумма - неизвестно ", - говорит Ионова.

"Второй вопрос - это сами больные. Степанов вчера заявил, что на одного пациента выделяются 45 000 гривен. А сегодня руководитель Национальной службы здоровья назвал сумму вдвое меньшую. А в реальности мне постоянно пишут с Луганщины, с Западной Украины о том, что они лекарства вынуждены покупать сами. Это больные люди, которые не могут позволить себе расходы в 30 000 гривен на лекарства", - отмечает Ионова.

"И третий вопрос - Кабинет Министров должен изменить подзаконные акты, чтобы семьи умерших медиков получили деньги, чтобы местные власти не искала поводы, как отказать в выплатах компенсаций. Эти подзаконные акты должны стоять на защите медиков", - убеждена депутат.

Правительство немедленно должно решить вопрос массового тестирования, подчеркивает Ионова. "Почему сейчас люди должны даже не по несколько дней, в регионах ждут неделями эти результаты тестов? А что касается количества тестов, то хвастались цифрой в несколько миллионов, так давайте не забывать, что большая часть из них не куплены из государственного бюджета. Не мне вам рассказывать, какие суммы, и люди вынуждены делать тесты. От 600 до 2500 гривен. Важно, чтобы эти тесты были бесплатные, чтобы закупали и обустраивали лаборатории, чтобы была большая возможность для тестирования", - отмечает депутат.

Ионова также обратила внимание на критическую ситуацию с кислородом. "Мы сегодня слышали некоторые решения по кислороду, которые были введены. Но реальность такова - в Одесской области критически не хватает кислорода. Я знаю - по Луганщине так же не хватает", - говорит Ионова.

Она отметила, что представители власти не говорят правду о реальной ситуации с коронавирусом, и это крайне опасно. "Такое впечатление, что плохие новости не хотят приносить Зеленскому. А на самом деле ситуация угрожающая ", - предостерегает Ионова.

"Тем более выборы. Как будут защищены избиратели? Есть ли план действий? Как будут защищены члены комиссий ТИК, УИК? Хотелось бы услышать ответы на эти вопросы. Было рассказано, что все хорошо, они работают, ликвидируют ", - говорит Ионова.

Она также жестко раскритиковала переназначение миллиардов из Коронавирусная фонда на строительство дорог.

"Мне вчера один наш бывший коллега по парламенту написал, что его друг по палате, который болел, сказал - "я не хочу, чтобы меня везли на кладбище по асфальтированной дороге, хочу, чтобы мне дали лекарство, а я не брал их в кредит", - рассказала представитель" Европейской Солидарности

