РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9271 посетитель онлайн
Новости
21 879 159

Турчинов прокомментировал открытое ОГПУ дело: Амнистия для террористов и убийц украинских граждан - недопустима

Турчинов прокомментировал открытое ОГПУ дело: Амнистия для террористов и убийц украинских граждан - недопустима

Место террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - за решеткой или на кладбище, считает руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом он прокомментировал в Фейсбуке информацию об открытии против него по требованию главы ОПЗЖ В. Медведчука уголовного производства из-за неподписания Закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

"Не удивился, что Офис Генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой "пятой колонны" Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова. ДОКУМЕНТ

"Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - она ​​недопустима. Их место - за решеткой или на кладбище. Такова была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас", - подчеркнул Турчинов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 октября депутат ОПЗЖ, бывший замгенерального прокурора времен Януковича Ренат Кузьмин сообщил, что прокуратура открыла по его требованию уголовное дело против Александр Турчинова.

Турчинов прокомментировал открытое ОГПУ дело: Амнистия для террористов и убийц украинских граждан - недопустима 01

Автор: 

Кузьмин Ренат (582) Медведчук Виктор (1795) Турчинов Александр (3336) уголовное дело (2439) Донбасс (26966)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+96
Место Мертвечука там же, вместе с террористами - за решеткой или на кладбище.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:40 Ответить
+72
Ти прав Пастор! Але твоя помилка у тому що ви не задавили ціх гнид у 2014 ..всю цю прокацапську шелупень
показать весь комментарий
09.10.2020 19:43 Ответить
+57
На фонарном столбе его место.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тисячоліттями нас хтось намагається вбити, та ми досі живі. Чи не диво?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:19 Ответить
Какого хрена медведчук делает в Украине, его место у кума в россии. Гоните эту сволочь в рассею.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:11 Ответить
На атас поставили? шорох наводить?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:17 Ответить
На атас поставили шорох наводить...
показать весь комментарий
09.10.2020 22:55 Ответить
Турчинов: Амністія для терористів і вбивць цивільних осіб - неприпустима - Цензор.НЕТ 7833
показать весь комментарий
09.10.2020 20:18 Ответить
Ліл, я ледве маринованим снігурем не вдавився від реготу, коли вперше дивився той епічний випуск "Вата-шоу" Андрія Полтави... як же ж той кацапчик з дярєвні ламав собі рузьгоєзичну щелепу об "паляницю" 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.10.2020 20:26 Ответить
це однозначно 5!
показать весь комментарий
09.10.2020 23:03 Ответить
)))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:22 Ответить
Возбудили криминальное преследование за то, чтобы не наказывать террористов, убийц и оккупантов. То есть, прокуратура и заявники сами совершили преступление против человечности, являясь пособниками убийц без срока давности. В Гаагу отправлять все кодло, а нет, то суд Линча. То против Пороха за Томос и Голодомор, то против одесского активиста за самооборону возбуждают. Латинская Америка бы уже не выдержала, а Украина пока терпит.
Интуиция подсказывает, что при очередной блокировке системы ПВО или посадке волонтера или ветерана, доиграются и улетят в рашку далеко не все.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:31 Ответить
Турчинов: Амністія для терористів і вбивць цивільних осіб - неприпустима - Цензор.НЕТ 3456
показать весь комментарий
09.10.2020 20:32 Ответить
https://ukrvision.com.ua/author/grisha88/ Турчинов: Амністія для терористів і вбивць цивільних осіб - неприпустима - Цензор.НЕТ 6440 Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обвинение россиян «во всех несчастьях» Украины мешает достижению мира на Донбассе.

https://mixadvert.com/

https://m.mixadvert.com/go/?h=bf2466c07bbf66aca04d0233657cbd77&t=80315&b=6159&l=MTYwMjI2NTIyNw==&r=aHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29t Турчинов: Амністія для терористів і вбивць цивільних осіб - неприпустима - Цензор.НЕТ 6440

Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг, 8 октября, передают «https://novosti.dn.ua/news/305542-ehto-ne-ochen-pomogaet-u-zelenskogo-rasskazaly-pochemu-ne-obvynyayut-rossyyan-vo-vsekh-neschastyakh# Новости Донбасса «.

«Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой», - заявил Ермак.
По его словам, нужно снижать градус напряжения и использовать любые площадки для переговоров.
«Нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение.
Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей», - добавил Ермак.

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://ukrvision.com.ua/ermak-zastupilsya-za-rossiyan-i-zayavil-chto-ukraincy-meshayut-dostich-mira-na-donbasse/
показать весь комментарий
09.10.2020 20:43 Ответить
У зелебени и зажопников дэдлайн - 3-е ноября. Стараются нагадить по максимуму. Это ж надо?! На Пастора замахнулись, уроды!) Ну-ну...)
показать весь комментарий
09.10.2020 20:54 Ответить
Турчинов Крым не сдавал, Крым захватила Россия.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:17 Ответить
Турчинов молоток, всё правильно сказал.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:16 Ответить
Х вам в ж (радуцкий), а не Пастор, зелезажопы убогие!)
показать весь комментарий
09.10.2020 21:21 Ответить
😘😂👍
показать весь комментарий
09.10.2020 23:59 Ответить
Добрий ти чоловік. Тобі ж казали що ВСУ тре розігнати((( ееех...
показать весь комментарий
09.10.2020 21:32 Ответить
Не знаю, откуда пошёл такой месседж про "сурового" и "злого" Турчинова? Наверное из рос. пропаганды, которой просто выгодно было из "майд власти" лепить злых "карателей", для оправдания своих паскудный действий. Но почему Турчинов подыгрывает этой рос.пропаганде? Ведь его поступки, наоборот, характеризуют его, как человека робкого и неготовым к решительным действиям.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:04 Ответить
"Фаршрутку" почитай
показать весь комментарий
09.10.2020 23:34 Ответить
Турчинов був тимчасово виконуючим обов'зки Президента та головою Верховноі Ради в найстрашніші часи незалежності Украіни. Сам цей факт доказує те, що в нього залізна воля та витримка. Потім відійшов від влади, а не чіплявся. Це ще один великий плюс та повага.
Кривавий Пастор - то звичайно ж прикол. Але! Нам так було приємно та зручно. Сильно хотілось бачити саме таку безкомпромісну до ворога людину на чолі держави. Кацапська пропаганда тут ні до чого, це ми його так прозвали.
Кацапська пропаганда - це пан Сеня Кролик, чеченський моджахед
показать весь комментарий
10.10.2020 12:13 Ответить
ПАСТОР!? робкий и не решительный!!?? да будь он таковым!! уже как минимум шесть лет Украины не то что на карте!!а даже в памяти украинцев её бы не было!!(кацапы бы всё затёрли!!)если сам себя уважаеш то больше такое не пиши.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:48 Ответить
Турчинов прокоментував відкриту за заявою Кузьміна справу: Амністія для терористів і вбивць цивільних осіб - неприпустима - Цензор.НЕТ 5600
показать весь комментарий
09.10.2020 22:30 Ответить
Пастору-респект! а бело-синие гниды реально испытывают терпение патриотов...похоже суд
ьба пшонки и яныка их ничему не научила...столб-значит-столб...
показать весь комментарий
09.10.2020 23:31 Ответить
А что там с судьбой пшонки или яныка ,они вроде неплохо устроились на раше , отлично себя чувствуют
показать весь комментарий
10.10.2020 08:04 Ответить
Пр воскресла при зе, вся мразота вернулась обратно
показать весь комментарий
09.10.2020 23:54 Ответить
Пане Турчинов , свідомі Украінці з Вами і до кінця !!
показать весь комментарий
10.10.2020 00:00 Ответить
Пастор! Повертайтесь! Немає сечі терпіти ці наркоманські борошна.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:03 Ответить
мочь и муки - ента чта , новый коЗап брэнд?
показать весь комментарий
10.10.2020 05:51 Ответить
Це такий тренд, започаткований Вельт Шмерцем.

"Наші лікарі не можуть навіть взяти паркан сечі чи тин крові, їх рівень- махати статевою ганчіркою щоб аж мова випав"
показать весь комментарий
10.10.2020 09:28 Ответить
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1994418964020082 Ось тут читаємо (RIP Дмитро Тимчук), і там ще посилання на першоджерело - ЖЖ Ібігдана.
Там про розроблений мною метод виявлення псевдоукраїнців з гугл транслейтом. Також можна використовувати стилізацію під машинний переклад для стьобу/сарказму (як у коменті Іринки вище).
А почалося усе в 2014, коли кацапські тролі імітували українців за допомогою машинних перекладачів - але щось ішло не так "Підлога країни", "світ на Донбасі", "Насіння Семенченко" - найперші ляпи кіберштірліців.

Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима - Цензор.НЕТ 1558
показать весь комментарий
10.10.2020 17:08 Ответить
Шановний Олександре Валентиновичу.
Я розумію, що для публіки Ви мусили висловитися коректно
=Место террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - за решеткой или на кладбище=

А насправді впевнена, що вважаєте, як кожна нормальна людина-українець: які ґрати чи цвинтар ? Зарити в землю, щоб і знаку не було ... і хай бадиллям поросте !
показать весь комментарий
10.10.2020 00:34 Ответить
Олександре Валентиновичу, хочу підтримати Вас, шкодую, що Ви трохи відійшли від справ, щиро вірю в Вас, і здається мені, щоб ви були гарним президентом України, хоча ви самі того не бажаєте, але... Думаю всі розуміють ці крапки. Вдачі Вам та Вашим справам! Слава Україні!
показать весь комментарий
10.10.2020 01:12 Ответить
Пастор треба отпуститивипусти їм грехи кишки та кров
показать весь комментарий
10.10.2020 09:41 Ответить
Завидует Пастор!
Вот против Пети открыли уже 42 дела!
показать весь комментарий
10.10.2020 09:45 Ответить
как можно держать у нас в стране ,таких как медведчук, бойко ,бондаренко кузьмин, портнов, рабинович,суки кацапские неужели снова ,их приведут к власти , они же уже били, вместе с лукаш , януковичем,как кричит рабинович ,,люди ,опомнитесь,,,,,
показать весь комментарий
10.10.2020 10:02 Ответить
Дебилы выбирают дебилов, умные - умных. Печально, но факт!
показать весь комментарий
10.10.2020 10:46 Ответить
Согласен с Турчиновым. Встречался я тут с донецкими - быдло и наглота. А на продуктовом рынке все сало сметали с прилавков в мешки и увозили. Так и не понял, зачем им столько сала, торговать им, что ли?
показать весь комментарий
10.10.2020 10:25 Ответить
Їcти хочеться!
показать весь комментарий
10.10.2020 12:53 Ответить
Вся проблема с повернутых- кремлем мозгах у донецких люмпенов! Проблема пограничных (диффузных) зон есть во всем мире. И межэтнические конфликты возникают, как правило, на гранитцах этих территорий. Но в таком гипертрофированном виде?! Это заслуга скотской московской дебилизации людей, зомбирования и наускивания против украинцев (как они принебрежительно говорят "Киева"). Эти люди жертвы кремля, которы продолжает ныть "ихтамнет", а мир делает вид, что и вправду их там нет"... Мы это уже проходили во время ГОлодомора. С тех пор никто не поумнел. Никто!
показать весь комментарий
10.10.2020 10:43 Ответить
Так кому же умнеть? После Голодомора завезли сюда миллионы лишнехромосомных.
показать весь комментарий
10.10.2020 15:24 Ответить
Турчинов прокоментував відкриту за заявою Кузьміна справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима - Цензор.НЕТ 9276
показать весь комментарий
10.10.2020 10:59 Ответить
Трчинов Кузьмину: "А будешь ещё гавкать, как дам по башке кадилом больно. В конце-концов диакон я или где? Хотя и баптистский, но кадило у меня будь здоров - в раз башка треснет - забудешь, шо ты сепаратист."
показать весь комментарий
10.10.2020 11:54 Ответить
Валентинович, ми з тобою! Вас ніхто не посадить, ви памятник!
показать весь комментарий
10.10.2020 12:38 Ответить
Якщо взяти для прикладу історію . то мабуть в якйсь мірі аналогічно вчинив і Ленін .. коли був вимушений заключити Брестський мир ..бо .інакше втратили би ВСЕ .А так в перспективі більшовики все потвм і відіграли ..Це було єдине і виважене компромісне рішеня ..хоча і викликало конфлік із своїми союзниками по перевороту .
показать весь комментарий
10.10.2020 12:40 Ответить
Так тримати,Пасторе Криіавий. А на кузьміних з медведчуками сотоваріщі, сидячих гуртом на палях МИ ще матимемо чудову нагоду полюбуватися.
Здоров'я Вам сил і натхнення.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:52 Ответить
Поражаю Тучинова. це один з не багатьох порядних людей. смерть метверчукампортновим бойкам и все антиукрвинской мрази
показать весь комментарий
10.10.2020 14:00 Ответить
а перевод можна??
показать весь комментарий
10.10.2020 21:54 Ответить
Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима - Цензор.НЕТ 7317
показать весь комментарий
10.10.2020 20:14 Ответить
твари , жопой чуствуют конкурентов, задавит пасто их на выборах вот и затевают разное дерьмо
показать весь комментарий
10.10.2020 21:09 Ответить
Вона и для зрадникив,яким ти э, недопустима...Так що мисце тоби,абсолютно вирно -- за гратами....
показать весь комментарий
10.10.2020 21:53 Ответить
Мертвечук не успокоится пока его не отправят на покой. Чувака в 2014 не добили за все его "заслуги", теперь вообще берега попутал.
показать весь комментарий
10.10.2020 23:34 Ответить
Это всё потому, что Медведчука и Ко. нужно было из бачка не выпускать, а утопить так.
показать весь комментарий
12.10.2020 14:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 