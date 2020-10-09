Турчинов прокомментировал открытое ОГПУ дело: Амнистия для террористов и убийц украинских граждан - недопустима
Место террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - за решеткой или на кладбище, считает руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом он прокомментировал в Фейсбуке информацию об открытии против него по требованию главы ОПЗЖ В. Медведчука уголовного производства из-за неподписания Закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".
"Не удивился, что Офис Генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой "пятой колонны" Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова. ДОКУМЕНТ
"Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - она недопустима. Их место - за решеткой или на кладбище. Такова была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас", - подчеркнул Турчинов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 октября депутат ОПЗЖ, бывший замгенерального прокурора времен Януковича Ренат Кузьмин сообщил, что прокуратура открыла по его требованию уголовное дело против Александр Турчинова.
Интуиция подсказывает, что при очередной блокировке системы ПВО или посадке волонтера или ветерана, доиграются и улетят в рашку далеко не все.
Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг, 8 октября, передают «https://novosti.dn.ua/news/305542-ehto-ne-ochen-pomogaet-u-zelenskogo-rasskazaly-pochemu-ne-obvynyayut-rossyyan-vo-vsekh-neschastyakh# Новости Донбасса «.
«Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой», - заявил Ермак.
По его словам, нужно снижать градус напряжения и использовать любые площадки для переговоров.
«Нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение.
Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей», - добавил Ермак.
Кривавий Пастор - то звичайно ж прикол. Але! Нам так було приємно та зручно. Сильно хотілось бачити саме таку безкомпромісну до ворога людину на чолі держави. Кацапська пропаганда тут ні до чого, це ми його так прозвали.
Кацапська пропаганда - це пан Сеня Кролик, чеченський моджахед
ьба пшонки и яныка их ничему не научила...столб-значит-столб...
"Наші лікарі не можуть навіть взяти паркан сечі чи тин крові, їх рівень- махати статевою ганчіркою щоб аж мова випав"
Там про розроблений мною метод виявлення псевдоукраїнців з гугл транслейтом. Також можна використовувати стилізацію під машинний переклад для стьобу/сарказму (як у коменті Іринки вище).
А почалося усе в 2014, коли кацапські тролі імітували українців за допомогою машинних перекладачів - але щось ішло не так "Підлога країни", "світ на Донбасі", "Насіння Семенченко" - найперші ляпи кіберштірліців.
Я розумію, що для публіки Ви мусили висловитися коректно
А насправді впевнена, що вважаєте, як кожна нормальна людина-українець: які ґрати чи цвинтар ? Зарити в землю, щоб і знаку не було ... і хай бадиллям поросте !
отпуститивипусти їм грехикишки та кров
Вот против Пети открыли уже 42 дела!
Здоров'я Вам сил і натхнення.