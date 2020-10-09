Турчинов прокомментировал открытое ОГПУ дело: Амнистия для террористов и убийц украинских граждан - недопустима

Место террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - за решеткой или на кладбище, считает руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом он прокомментировал в Фейсбуке информацию об открытии против него по требованию главы ОПЗЖ В. Медведчука уголовного производства из-за неподписания Закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

"Не удивился, что Офис Генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой "пятой колонны" Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу", - сказал он.

"Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - она ​​недопустима. Их место - за решеткой или на кладбище. Такова была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас", - подчеркнул Турчинов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 октября депутат ОПЗЖ, бывший замгенерального прокурора времен Януковича Ренат Кузьмин сообщил, что прокуратура открыла по его требованию уголовное дело против Александр Турчинова.