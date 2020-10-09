РУС
Чтобы проголосовать при помощи выездных бригад больные COVID-19 должны будут подать специальное заявление и справку от врача, - член ЦИК Постивый

Поскольку избирательный кодекс не учитывает условия пандемии, отдельных членов комиссии, которые будут считать голоса избирателей, болеющих COVID-19 - не будет. Чтобы проголосовать при помощи выездных бригад больные COVID-19 должны будут подать специальное заявление и справку от врача.

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Подсчет голосов будут делать члены комиссии. Голосование по месту нахождения осуществляют минимум три определенных члена, после чего они приносят соответствующий ящик на участок, и подсчет будет осуществляться уже после 20 часов в общем порядке. В контексте самой процедуры подсчета, есть рекомендации для всех членов комиссии. Если они будут придерживаться определенных способов защиты - ношение маски, перчаток, защитных экранов, то в таком случае работа с документами и пребывание на расстоянии не менее одного метра, возможность заражения сводит к нулю", - отметил Постивый.

В ЦИК также добавили, что закупка средств защиты для членов избирательных участков должна осуществляться за счет местных бюджетов, а не из "ковидного" фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование на самоизоляции - самая большая проблема предстоящих местных выборов, - член ЦИК Гевко

Избиратели, больные COVID-19 или имеющие подозрение на болезнь, смогут проголосовать на местных выборах по месту пребывания с помощью выездных бригад. Для этого надо обратиться в участковую комиссию не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​голосования со специальным заявлением и справкой от семейного врача. Передать такое обращение в участковую комиссию можно через другое лицо - рекомендуют в ЦИК.

"Семейные врачи должны об этом знать и по требованию пациентов, которые у них на контроле и на самоизоляции, должны выдавать соответствующие справки", - отметил Постивый.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пациенты с COVID-19 или подозрением на коронавирус смогут проголосовать на местных выборах, - Степанов

Напоминаем, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

голосование (1399) местные выборы (2753) ЦИК (3646) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+3
Подать заявление можно будет лично в любом месте скопления людей
показать весь комментарий
09.10.2020 20:00 Ответить
+3
Для этого надо обратиться в участковую комиссию не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​голосования со специальным заявлением и справкой от семейного врача. Передать такое обращение в участковую комиссию можно через другое лицо - рекомендуют в ЦИК.

но лучше лично )))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:02 Ответить
+2
Вот хорошо работать в пожарной части : зарплата приличная, коллектив дружный, условия комфортные, льготы, удобный график .....

но как пожар, так хоть увольняйся !
показать весь комментарий
09.10.2020 20:27 Ответить
Подать заявление можно будет лично в любом месте скопления людей
показать весь комментарий
09.10.2020 20:00 Ответить
Для этого надо обратиться в участковую комиссию не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​голосования со специальным заявлением и справкой от семейного врача. Передать такое обращение в участковую комиссию можно через другое лицо - рекомендуют в ЦИК.

но лучше лично )))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:02 Ответить
С выборами мы в прошлом году попрощались.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:11 Ответить
разні случаї бувають )))
показать весь комментарий
09.10.2020 22:23 Ответить
Считай, шо обнадежил немного.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:25 Ответить
В день голосования у нас будет в раз десять больше "больных", ну чтобы простор для фальсификации был побольше ( не для "честных же выборов меняли состав ЦВК ...)

https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/4/7228108/index.amp
Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского
показать весь комментарий
09.10.2020 20:06 Ответить
Что вам мешает стать наблюдателем на выборах?) Ну чтобы не нести подобный бред)))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:09 Ответить
Я представляю как к ним поедут члены ДВК))) "Да никто не вышел, когда мы приехали", будет самой убедительной отмазкой)))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:07 Ответить
Что там с самим ЦИК? 34 сотрудника заболели или "заболели"?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:15 Ответить
Вот хорошо работать в пожарной части : зарплата приличная, коллектив дружный, условия комфортные, льготы, удобный график .....

но как пожар, так хоть увольняйся !
показать весь комментарий
09.10.2020 20:27 Ответить
а выездные бригады будут в костюмах химзащиты или в одноразовых???
и после посещения каждого дезинфицировать или менять на новый???
показать весь комментарий
09.10.2020 20:38 Ответить
Учись Лука как правильно, демократично и по-европейски фальсифицировать...
показать весь комментарий
09.10.2020 20:48 Ответить
Щоб проголосувати за допомогою виїзних бригад хворі на COVID-19 повинні будуть подати спеціальну заяву і довідку від лікаря, - член ЦВК Постівий - Цензор.НЕТ 8696
показать весь комментарий
09.10.2020 20:57 Ответить
 
 