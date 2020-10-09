Чтобы проголосовать при помощи выездных бригад больные COVID-19 должны будут подать специальное заявление и справку от врача, - член ЦИК Постивый

Поскольку избирательный кодекс не учитывает условия пандемии, отдельных членов комиссии, которые будут считать голоса избирателей, болеющих COVID-19 - не будет. Чтобы проголосовать при помощи выездных бригад больные COVID-19 должны будут подать специальное заявление и справку от врача.

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Подсчет голосов будут делать члены комиссии. Голосование по месту нахождения осуществляют минимум три определенных члена, после чего они приносят соответствующий ящик на участок, и подсчет будет осуществляться уже после 20 часов в общем порядке. В контексте самой процедуры подсчета, есть рекомендации для всех членов комиссии. Если они будут придерживаться определенных способов защиты - ношение маски, перчаток, защитных экранов, то в таком случае работа с документами и пребывание на расстоянии не менее одного метра, возможность заражения сводит к нулю", - отметил Постивый.

В ЦИК также добавили, что закупка средств защиты для членов избирательных участков должна осуществляться за счет местных бюджетов, а не из "ковидного" фонда.

Избиратели, больные COVID-19 или имеющие подозрение на болезнь, смогут проголосовать на местных выборах по месту пребывания с помощью выездных бригад. Для этого надо обратиться в участковую комиссию не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​голосования со специальным заявлением и справкой от семейного врача. Передать такое обращение в участковую комиссию можно через другое лицо - рекомендуют в ЦИК.

"Семейные врачи должны об этом знать и по требованию пациентов, которые у них на контроле и на самоизоляции, должны выдавать соответствующие справки", - отметил Постивый.

Напоминаем, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.