Венецианская комиссия дала в целом положительную оценку законопроекту о судебной реформе в Украине
В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.
Такое мнение комиссия утвердила и опубликовала 9 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Законопроект № 3711, который предусматривает" улучшение процедур по формированию и функционированию органов судебного управления ", является лишь частью шагов в правильном направлении", - заявила Венецианская комиссия.
Международные эксперты отметили насущную необходимость заполнить около 2 тысяч вакансий судей в Украине, что может быть осуществлено через переназначение состава Высшей квалификационной комиссии судей.
"Серьезной проблемой, с которой сейчас столкнулось украинское судопроизводство, есть огромное количество незаполненных вакансий судебных должностей. Это связано с бездействием Высшей квалификационной комиссии судей. Также нерешенным остается вопрос о балансе кадрового состава Верховного Суда", - считают в Венецианской комиссии.
Эксперты также рекомендуют как можно скорее урегулировать вопрос о добродетели и этики в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, что не учитывается в проект закона № 3711.
В комиссии отмечают, что новая Высшая квалификационная комиссия судей должна получить полную автономию в своей деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть не збираюся наздоганяти.
Тільки рахувати замахаєшся, не те що воювати.
Одне слово "Мафія"!!!