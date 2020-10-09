Венецианская комиссия дала в целом положительную оценку законопроекту о судебной реформе в Украине

В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Такое мнение комиссия утвердила и опубликовала 9 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Законопроект № 3711, который предусматривает" улучшение процедур по формированию и функционированию органов судебного управления ", является лишь частью шагов в правильном направлении", - заявила Венецианская комиссия.

Международные эксперты отметили насущную необходимость заполнить около 2 тысяч вакансий судей в Украине, что может быть осуществлено через переназначение состава Высшей квалификационной комиссии судей.

"Серьезной проблемой, с которой сейчас столкнулось украинское судопроизводство, есть огромное количество незаполненных вакансий судебных должностей. Это связано с бездействием Высшей квалификационной комиссии судей. Также нерешенным остается вопрос о балансе кадрового состава Верховного Суда", - считают в Венецианской комиссии.

Эксперты также рекомендуют как можно скорее урегулировать вопрос о добродетели и этики в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, что не учитывается в проект закона № 3711.

В комиссии отмечают, что новая Высшая квалификационная комиссия судей должна получить полную автономию в своей деятельности.

