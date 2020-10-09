РУС
Новости
Венецианская комиссия дала в целом положительную оценку законопроекту о судебной реформе в Украине

Венецианская комиссия дала в целом положительную оценку законопроекту о судебной реформе в Украине

В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Такое мнение комиссия утвердила и опубликовала 9 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Законопроект № 3711, который предусматривает" улучшение процедур по формированию и функционированию органов судебного управления ", является лишь частью шагов в правильном направлении", - заявила Венецианская комиссия.

Международные эксперты отметили насущную необходимость заполнить около 2 тысяч вакансий судей в Украине, что может быть осуществлено через переназначение состава Высшей квалификационной комиссии судей.

"Серьезной проблемой, с которой сейчас столкнулось украинское судопроизводство, есть огромное количество незаполненных вакансий судебных должностей. Это связано с бездействием Высшей квалификационной комиссии судей. Также нерешенным остается вопрос о балансе кадрового состава Верховного Суда", - считают в Венецианской комиссии.

Эксперты также рекомендуют как можно скорее урегулировать вопрос о добродетели и этики в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, что не учитывается в проект закона № 3711.

В комиссии отмечают, что новая Высшая квалификационная комиссия судей должна получить полную автономию в своей деятельности.

Венецианская комиссия в заключении к оценке проекта судебной реформы в Украине выразила единственное замечание: "В целом, проект замечательный и может быть воплощен в жизнь. Но ему недостает одного-единственного пункта: "Повесить на суку всех высших чиновников, которые исполняют в данный момент судебные обязанности в Украине". А в остальном проект просто замечательный. Но без первого пункта - бесполезный. Как укол в протез.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:12 Ответить
Ну вот откуда столько пессимизма?Если тебя похвалили то нужно держать путь в этом же верном направлении)Значит нас ценят и видят перемены к лучшему
показать весь комментарий
09.10.2020 20:15 Ответить
Какие перемены? Суды торгуют индульгенциями, менты ничего не делают, им хватает денег с наркоточек, прокуратура в одной фирме по торговле индульгенциями с судами. Какая реформа? НИ КАКОЙ РЕФОРМЫ НЕТ И НЕ БЫЛО!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:46 Ответить
мне насрать на мнение ВК не у них наши суки в мантиях а у нас , мое мнение каждой суке по столбу - вот это реформа !!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:19 Ответить
Это не реформа и никогда не помогало.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:27 Ответить
еще какая реформа , а давай мы в одном суде принимающем участие в такой реформе всех судей кроме одного повесим за взятки , как ты думаешь тот кто остался будет брать взятки или добровольно уволиться ?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:38 Ответить
Візьме до рук зброю або найме ЧВК. Коротше, спроба їх повісити закінчиться великою кров'ю.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:43 Ответить
Не меліть дурниць! У випадку будь чого ви 99% даже наздогнати не встигнете!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:44 Ответить
)))
Навіть не збираюся наздоганяти.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:58 Ответить
какая кровь сколько сук в мантиях примерно до 15 ооо , да мы плюнем и они утонут суки!!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:48 Ответить
Порахуй включно з холуями, водіями, сім'ями, родичами та співробітниками.
Тільки рахувати замахаєшся, не те що воювати.
Одне слово "Мафія"!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 21:00 Ответить
Знаю "типа", бывший глава суда. В 14 году получил 5 лет тюрьмы. Отсидел, вышел... и... и организовал преступную групировку по краже автомобилей... опять повязали. Светит 10лет
показать весь комментарий
09.10.2020 20:43 Ответить
за преступления в мантии, нужно давать не 5 лет, а 50! А они сами себе понаписывали законов, чтобы не за что не отвечать!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:52 Ответить
Все суды должны стать - судами присяжных! По другому они порядочными не станут!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:24 Ответить
Институт судей присяжных бесполезен и переоценен.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:28 Ответить
Это почему ты так думаешь? Во всем цивилизованном мире он работает!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:34 Ответить
Работает. Просто стоит дороже.)))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:41 Ответить
Кхе, не так как его пиарят. Суд присяжных это когда кучка рандомных личностей даже не имея юридического образования выносит приговоры. Причем зачастую эти приговоры основаны на личных эмоциях и симпатиях.
показать весь комментарий
11.10.2020 16:03 Ответить
Кто вам такое сказал?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:21 Ответить
Присяжный суд должен быть, для решения споров больше с эмоциональным оттенком, а остальные выборность на пять лет, там как народ решит.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:52 Ответить
Ничего подобного! Другое дело, что присяжных должно быть более десяти, и они обязательно должны прийти к единогласному решению.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:24 Ответить
Яка в біса автономія для представників АБСОЛЮТНО корумпованої гілки влади? Ці европейці про що взагалі белькочуть?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:40 Ответить
" В общем-то неплохо..." к\ф "Самая обаятельная и привлекательная"
показать весь комментарий
09.10.2020 20:40 Ответить
Эксперты также рекомендуют как можно скорее урегулировать вопрос о добродетели и этики в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, что не учитывается в проект закона № 3711.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:46 Ответить
Суды торгуют решениями на право и на лево, На 2 одинаковых преступления выносятся кардинально противоположные решения, бюрократия помогает судьям требовать взятки за свои решения, путем затягивания разбирательства и процесса. Реформа будет тогда - КОГДА СЯДЕТ 30% СУДЕЙ ИЛИ КОГДА ИХ ПОВЕСЯТ НА МАЙДАНЕ! А ВМЕСТЕ С НИМИ И МИНИСТРА ЮСТИЦИИ И ПРОКУРОРОВ!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:48 Ответить
Именно безнаказанность, которой торгуют судьи, влечет за собой весь бардак, который происходит в стране.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:50 Ответить
судебная реформа без крупнокалиберного пулемета - деньги на ветер
показать весь комментарий
09.10.2020 21:00 Ответить
"является лишь частью шагов в правильном направлении"https://censor.net/ru/n3224079
показать весь комментарий
09.10.2020 21:02 Ответить
Какая такая судебная реформа, эту комиссию просто развели, с судами в Украине полная жопа.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:14 Ответить
Реформа это бесконечный пи-шь , на благо тем кто должен видеть клетчатое небо
показать весь комментарий
09.10.2020 21:41 Ответить
Да сколько можно реформировать? Может, пора начать законы соблюдать?
показать весь комментарий
10.10.2020 13:46 Ответить
 
 