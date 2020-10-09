25 украинок с детьми просят помочь им вернуться домой из лагеря беженцев в Сирии

Не менее 25 гражданок Украины вместе со своими 35 детьми хотят вернуться на родину. Сейчас их силой удерживают в Сирии в лагерях для беженцев закрытого типа. Украинки провели там от полутора до 3,5 лет.

Об этом рассказали на пресс-конференции родственники удерживаемых в Сирии гражданок Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По словам участников пресс-конференции, их родные попали в Сирию через Турцию следом за своими мужьями, возлюбленными или родственниками.

"Моя племянница находится в лагере аль-Холл. Она поехала в Турцию в 2014 году - с мужем на работу. В 2015 году она вернулась, забрала детей, но потом связь пропала. В 2017 году ей сказали, что ее муж уехал и что она должна уехать за ним на территорию Сирии. Только заговорив о том, что они хотят уехать, их могли убить. Наш зять был убит за то, что высказался, что хочет вернуться ... она попала в лагерь вдов. Поскольку без мужа они там жить не могли, ей пришлось снова выйти замуж. Но его тоже убили ... Она с детьми неделями сидела в подвалах, они шли десятки километров с другими женщинами. Они искали путь, вернуться, бежать из этого ада ... 29 августа курдские военные подняли мою племянницу с детьми и увезли неизвестно куда. Потом оказалось, что ее перевели в лагерь Родж. Там люди находятся уже четвертый год", - рассказала Фатима Бойко.

Она отметила, что обращалась в Службу безопасности, но не получила ответа. Также, по ее словам, уполномоченный по правам ребенка обратился в Министерство иностранных дел.

В похожей ситуации оказались и родственницы других участников пресс-конференции.

Сестра Гульфире Юнусовой выехала из Крыма в Турцию в марте 2014 года с сыном, невесткой и внуками. Сыну вскоре предложили работу в Сирии, и семья перебралась туда.

"Сын очень быстро погиб, они остались только с невесткой и детьми. они очень хотели выйти, это было невозможно. в них условия ужасные. они могут готовить пищу, но и ее забирают. Медицины у них нет. Таблетки могут дать, если они могут прийти в амбулаторию за зоной. Туда забирают детей без матерей. Они боятся отдавать детей", - рассказала Юнусова.

Женщина добавила, что обращалась в Меджлис, писала президенту, омбудсмену. "Наших детей надо вытянуть, нельзя так относиться к людям. Завтра может быть поздно", - подчеркнула она.