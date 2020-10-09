25 украинок с детьми просят помочь им вернуться домой из лагеря беженцев в Сирии
Не менее 25 гражданок Украины вместе со своими 35 детьми хотят вернуться на родину. Сейчас их силой удерживают в Сирии в лагерях для беженцев закрытого типа. Украинки провели там от полутора до 3,5 лет.
Об этом рассказали на пресс-конференции родственники удерживаемых в Сирии гражданок Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
По словам участников пресс-конференции, их родные попали в Сирию через Турцию следом за своими мужьями, возлюбленными или родственниками.
"Моя племянница находится в лагере аль-Холл. Она поехала в Турцию в 2014 году - с мужем на работу. В 2015 году она вернулась, забрала детей, но потом связь пропала. В 2017 году ей сказали, что ее муж уехал и что она должна уехать за ним на территорию Сирии. Только заговорив о том, что они хотят уехать, их могли убить. Наш зять был убит за то, что высказался, что хочет вернуться ... она попала в лагерь вдов. Поскольку без мужа они там жить не могли, ей пришлось снова выйти замуж. Но его тоже убили ... Она с детьми неделями сидела в подвалах, они шли десятки километров с другими женщинами. Они искали путь, вернуться, бежать из этого ада ... 29 августа курдские военные подняли мою племянницу с детьми и увезли неизвестно куда. Потом оказалось, что ее перевели в лагерь Родж. Там люди находятся уже четвертый год", - рассказала Фатима Бойко.
Она отметила, что обращалась в Службу безопасности, но не получила ответа. Также, по ее словам, уполномоченный по правам ребенка обратился в Министерство иностранных дел.
В похожей ситуации оказались и родственницы других участников пресс-конференции.
Сестра Гульфире Юнусовой выехала из Крыма в Турцию в марте 2014 года с сыном, невесткой и внуками. Сыну вскоре предложили работу в Сирии, и семья перебралась туда.
"Сын очень быстро погиб, они остались только с невесткой и детьми. они очень хотели выйти, это было невозможно. в них условия ужасные. они могут готовить пищу, но и ее забирают. Медицины у них нет. Таблетки могут дать, если они могут прийти в амбулаторию за зоной. Туда забирают детей без матерей. Они боятся отдавать детей", - рассказала Юнусова.
Женщина добавила, что обращалась в Меджлис, писала президенту, омбудсмену. "Наших детей надо вытянуть, нельзя так относиться к людям. Завтра может быть поздно", - подчеркнула она.
и не стесняйся... - 4рых.
Иди на Донбасс воюй,а не с беззащитными бабами и детьми.
Пусть мусульманские мужики сами себе одевают этот мешок на голову. 😝
Менталитет у нас совершенно разный. Я на дух не переношу арабов.
А эти так называемые "украинки" в большинстве своём татарки - я так думаю.
Не зря же они обращались в Меджлис ...
Мне их не жаль.
Он у тебя не кацап,а иначе откуда такие расистские теории в голове....
Ще потрібні чорні рукавички (рук не повинно бути видно, зап*ястки мусять бути закриті) і чорна сітка на очах у тій смужці-прорізі.
Я тут таких колись бачила.
С учетом того, что там делают с женщинами в этих "приключениях"- 35 детей это ещё мало.
Эти с позволения сказать "украинки" отказались от украинского гражданства, выбрали другую страну и приняли ислам. Так пусть и остаются там где они есть. У меня язык не поворачивается называть их украинками. Потому что если вернутся, то за каждой из этих "украинок" в порядке воссоединения семей потянет 1-2 десятка арабов
Эти женщины понимали куда они едут и на что идут .
Мусульманский мир это такие дебри ..., надо полностью НЕ иметь мозгов , чтоб с этим связаться .
Эта католическая страна , если ты не знала...
Совсем крышу сорвало ???
Мне должно быть стыдно за то , что я живу в Испании ???
Высоко-пафосные слова оставь при себе , если ты не знаешь , что религия определяет и накладывает отпечаток на образ жизни , мораль в обществе , порядок и даже закон , то кто тебе доктор ?
А знаешь, что ты живя в Украине совсем никому не нужна ...
За меня не волнуйся, у меня всё прекрасно и что думают испанцы я знаю, свои тупые фантазии оставь при себе.
Одни совсем не дурёхи, фиктивно выходят замуж за негров, которые приехали не учиться, а провернуть фиктивную женитьбу и получить гражданство Украины, и самое главное для них загран. паспорт Украины для выезда в ЕС.
"Дурёхи" зарабатывают, не которые выезжают, видят что там плохо и назад с муженьком в Украину.
Дурёхи себе на уме.
А что в голове у этих боевых подруг и что они вбили в голову детям?
Хоча я аж ніяк не "фемініст", - якраз навпаки, - але ваша екзистенційна константа, - то якесь абсолютне середньовічне бузувірство. Навіть я не витримав!
Хіба що, це тролінг... Тоді вітаю з успіхом...
А про женские запреты... кто вам сказал, что нормальная немусульманская жена "мечтает про гулькi и спокусу iнших чоловiкiв"---- бред сивой кобылы с промытыми мозгами ! Прочитайте про христианские ценности хотя бы, чтобы так явно не защищать игиловских ...подруг)))
Якщо під =будь-кого= - то до чого тут захист себе і дітей ? Це вже називається інакше.
если она находит такую защиту ей неважно что из себя представляет самец . ???
Тобто щось, =нєважно, что=, може забезпечити захист ? який ? кому ? яким чином, коли він нічого з себе не представляє ?
І що він там ще наплів про =любят только музчіни= ?
Серйозно ? А скільки крику про інстинкт запліднити якогомога більше самиць, щоб продовжити рід і лишити потомство ? І ні про яку любов не заїкаються. Чим і пояснюють своє шляння.
Жінка не вибирала. Дівчаток, дівчат часто-густо насильно видавали заміж, за старих усяких ... за багатство продавали фактично дочок. От від таких вони й народжували. Але це не означає, що ті дівчата бажали мати дітей від подібних екземплярів.
А чоловіки так само могли (і можуть) мріяти про одних, але опиняються з тими і народжують дітей, хто погодився з ними бути, кому вони +- рівня.
Якщо навіть би і прийняти (частково) його хід =потоку свідомості=, то жінки всі різні - тобто, кожна шукала б =захист= під себе: одну влаштовує, іншу - ні.
І ще: таке могло бути давним-давно. А зараз жінка може народити для себе. І розраховує на себе, а не на того, хто завтра зрадить чи змиється кудись або зіп*ється. Та й хвороба може розвинутися, аварія, нещасний випадок. Треба розраховувати на себе, а не на те, що особа протилежної статі тебе і дитину утримуватиме все життя.
не бачу предмета спору...
Неужели украинская?
родня значит и все такое немного есть.
хто их там в серии пер - ето тока их дело...
Hi, Larry, hope you ok ..
have some hugs for you
get better...
I'm fine.....
Якщо втратили громадянство - треба подивитися, чи є процедура відновлення.
Якщо у свій час написали заяву про вихід з громадянства - тоді вже все, наскільки знаю.
А поки що, - для їх же безпеки, - курдські "товаріщі Сухови" будуть захищати цих "Гюльчатай" від кожного ісламістського "Абдули".
