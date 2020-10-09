РУС
25 украинок с детьми просят помочь им вернуться домой из лагеря беженцев в Сирии

25 украинок с детьми просят помочь им вернуться домой из лагеря беженцев в Сирии

Не менее 25 гражданок Украины вместе со своими 35 детьми хотят вернуться на родину. Сейчас их силой удерживают в Сирии в лагерях для беженцев закрытого типа. Украинки провели там от полутора до 3,5 лет.

Об этом рассказали на пресс-конференции родственники удерживаемых в Сирии гражданок Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По словам участников пресс-конференции, их родные попали в Сирию через Турцию следом за своими мужьями, возлюбленными или родственниками.

"Моя племянница находится в лагере аль-Холл. Она поехала в Турцию в 2014 году - с мужем на работу. В 2015 году она вернулась, забрала детей, но потом связь пропала. В 2017 году ей сказали, что ее муж уехал и что она должна уехать за ним на территорию Сирии. Только заговорив о том, что они хотят уехать, их могли убить. Наш зять был убит за то, что высказался, что хочет вернуться ... она попала в лагерь вдов. Поскольку без мужа они там жить не могли, ей пришлось снова выйти замуж. Но его тоже убили ... Она с детьми неделями сидела в подвалах, они шли десятки километров с другими женщинами. Они искали путь, вернуться, бежать из этого ада ... 29 августа курдские военные подняли мою племянницу с детьми и увезли неизвестно куда. Потом оказалось, что ее перевели в лагерь Родж. Там люди находятся уже четвертый год", - рассказала Фатима Бойко.

Она отметила, что обращалась в Службу безопасности, но не получила ответа. Также, по ее словам, уполномоченный по правам ребенка обратился в Министерство иностранных дел.

В похожей ситуации оказались и родственницы других участников пресс-конференции.

Сестра Гульфире Юнусовой выехала из Крыма в Турцию в марте 2014 года с сыном, невесткой и внуками. Сыну вскоре предложили работу в Сирии, и семья перебралась туда.

"Сын очень быстро погиб, они остались только с невесткой и детьми. они очень хотели выйти, это было невозможно. в них условия ужасные. они могут готовить пищу, но и ее забирают. Медицины у них нет. Таблетки могут дать, если они могут прийти в амбулаторию за зоной. Туда забирают детей без матерей. Они боятся отдавать детей", - рассказала Юнусова.

Женщина добавила, что обращалась в Меджлис, писала президенту, омбудсмену. "Наших детей надо вытянуть, нельзя так относиться к людям. Завтра может быть поздно", - подчеркнула она.

Топ комментарии
+30
"Бачили очі що купували..."
показать весь комментарий
09.10.2020 20:25 Ответить
+27
І ще, вони вже давно не українки.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:32 Ответить
+25
Фатима Бойко... Интересное имя для украинки. Папа повоевал и его грохнули, а теперь юную мамочку с кучей детишек на шею налоплатильщиков посадить? Лучше не надо
показать весь комментарий
09.10.2020 20:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
надо помочь.... - тут без вариантов.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:03 Ответить
в Штаты забери
показать весь комментарий
09.10.2020 21:36 Ответить
тебе 3х отправлю - примешь?
и не стесняйся... - 4рых.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:26 Ответить
Ну вы мля черствые - там всего то около 60 человек...Мужья их действительно игиловцы - давно убиты или в плену,а они тут причем? Как содержать 35 детей и вернуть их с матерями домой так денег нет или зажали - ВСЕ страны своих уже вывезли давно (даже рашка в их числе). Не надо тут делить людей по вероисповеданию - крымские татары тоже в большинстве мусульмане и что? Как шмыгаль вякнул что для восстановления бамбаса будут брать международные кредите так все схавали,а тут детские на 35 детишек комом в горле некоторым стоят...
показать весь комментарий
09.10.2020 21:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/454090 Кримські татари цивілізовані.А мішки на головах носять радикальні сектанти.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:10 Ответить
Там много как раз крымских татарок...это так к слову и для общего понятия
показать весь комментарий
09.10.2020 21:13 Ответить
Мне пофиг на мешки на их головах.
Иди на Донбасс воюй,а не с беззащитными бабами и детьми.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:52 Ответить
Пупкин ти вже обслужив кадирівців?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:54 Ответить
В Украине баб с детьми без мужей хватает, причем своего генофонда. Никто им особо не помогает, пашут и выживают как могут, ночами работают. Таким да, можно и помочь. А этих куда?
показать весь комментарий
10.10.2020 10:21 Ответить
60 русских шпионок - как по мне, до фига.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:44 Ответить
Они же выехали к вашему любимому Эрдогану и тот отправил их воевать в Сирию. Почему недоволны? Вот сейчас едут в Карабах к другому любимчику вашему на подмогу. Так что будем считать все это помощью био силой двум стратегическим союзникам.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:07 Ответить
От скажіть,тутешні форумчанки.Ви би одягнули ці чорні мішки на голову? Вони придумані для того,щоб зламати жінку і її волю.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:08 Ответить
То нахер вони нам тут потрібні "поломані"?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:12 Ответить
Для многих украинок Свобода - превыше всего !
Пусть мусульманские мужики сами себе одевают этот мешок на голову. 😝
Менталитет у нас совершенно разный. Я на дух не переношу арабов.
А эти так называемые "украинки" в большинстве своём татарки - я так думаю.
Не зря же они обращались в Меджлис ...
Мне их не жаль.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:10 Ответить
Пипец.Можно подумать тебя кто то на дух переносит кроме несчастного мужа)
Он у тебя не кацап,а иначе откуда такие расистские теории в голове....
показать весь комментарий
09.10.2020 22:43 Ответить
Вася ты араб?, что так напрягся ? 😝
показать весь комментарий
10.10.2020 06:00 Ответить
Це - не повний прикид на фотці.
Ще потрібні чорні рукавички (рук не повинно бути видно, зап*ястки мусять бути закриті) і чорна сітка на очах у тій смужці-прорізі.
Я тут таких колись бачила.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:40 Ответить
Конечно нужно помочь. Но, бабы, нафига? Что мало разговоров ходит(что там будет с вами) про Турцию/Сирию / Египет?
С учетом того, что там делают с женщинами в этих "приключениях"- 35 детей это ещё мало.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:12 Ответить
Хрена они там делали, шахидов нам не хватало
показать весь комментарий
09.10.2020 21:26 Ответить
Британцы лишают гражданства таких баб. И правильно делают. Хотели всемирный ислам, пусть в исламском мире и живут. Пошли вон! Штаты даже беженцев из исламских стран не принимают.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/404689 Це за Трампа не приймають.Демократичний кандидат обіцяє всіх пустити.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:52 Ответить
ку посмотрим, каким будет результат выборов
показать весь комментарий
09.10.2020 22:38 Ответить
Прочитали ? А теперь расскажите эту историю своим дочкам и внучкам , чтобы они знали...
показать весь комментарий
09.10.2020 21:50 Ответить
Наверное им черножопые рассказывали, что они там богатыми Роксоланами станут...
показать весь комментарий
09.10.2020 21:50 Ответить
25 украинок с детьми просят помочь им вернуться домой из лагеря беженцев в Сирии

Эти с позволения сказать "украинки" отказались от украинского гражданства, выбрали другую страну и приняли ислам. Так пусть и остаются там где они есть. У меня язык не поворачивается называть их украинками. Потому что если вернутся, то за каждой из этих "украинок" в порядке воссоединения семей потянет 1-2 десятка арабов
показать весь комментарий
09.10.2020 21:53 Ответить
это судьба всех европейских стран . почему вы должны быть исключением ?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:28 Ответить
Не всіх це доля тих країн які тягнуть мултикультуралізм і позбулися християнства. Через 2-3 покоління такі нації зникнуть. Разом з ними там зникне демократія і інші ніштяки християнських країн. Є мудріші нації- угорці, поляки, які всіх мусульман випирають з країни, бо знають який буде кінець.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:46 Ответить
на что расчёт был бабоньки?.. Халявы хотелось....
показать весь комментарий
09.10.2020 21:53 Ответить
В цій темі,щось жінок мало. Хочеться почути їх думки.А то все сексисти і білі пригноблювачі пишуть.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:55 Ответить
Ну ви ж знаєте анекдот про жіночу солідарність?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:59 Ответить
Не в этом случае .
Эти женщины понимали куда они едут и на что идут .
Мусульманский мир это такие дебри ..., надо полностью НЕ иметь мозгов , чтоб с этим связаться .
показать весь комментарий
09.10.2020 22:19 Ответить
Як казав начальник "афганцеві":?"Я тебе туди не посилав!"
показать весь комментарий
09.10.2020 22:34 Ответить
Видно что не знаете или не о том анекдоте подумали.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:47 Ответить
А в тебе скільки мозгов, куди ти поїхала, і не соромно під іспанським прапором.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:04 Ответить
У меня достаточно мозгов , раз я в Испании и почему мне должно быть стыдно ???
Эта католическая страна , если ты не знала...
показать весь комментарий
11.10.2020 18:14 Ответить
При чому тут релігія, хоча і в Іспанії повно мароканців, до речі раніше Іспанія 800 років була під владою маврів. Тому там і більше моралі та порядку... Соромно має бути тому, що ти пишеш з чужої країни і під чужим прапором. А знаєш, що іспанці про тебе думають -- що ти вже нікому не потрібна, ні на своїй землі, ні на чужій.
показать весь комментарий
28.10.2020 20:34 Ответить
"Соромно має бути тому, що ти пишеш з чужої країни і під чужим прапором."...
Совсем крышу сорвало ???
Мне должно быть стыдно за то , что я живу в Испании ???
Высоко-пафосные слова оставь при себе , если ты не знаешь , что религия определяет и накладывает отпечаток на образ жизни , мораль в обществе , порядок и даже закон , то кто тебе доктор ?
А знаешь, что ты живя в Украине совсем никому не нужна ...
За меня не волнуйся, у меня всё прекрасно и что думают испанцы я знаю, свои тупые фантазии оставь при себе.
показать весь комментарий
29.10.2020 20:16 Ответить
Не думайте что это дурёхи.
Одни совсем не дурёхи, фиктивно выходят замуж за негров, которые приехали не учиться, а провернуть фиктивную женитьбу и получить гражданство Украины, и самое главное для них загран. паспорт Украины для выезда в ЕС.
"Дурёхи" зарабатывают, не которые выезжают, видят что там плохо и назад с муженьком в Украину.
Дурёхи себе на уме.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:27 Ответить
надо было думать когда предавали ХРЕСТА нашего. Горите в аду крестопродавци.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:50 Ответить
Вообще-то это лагеря для жен и детей ИГИЛовцев... Что за брехню пишут :в 14 году поехал на работу, но его быстро убили! --- боевиком поехал? Чего стонать теперь? Это ответственность за свой выбор---никто вас туда не гнал!

А что в голове у этих боевых подруг и что они вбили в голову детям?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:04 Ответить
В такому разі потрібно і мусульманських чоловіків у суцільні чорні мішки вбрати. Щоб не спокушали хтиві думки арабського жіноцтва, - за вашою логікою. Кожен мусульманський чоловік повинен "закривати лице і носити темний просторий одяг, щоб уникати неприємностей, які можуть настати, коли він буде своєю красою спокушати інших жінок".
Хоча я аж ніяк не "фемініст", - якраз навпаки, - але ваша екзистенційна константа, - то якесь абсолютне середньовічне бузувірство. Навіть я не витримав!
Хіба що, це тролінг... Тоді вітаю з успіхом...
показать весь комментарий
10.10.2020 19:44 Ответить
ну да, ну да... Трескают алкоголь в немусульманских странам эти правоверные ---сколько раз видела и слышала их объяснения по этому поводу)))

А про женские запреты... кто вам сказал, что нормальная немусульманская жена "мечтает про гулькi и спокусу iнших чоловiкiв"---- бред сивой кобылы с промытыми мозгами ! Прочитайте про христианские ценности хотя бы, чтобы так явно не защищать игиловских ...подруг)))
показать весь комментарий
10.10.2020 21:17 Ответить
А що вбили в голови дітям в ордло, а ми приймаємо цих православних "шахідів".
показать весь комментарий
10.10.2020 20:37 Ответить
Сейчас меня закидают камнями... Мне их жалко, ну влюбились девки, может повелись на что то, может молоды и не опытный были.. Кто из нас не ошибался. Если бы все были такие дальновидные, то и разводов бы не было, а так все ошибаются. А дети вообще ни при чем, дети есть дети и они наполовину наши соотечественники
показать весь комментарий
09.10.2020 23:13 Ответить
глупости все это . женщины готовы лечь под любого не зависимо от расы возраста и пола . природный инстинкт заставляет женщину искать защиту для себя и своих детей . если она находит такую защиту ей неважно что из себя представляет самец . любовь-морковь - это мужчины любят , женщины любят только своих детей по природным инстинктам .
показать весь комментарий
09.10.2020 23:25 Ответить
Ну не позорься ты так.Если они находят себе тпкую защиту,то что из себя представляют свои мужчины?Даже женщину защитить не могут.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:28 Ответить
именно поэтому женщины ищут самцов из другого племени . все давно описано учеными .
показать весь комментарий
09.10.2020 23:29 Ответить
Кто же вас так обидел. Неужели самка человека
показать весь комментарий
09.10.2020 23:38 Ответить
никто не обидел . женская природная психология поведения .
показать весь комментарий
09.10.2020 23:55 Ответить
Не ганьбіться, "знавець"
показать весь комментарий
10.10.2020 00:23 Ответить
я хоть товарища не поддерживаю в эдаких публичных вольностях, но в закрытом кругу (Академисториков) известна аксиома, что женщине-украинке, нашей пра-праматери на нашей территории, - 20 000 лет. Т.е. украинки - автохтонки украинских земель на протяжении 20 000 лет и ученым еще предстот узнать , какую доисторическую культуру несут в себе наши женщины. А вот с нашим татком - промашечка: татко наш R1a1-гаплогруппный - молоденький парнишка. Ему от роду - всего то около 4.5 тыс лет(последняя мутация в Карпатах, а до того , где его только не носило и в Ср.Азии, и на Балканах... И то, наш татко имел честь притормозить возле нашей праматери благодаря тому, шо от него рождаемое потомство могло питаться молоком, бо его организм усваивал молоко , а значи потомство рождалось более здоровым и более долголетним , насчет прожить на этом свете - заслуга нашей праматери, будущей украинки. Вот эту тонкость наша прамама заприметила и притормозила возле себя молоденького парнишу , с подноготной вечного скитальца... Так шо, панночко, строго не судите пана,.. мир не так прост... Конечно возвращаясь к сьогоденню, такие эпитеты и обороты не приемлемы в общении, зная , шо контент прочитает женщина.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:18 Ответить
Те, що він написав - лихоманковий потік свідомості.
Якщо під =будь-кого= - то до чого тут захист себе і дітей ? Це вже називається інакше.
если она находит такую защиту ей неважно что из себя представляет самец . ???

Тобто щось, =нєважно, что=, може забезпечити захист ? який ? кому ? яким чином, коли він нічого з себе не представляє ?

І що він там ще наплів про =любят только музчіни= ?
Серйозно ? А скільки крику про інстинкт запліднити якогомога більше самиць, щоб продовжити рід і лишити потомство ? І ні про яку любов не заїкаються. Чим і пояснюють своє шляння.

Жінка не вибирала. Дівчаток, дівчат часто-густо насильно видавали заміж, за старих усяких ... за багатство продавали фактично дочок. От від таких вони й народжували. Але це не означає, що ті дівчата бажали мати дітей від подібних екземплярів.
А чоловіки так само могли (і можуть) мріяти про одних, але опиняються з тими і народжують дітей, хто погодився з ними бути, кому вони +- рівня.
Якщо навіть би і прийняти (частково) його хід =потоку свідомості=, то жінки всі різні - тобто, кожна шукала б =захист= під себе: одну влаштовує, іншу - ні.
І ще: таке могло бути давним-давно. А зараз жінка може народити для себе. І розраховує на себе, а не на того, хто завтра зрадить чи змиється кудись або зіп*ється. Та й хвороба може розвинутися, аварія, нещасний випадок. Треба розраховувати на себе, а не на те, що особа протилежної статі тебе і дитину утримуватиме все життя.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:45 Ответить
Так , стосовно сьогодення неприпустимо в принизливiй формi iнтерпретувати жiнку. Бо жiнка - твоя мати. А для невiгласного скажу, ти, iдрi ж твою налiво, звiдти вилiз, ще й хорохоришся.
показать весь комментарий
10.10.2020 03:06 Ответить
жинок взагали треба любити.. - наших? - тут и вопроса нема.
не бачу предмета спору...
показать весь комментарий
10.10.2020 04:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/200838 Влюбились? Чим їх так завлікали сирійці? Вони що красивіші? Це ж тупість.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:26 Ответить
Та хто зна... Хіба тільки в красі діло, може лапші навісив, а вона повірила, може народила чи ще щось. А хіба мало наших дівчат виходять заміж за місцевих, які потім бьють/пьють/гуляють... Життя бентежне
показать весь комментарий
09.10.2020 23:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/200838 Народжують там.після весілля.
показать весь комментарий
10.10.2020 03:15 Ответить
Добре, але справи не змінює. Може вона і не хотіла пертися в ту Сирію, чи куди. Там закони такі, що може вона і змогла б поїхати додому, але без дітей. Там дітей так просто не віддадуть, могла буди заручнецею ситуації. Ну помилилилися звичайно з вибором долі, але думаю своє уже дівчата там відстраждали. Треба їх витягати звідти. Тим більше там всього 25 наших, якщо на них нема криміналу, то з дітьми додому.
показать весь комментарий
10.10.2020 10:19 Ответить
Это что за традиция такая закидывать камнями?
Неужели украинская?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:26 Ответить
В кого влюбились? Вы читали статью? Они поехали в ИГИЛ вместе с мужьями татарами.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:10 Ответить
мадамы то наши и детусики значит тоже...
родня значит и все такое немного есть.

хто их там в серии пер - ето тока их дело...
показать весь комментарий
09.10.2020 23:30 Ответить
Мадами перли не лише в фізичному сенсі але і в психологічному. Іслам перемелює людина в фанатика і ти не маєш поняття на якому етапі радикалізації особа перебуває. Тому їхнє особисте життя починає бути проблемою для безпеки країни. Ці люди можуть бути завербовані Іділом для виконяння своїх операцій на нашій землі. Не будьмо наївними
показать весь комментарий
10.10.2020 00:56 Ответить
я тебя заспамлю, кацапе, по причине твоeй врожденной падлючести...
показать весь комментарий
10.10.2020 01:03 Ответить
Я побоююсь, Ви мене не зрозуміли. Я про кацапів нічого не писав. Я звертав увагу на небезпеку мультикультуралізму. Коли люди кажуть: «какая разніца о кула чєловєк»а потім зривають гіркі плоди... використайте Гугл аби Ввм переклав, якщо так всього не розумієте
показать весь комментарий
10.10.2020 01:11 Ответить
Яка небезпека "мультикультуралізму"? В Україні вже є кілька культур і релігій. Кримські татари -- це корінна українська мусульманська нація. Є у нас і церкви, православні, креко-католицькі і католицькі. Є синагоги, є мечеті. І небезпека існує поки що від російських церков.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:42 Ответить
кицька звонит другу прихворевшему....

Hi, Larry, hope you ok ..
have some hugs for you
get better...
I'm fine.....
показать весь комментарий
10.10.2020 03:44 Ответить
сказать шо я уссался? - ничего не несказать....
показать весь комментарий
10.10.2020 03:45 Ответить
Якщо вони громадянки України - держава мусить / може їх повернути.
Якщо втратили громадянство - треба подивитися, чи є процедура відновлення.
Якщо у свій час написали заяву про вихід з громадянства - тоді вже все, наскільки знаю.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:43 Ответить
какие то уроды делают из Украины прибежище для игиловских террористов ... назовите поименно тех политиков, которые за это выступают
показать весь комментарий
10.10.2020 01:00 Ответить
Їм треба тільки притулок, закінчиться війна -- вони повернуться в Сирію.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:34 Ответить
У них уже є притулок, - вони перебувають під захистом курдських формувань, - союзників США. Закінчиться війна, - як ви пишете,- і вони знайдуть собі інших чоловіків. Певно, знову якихось ісламістів.
А поки що, - для їх же безпеки, - курдські "товаріщі Сухови" будуть захищати цих "Гюльчатай" від кожного ісламістського "Абдули".
показать весь комментарий
10.10.2020 20:08 Ответить
Муж и я с ним поехал в Сирию на работу, но его быстро убили. Я вышла там замуж еще раз, но нового мужа тоже быстро убили...(с).
Комментарии: без комментариев
показать весь комментарий
10.10.2020 01:46 Ответить
Если жена тебе изменила,- радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. (с) А. Чехов
показать весь комментарий
10.10.2020 03:01 Ответить
Александр Невский тоже был бурятом....а хан Батый монголом...
показать весь комментарий
10.10.2020 03:09 Ответить
А Екатерина ІІ - немецкая гастарбайтерша
показать весь комментарий
10.10.2020 08:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 