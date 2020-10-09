РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9825 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
2 108 14

ВАКС арестовал с возможностью залога 3,9 млн грн руководителя Винницкого облавтодора, который пытался дать 4,2 млн грн взятки главе ОГА

ВАКС арестовал с возможностью залога 3,9 млн грн руководителя Винницкого облавтодора, который пытался дать 4,2 млн грн взятки главе ОГА

Руководитель службы автомобильных дорог Винницкой области, который пытался дать взятку главе ОГА, взят судом под стражу с возможностью залога 3,9 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В пятницу, 9 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю службы автомобильных дорог Винницкой области меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн 933 тыс. 800 грн. Срок действия меры пресечения - до 6 декабря 2020 г. включительно", - говорится в сообщении.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются следующие обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суд по каждой требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следственного судьи, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; носить электронное средство контроля (браслет).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Директор госпредприятия за 4,2 млн грн взятки главе Винницкой ОГА предлагал изменить целевое назначение бюджетных средств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Напомним, 8 октября 2020 детективы НАБУ совместно с представителями СБУ и под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили руководителя Службы автомобильных дорог Винницкой области во время предоставления взятки в размере 200 тыс. грн председателю Винницкой ОГА. По версии стороны обвинения, деньги, якобы, предусматривались для решения вопроса об изменении бюджетных расходов. Всего же размер предложенной подозреваемым взятки - 4,2 млн грн.

Автор: 

НАБУ (4607) Винницкая область (1106) Укравтодор (663) юстиция (758) САП (2315) Антикоррупционный суд (1278)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Років з десять , з повним конфіскатом (рухомого та нерухомого), без будь яких застав !!!)))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:54 Ответить
+1
а чего его глава ога сдал?хотел больше?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:57 Ответить
+1
ну так ясен пень )))

Кстати, должен был дать 4,2 млн,

Поймали на 0,2 млн,

Залог 3,9 млн

А где ещё 100 тыщ затерялось ? )))
показать весь комментарий
09.10.2020 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Років з десять , з повним конфіскатом (рухомого та нерухомого), без будь яких застав !!!)))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:54 Ответить
Мріяти не заборонено.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:12 Ответить
а чего его глава ога сдал?хотел больше?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:57 Ответить
ну так ясен пень )))

Кстати, должен был дать 4,2 млн,

Поймали на 0,2 млн,

Залог 3,9 млн

А где ещё 100 тыщ затерялось ? )))
показать весь комментарий
09.10.2020 21:07 Ответить
Ще не факт, хто кого здав.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:13 Ответить
сдал тот,кого не сажают
показать весь комментарий
09.10.2020 21:39 Ответить
А там нікого не саджають. От побачиш.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:43 Ответить
этафсёпапиредники
показать весь комментарий
09.10.2020 21:51 Ответить
Система. Ніким не зламана, бо усіх влаштовує, іншої ж нема.(((
показать весь комментарий
09.10.2020 21:53 Ответить
ВАКС заарештував з можливістю застави 3,9 млн грн керівника Вінницького облавтодору, який намагався дати 4,2 млн грн хабаря голові ОДА - Цензор.НЕТ 4874
показать весь комментарий
09.10.2020 21:56 Ответить
Давал 4,2лим.,а сколько же у них осело, залог 3,9 лим.,но почему не по 390лим.с каждого высоко поставленного чиновника, причастного к этому делу, потому что такими суммами в одиночку не воруют(просто в округе далеко не все лохи).
показать весь комментарий
09.10.2020 21:45 Ответить
моя, чисто суб.,,єктивна думка. нам не треба откат 4,2 млн з 50 вкрадених. ми вас, казлів закриєм, поставимо своїх і отримаємо всі 50
показать весь комментарий
09.10.2020 22:34 Ответить
 
 