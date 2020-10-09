ВАКС арестовал с возможностью залога 3,9 млн грн руководителя Винницкого облавтодора, который пытался дать 4,2 млн грн взятки главе ОГА
Руководитель службы автомобильных дорог Винницкой области, который пытался дать взятку главе ОГА, взят судом под стражу с возможностью залога 3,9 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В пятницу, 9 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю службы автомобильных дорог Винницкой области меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн 933 тыс. 800 грн. Срок действия меры пресечения - до 6 декабря 2020 г. включительно", - говорится в сообщении.
В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются следующие обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суд по каждой требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следственного судьи, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; носить электронное средство контроля (браслет).
Напомним, 8 октября 2020 детективы НАБУ совместно с представителями СБУ и под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили руководителя Службы автомобильных дорог Винницкой области во время предоставления взятки в размере 200 тыс. грн председателю Винницкой ОГА. По версии стороны обвинения, деньги, якобы, предусматривались для решения вопроса об изменении бюджетных расходов. Всего же размер предложенной подозреваемым взятки - 4,2 млн грн.
Кстати, должен был дать 4,2 млн,
Поймали на 0,2 млн,
Залог 3,9 млн
А где ещё 100 тыщ затерялось ? )))