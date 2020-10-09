Убийство Гандзюк: на суде двое свидетелей дали показания о причастности Мангера и Левина

Двое свидетелей дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Это произошло на заседании Днепровского районного суда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Были допрошены свидетели Павел Пилипенко - бывший член "Правого сектора" и бизнесмен Сергей Брага.

В частности, Пилипенко рассказал, что стал свидетелем разговора, как Левин говорил Сергею Торбину (непосредственный организатор нападения на Гандзюк - ред.), что нужно "для Николаевича" (Мангера - ред.) осуществить нападение на Гандзюк. По его словам, он стал свидетелем еще одного разговора, в котором Левин сказал, что "эта Гандзюк задолбала, надо ее облить зеленкой или фекалиями".

Кроме того, Пилипенко стал свидетелем еще одного разговора между Торбиным и Левиным. В этом разговоре Левин интересуется, когда будет выполнен заказ по нападению на Гандзюк, на что Торбин отвечает: "Все нормально. Люди работают".

Другой свидетель - Брага, фактически повторил показания, которые дал Пилипенко, в частности, он рассказал, что в приемную народного депутата 8 созыва Николая Паламарчука в Херсоне зашел Левин и, обращаясь к Торбину, сказал, что "эта Гандзюк уже задолбала и ее надо люстрировать, что нужно собрать людей, потому что мы с Николаевичем хотим, чтобы ее облили зеленкой или фекалиями".

Брага также сказал, что слышал, как Левин интересовался у Торбина, когда будет выполнен заказ, поскольку "Николаевич волнуется". Он также напомнил Торбину, что "вы уже взяли деньги". На это Торбин ответил, что "все нормально, люди работают".

В свою очередь, адвокаты Мангера и Левина считают эти показания ложными, что они были даны под давлением прокуратуры, которая пообещала обоим фигурантам смягчение или избежание наказания по другому уголовному производству о массовых беспорядках в городе Олешки Херсонской области.

Сегодня суд не рассматривал продление меры пресечения для Мангера, поскольку судья Юлия Иванина согласилась на ходатайство его защитников перенести рассмотрение этого ходатайства в связи с тем, что 15 октября утром апелляционная инстанция должна рассмотреть жалобу защитников Мангера на действующую для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.