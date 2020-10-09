Минздрав предложит новые ограничения для ресторанов, кафе и учреждений сферы образования, - Ляшко

Министерство здравоохранения предложит новые ограничения, которые будут касаться внедрения дистанционного обучения в учебных заведениях и работы заведений общественного питания.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания. Также будут предложены новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях с определенным уровнем эпидопасности", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоялось вечером в пятницу, рассмотрены вопросы по развертыванию в больницах дополнительных коек для пациентов с коронавируса, запуска обсерваторов, мобильных госпиталей.

"Также были рассмотрены вопросы механизмов привлечения к работе в стационарах волонтеров и волонтерских организаций", - добавил замминистра.

