Минздрав предложит новые ограничения для ресторанов, кафе и учреждений сферы образования, - Ляшко
Министерство здравоохранения предложит новые ограничения, которые будут касаться внедрения дистанционного обучения в учебных заведениях и работы заведений общественного питания.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания. Также будут предложены новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях с определенным уровнем эпидопасности", - сказал Ляшко.
Он сообщил, что на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоялось вечером в пятницу, рассмотрены вопросы по развертыванию в больницах дополнительных коек для пациентов с коронавируса, запуска обсерваторов, мобильных госпиталей.
"Также были рассмотрены вопросы механизмов привлечения к работе в стационарах волонтеров и волонтерских организаций", - добавил замминистра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви вже геть глузд втратили?
На такий режим у сфері HoReCa ще з весни багато хто перейшов.
чтоб вы сами там лежали !
учреждения ДУСИ передать не думали ?
у англичан весной был план развертывания госпиталей в гостиницах.
но "Дніпро" у нас передано под казино, а казино для ЗЕБЕни это святое
а "Дніпро" у нас і досі готель.
Ой, звиняйте, вже казіно для жирних ЗЕльоних котів, а
73% мудрого наріду най здихають на теплому асхвальті ЗЕльних автобанів
https://twitter.com/semper_adversum not in my name
Вот бы узнать почему гениальные политтехнологи, которые наагитировали 73% на выборах не могут наагитировать, чтобы люди собственным здоровьем не рисковали
а в Украине выборы 25 числа текущего месяца.
откуда вас таких угрюмых в ольгино набирают?
Уявіть собі 1916 рік і солдатів у траншеях, що починають бунтувати - "не будем носить эти намордники со стеклами! какой там хлор? какой иприт? не опаснее пироксилинового дыма! от картечи и пулеметов гибнет больше, чем от того газа!"
Питання: якщо такі "нєзавісімиє лічності" після першої газової атаки будуть виаркувати легені у шпиталі - хто буде винен?
, или вообще никто! Все гуляли! Давайте называть вещи своими именами - бесконечные каникулы и гульня, а не "дистанционное"!