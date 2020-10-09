РУС
Минздрав предложит новые ограничения для ресторанов, кафе и учреждений сферы образования, - Ляшко

Министерство здравоохранения предложит новые ограничения, которые будут касаться внедрения дистанционного обучения в учебных заведениях и работы заведений общественного питания.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания. Также будут предложены новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях с определенным уровнем эпидопасности", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоялось вечером в пятницу, рассмотрены вопросы по развертыванию в больницах дополнительных коек для пациентов с коронавируса, запуска обсерваторов, мобильных госпиталей.

"Также были рассмотрены вопросы механизмов привлечения к работе в стационарах волонтеров и волонтерских организаций", - добавил замминистра.

дистанционное питание-этто крутто
+5
мобильных госпиталей ...... зимой !!!!!


чтоб вы сами там лежали !


учреждения ДУСИ передать не думали ?

у англичан весной был план развертывания госпиталей в гостиницах.
но "Дніпро" у нас передано под казино, а казино для ЗЕБЕни это святое
+3
Тобто і харчуватися будемо дистанційно....
Ви вже геть глузд втратили?
Тобто і харчуватися будемо дистанційно....
Ви вже геть глузд втратили?
Д - доставка їжї.
На такий режим у сфері HoReCa ще з весни багато хто перейшов.
Доставка це не ДИСТАНЦІНЕ харчування.
дистанционное питание-этто крутто
Пусть попробуют подобным образом подышать воздухом
мобильных госпиталей ...... зимой !!!!!


чтоб вы сами там лежали !


учреждения ДУСИ передать не думали ?

у англичан весной был план развертывания госпиталей в гостиницах.
но "Дніпро" у нас передано под казино, а казино для ЗЕБЕни это святое
І куди подівся той план англійців? Та яким боком до цього "Дніпро"?
той крайній план англійців з готелями підготовлений на крайній випадок.

а "Дніпро" у нас і досі готель.
Ой, звиняйте, вже казіно для жирних ЗЕльоних котів, а

73% мудрого наріду най здихають на теплому асхвальті ЗЕльних автобанів
https://twitter.com/semper_adversum

https://twitter.com/semper_adversum not in my name

Вот бы узнать почему гениальные политтехнологи, которые наагитировали 73% на выборах не могут наагитировать, чтобы люди собственным здоровьем не рисковали
Ты все еще ведешь предвыборную борьбу))Хотя выборы уже давно состоялись))))73% тебе ночами сняться??)))Веселый ты парень)
то у тебя состоялись.летом .и не выборы-а референдум на лужайке и в свинарниках.по обнулению *****.правда он все равно остался ******.
а в Украине выборы 25 числа текущего месяца.
откуда вас таких угрюмых в ольгино набирают?
))))))))))Тебя можно не читать))))Я кремлебот....И Гер с Тобой))Пропагандуй дальще...
та мне пофиг,кто ты...я к тебе с вопросами не лез .то ты пришел напроситься
Я тя запомнил...Больше на твой пятак не нажму)))))))))Тру-ля-ля))))
точно так же пофиг
Предлагают обычно Меню в ресторане....А Минздрав не должен предлагать...Он должен Обязывать!Ну не любит наш народ кандалы да намордники!Шоб мы были здоровы да жыли богато
Є поняття здорового глузду. А дисципліна - це не обов'язково "рабство". Буває так, що нехтування правилами самозахисту - ідіотизм, а не волелюбність.
Уявіть собі 1916 рік і солдатів у траншеях, що починають бунтувати - "не будем носить эти намордники со стеклами! какой там хлор? какой иприт? не опаснее пироксилинового дыма! от картечи и пулеметов гибнет больше, чем от того газа!"
Питання: якщо такі "нєзавісімиє лічності" після першої газової атаки будуть виаркувати легені у шпиталі - хто буде винен?
*вихаркувати
Дисциплина это точно не рабство!!!Только для поддержания дисциплины нужен кнут!!!!Если мы в нашей народной среде видя людей без масок проходим мимо без выражения сердитости то мы не КОЛЛЕКТИВ!Каждый сам за себя...Махновшина при вирусной пандемии...И твой высокопарный текст это просто следы черных строк на белом полотне...
прекратите называть "дистанционным" образованием то безобразие, которое мы уже проходили весной! Это не обучение дома а простая гульня! Дети будут гулять! по торговым центрам, по супермаркетам, по всему Киеву, но сидеть дома они не будут! онлайн уроки это вообще анекдот, их никто не проводит. Если весной в нашем классе хоть математичка проводила онлайн уроки, то подключались к уроку 2-3 ребенка
, или вообще никто! Все гуляли! Давайте называть вещи своими именами - бесконечные каникулы и гульня, а не "дистанционное"!
А в нашей школе с этим все в порядке! И дистанционка приветствуется. Проходят полноценные уроки, ну а гуляния, зависят от воспитания. Лучше уж вообще год пропустить, чем потом рыдать под дверью реанимации.
Маріє Холодна,ваша дитина сама вдома навчається?
Весною навчалася, тепер, коли Київ переходив у помаранчеву зону також навчалася, весь клас, за винятком декількох дітей, навчається онлайн із задоволенням. Є сім'ї, що перейшли на сімейне навчання. У нас звичайна школа, звичайний 5 клас.
это правильно...назначьте тищенко министром тверка во всех учебных заведениях.
