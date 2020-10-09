Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова. ФОТО

Кандидат в мэры Чернигова народный депутат Антон Полякова пытается подкупить избирателей LED лампочками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Видели гречку. Видели сахар. Видели арбузы. А лампочки для подкупа избирателей видим впервые. Новатором стал бывший "слуга", а сейчас нардеп от "За майбутне" Антон Поляков, который баллотируется в мэры Чернигова.

Суть акции заключается в том, что в обмен на персональные данные, избирателям предлагают получить 2 LED лампочки. Кроме того, во время дворовых встреч избиратель сможет получить еще 2 лампочки. Слушайте, это же надо презирать своих избирателей", - говорится в сообщении ЦПК.

