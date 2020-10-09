Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова. ФОТО
Кандидат в мэры Чернигова народный депутат Антон Полякова пытается подкупить избирателей LED лампочками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
"Видели гречку. Видели сахар. Видели арбузы. А лампочки для подкупа избирателей видим впервые. Новатором стал бывший "слуга", а сейчас нардеп от "За майбутне" Антон Поляков, который баллотируется в мэры Чернигова.
Суть акции заключается в том, что в обмен на персональные данные, избирателям предлагают получить 2 LED лампочки. Кроме того, во время дворовых встреч избиратель сможет получить еще 2 лампочки. Слушайте, это же надо презирать своих избирателей", - говорится в сообщении ЦПК.
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових хохлів (українців?) вони готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кривавого ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, вже планують об'єднуватися в одну антиукраїнську - прокремлівську зграю ворогів України, і тоді вони за криваві кремлівські срібняки для Юд будуть маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко незмите і дозволить їм цю страшну зраду Українській народ.
Не стоит недооценивать жадность, пофигизм и любовь к халяве. я уверен, что найдется немало людей, которые свой голос обменяют на лампочки.
А потом эти же люди будут у подъезда рассуждать о коррупции в верхних эшелонах власти.
и рядовые избиратели